Российская Федерация придает большое значение вопросу кибербезопасно-сти. В этой связи мы поддерживаем инклюзивную дискуссию, которая проходит под эгидой учрежденной Генеральной Ассамблеей Рабочей группы открытого со-става по достижениям в области информатизации и телекоммуникаций в контек-сте международной безопасности. Считаем, что, выстраивая дискуссию вокруг спорных концепций, которые не имеют широкой поддержки государств — участ-ников Организации Объединенных Наций, организаторы мероприятия подталки-вают международное информационное пространство к разыгрыванию непредска-зуемых и нежелательных сценариев.

Необходимо четко понимать, что конфронтацию в киберпространстве не-возможно удержать в локальных рамках — она неизбежно перешагнет любые границы. Сейчас мир в буквальном смысле стоит перед выбором между «кибер-миром» и «кибервойной». Это не метафора, а действительно жизненно важный вопрос. Право сделать этот выбор принадлежит всем государствам — членам Ор-ганизации Объединенных Наций, вне зависимости от их потенциала. Это право не может быть узурпировано «элитарным» меньшинством, которое считает, что может самостоятельно регулировать информационное пространство.

Пандемия COVID-19 сильно изменила нашу жизнь и весьма оправданно за-няла место в центре текущей повестки дня Организации Объединенных Наций. Однако это также служит важным напоминанием о том, что международная ин-формационная безопасность является не менее важным вопросом для безопасно-сти и человечества. Ввиду кризиса COVID-19 практически вся коммуникация, будь то личная или общественная, перешла в электронный формат. Правитель-ственные услуги, банки, больницы, школы и другие ключевые институты сейчас вынуждены всецело полагаться на цифровую инфраструктуру.

Мировая зависимость от информационных и телекоммуникационных тех-нологий (ИКТ) достигла беспрецедентных масштабов. Вопросы безопасного ис-пользования ИКТ стали приоритетами национальной политики государств по всему миру. Несмотря на политические разногласия и экономические расхожде-ния, все государства — члены Организации Объединенных Наций в равной сте-пени уязвимы перед лицом этой угрозы, на которую необходимо выработать гло-бальный ответ.

Особое беспокойство вызывает установка этого «элитарного» меньшинства на военизацию киберпространства путем продвижения концепции «превентив-ных военных киберударов», в том числе по жизненно важной инфраструктуре.

Поводом для еще большего сожаления становится то, что определенные страны эксплуатируют предлог «полного и безусловного применения междуна-родного права в информационном пространстве», включая международное гума-нитарное право, в попытке оправдать одностороннее давление и санкции в отно-шении других государств-членов, а также возможное применение силы против них.

Мы полностью отвергаем эти концепции и выступаем исключительно за мирное использование ИКТ. Организация Объединенных Наций играет уникаль-ную и незаменимую роль в этом процессе. Только она может сформулировать действительно глобальную реакцию и обеспечить равноправное участие всех государств. Мы отдаем должное ценному вкладу региональных организаций, од-нако считаем, что глобальные усилия не должны фрагментироваться по регио-нальным границам или внутри отдельных «групп по интересам».

Уверены, что достижение «кибермира» — реалистичная цель, которую, од-нако, можно достичь только в рамках основанных на консенсусе и инклюзивных механизмов Организации Объединенных Наций, таких как Рабочая группа от-крытого состава по ИКТ, которая специально нацелена на решение этого вопроса. Чтобы ускорить процесс, мы должны сосредоточить наши усилия на следующих приоритетных направлениях.

1. Выработка обширного, ориентированного на сегодняшние реалии сво-да универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения госу-дарств в информационном пространстве. Призываем все государства-члены при-нять активное участие в составлении итогового доклада Рабочей группы откры-того состава по ИКТ, с тем чтобы он охватывал новые, основанные на консенсусе правила поведения и отсылал к необходимости продолжить регулярный институ-циональный диалог по международной информационной безопасности под эги-дой Организации Объединенных Наций. Складывающаяся на данный момент ди-намика и растущая потребность в улучшении системы международной информа-ционной безопасности среди государств формируют предпосылки для рассмот-рения в будущем вопроса о выработке юридически обязующего инструмента по международной информационной безопасности.

2. Дальнейшее изучение того, как международное право может практи-чески применяться в информационном пространстве. Цифровое поле не является нерегулируемой сферой, однако по-прежнему не существует универсального консенсуса — или даже понимания — по этому вопросу. И хотя ранее Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и теле-коммуникаций в контексте международной безопасности договорилась о приме-нимости международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций, эта группа отметила также, что способы применения этих норм к поведе-нию государств и использования ИКТ государствами требуют дальнейшей про-работки. Более того, было подчеркнуто, что, учитывая уникальные характеристи-ки ИКТ, со временем могут возникнуть дополнительные нормы. В 2015 году Группа правительственных экспертов подтвердила, что общее понимание вопро-сов применения международного права к использованию государствами ИКТ имеет большую значимость для создания открытой, безопасной, стабильной, до-ступной и мирной ИКТ-среды. Выработать эту хрупкую консенсусную формулу удалось не без труда, и рушить ее ни в коем случае нельзя.

С беспокойством отмечаем попытки некоторых государств или их групп представить свои национальные воззрения как уже готовое руководство к дей-ствию для международного сообщества. Любое «окончательное решение» по этому вопросу обязательно должно стать результатом переговоров с участием всех государств-членов, которые должны вестись на соответствующих ооновских площадках и завершаться всеобщим консенсусом. Такая работа ведется в Рабо-чей группе открытого состава, и мы не должны пытаться предрешить ее итоги.

3. Инициированное Россией создание Межправительственного эксперт-ного комитета открытого состава для работы над международной конвенцией по противодействию использованию ИКТ в преступных целях стало еще одним ша-гом на пути к установлению «кибермира». Крайне важно объединить усилия и содействовать работе этого комитета конструктивным образом.

4. Обеспечение создания равноправной и справедливой системы между-народной информационной безопасности, где будут учитываться интересы всех стран вне зависимости от их потенциала. Необходимо всячески поддерживать усилия по наращиванию потенциала, предпринимаемые под эгидой Организации Объединенных Наций и нацеленные на преодоление цифрового неравенства. Надеемся, что Рабочая группа открытого состава по ИКТ в какой-то момент смо-жет сформулировать практические рекомендации, которые будут соответствовать ожиданиям нуждающихся стран и которые будут эффективно претворены в жизнь.

Пандемия COVID-19 научила нас всех тому, что жизнь человека важнее лю-бых политических дивидендов. Российская Федерация уверена, что именно такое отношение должно транслироваться на наши совместные усилия по выстраива-нию мирной ИКТ-среды во имя всеобщего блага будущих поколений.