Voltaire İletişim Ağı

Henry Kissinger, Covid-19 sonrasını anlatıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Eski İngiliz Başbakanı Gordon Brown’un Financial Times’taki yazısından sonra [1], bu kez de eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Wall Street Journal’de [2] Covid-19 salgını dolayısıyla bir Yeni Küresel Düzeni kurulması telkininde bulundu.

İki yönetici de aynı mantığı takip etmektedir: bunu yapacak bir otorite olmaksızın salgın sonrasında küresel ekonominin eski haline getirilmesi mümkün olmayacaktır. Her ikisi de Kraliçe II. Elisabeth başkanlığındaki aynı kulübe, çok seçkin Pilgrim’s üyesidir.

Dr. Kissinger, 11 Eylül 2001 tarihinde de General Ralph Eberhart ile Başkan George Bush arasındaki iktidar geçişinden Bush’un konuşmasından birkaç dakika önce, Washington Post’un sitesinde « bitmeyen savaş »ı duyurmuştu [3].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020.

[2] “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order” , by Henry Kissinger , Wall Street Journal (United States), Voltaire Network, 4 April 2020.

[3] “Destroy the network ”, Henry Kissinger, The Washington Post (United States), Voltaire Network, 11 September 2001.

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Kaynak: “Henry Kissinger, Covid-19 sonrasını anlatıyor” , Tercüme Osman Soysal , Voltaire İletişim Ağı , 9 Nisan 2020, www.voltairenet.org/article209664.html

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