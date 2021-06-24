Обращаюсь к Вам в дополнение к нашим письмам о действиях турецкого режима и его систематических посягательствах на суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. Эти действия и посягательства явным образом идут вразрез с принципами, регулиру-ющими отношения дружбы и добрососедства между государствами, и грубо нарушают нормы международного права и положения Устава Организации Объ-единенных Наций. В этой связи по поручению правительства моей страны я хо-тел бы довести до Вашего сведения нижеследующую информацию.

Режим Эрдогана по-прежнему предпринимает усилия к тому, чтобы в окку-пированных им районах, расположенных на севере и северо-западе Сирии, осу-ществить демографические и административные изменения и отуречить их. Этот режим, действуя в сотрудничестве со своими марионетками из числа террори-стических организаций, захватил значительную часть сирийской территории, поднял турецкий флаг над официальными учреждениями и служебными здания-ми, назначил для осуществления надзора турецкого губернатора и турецких чи-новников и построил разделительную стену. В рамках этих усилий были также переименованы дороги и городские площади, которые получили османо-турецкие названия. Кроме того, режим Эрдогана привел учебные программы, школьные документы и номерные знаки автомобилей в соответствие с турецкими стандартами, пригласил турецкие телекоммуникационные и почтовые компании, подключил линии электропередачи к турецкой энергосети, приказал вести тор-говлю с использованием турецкой лиры вместо сирийского фунта и запретил гу-манитарную деятельность Сирийского общества Красного Полумесяца, заменив его Турецким обществом Красного Полумесяца.

Совсем недавно оккупационные турецкие силы и их марионетки из числа террористических организаций создали секретариат, предназначенный для реги-страции актов гражданского состояния и напрямую связанный с ними, сформи-ровали в подконтрольных городах и селениях местные советы и аннулировали удостоверения личности и семейные карты, выданные сирийским правитель-ством, конфисковав их и заменив на турецкие удостоверения личности.

Акты агрессии, оккупация, поддержка экстремизма и терроризма, убийства, перемещение населения, отуречивание, разграбление материальных богатств и природных ресурсов сирийского народа, использование воды в качестве оружия войны против гражданского населения и другие преступления, совершенные ре-жимом Эрдогана и его оккупационными силами, подтверждают экспансионист-ские устремления турецкого режима, мечтающего возродить Османскую импе-рию. В этой связи Сирия подтверждает, что политика отуречивания, которую ре-жим Эрдогана проводит в целях уничтожения сирийской национальной идентич-ности и насильственного навязывания турецкой идентичности, не приведет к из-менениям ни с точки зрения правового статуса оккупированных территорий, ни с точки зрения сирийского гражданства их жителей, а также никоим образом не ущемит законные и суверенные права Сирийской Арабской Республики.

Сирия вновь решительно осуждает действия турецкого режима, с учетом которых международное сообщество в лице Организации Объединенных Наций должно незамедлительно принять меры для их прекращения. Сирия призывает Совет Безопасности выполнить свою обязанность и добиться прекращения окку-пации и вопиющих нарушений, совершаемых оккупантами в отношении между-народного права, международного гуманитарного права, Устава Организации Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасности о ситуации в моей стране, притом что во всех из них Совет подтверждает необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирийской Араб-ской Республики.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.