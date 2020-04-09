Henry Kissinger, Covid-19 sonrasını anlatıyor

Eski İngiliz Başbakanı Gordon Brown’un Financial Times’taki yazısından sonra [1], bu kez de eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Wall Street Journal’de [2] Covid-19 salgını dolayısıyla bir Yeni Küresel Düzeni kurulması telkininde bulundu.

İki yönetici de aynı mantığı takip etmektedir: bunu yapacak bir otorite olmaksızın salgın sonrasında küresel ekonominin eski haline getirilmesi mümkün olmayacaktır. Her ikisi de Kraliçe II. Elisabeth başkanlığındaki aynı kulübe, çok seçkin Pilgrim’s üyesidir.

Dr. Kissinger, 11 Eylül 2001 tarihinde de General Ralph Eberhart ile Başkan George Bush arasındaki iktidar geçişinden Bush’un konuşmasından birkaç dakika önce, Washington Post’un sitesinde « bitmeyen savaş »ı duyurmuştu [3].