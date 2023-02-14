Будущее Украины становится все более ясным. Борьба идет между правительством в Киеве, которое отказывается выполнять взятые на себя обязательства согласно Минским соглашениям, и Россией, которая намерена обеспечить выполнение резолюции Совета Безопасности 2202, одобрившей эти соглашения. С одной стороны, государство, которое отвергает международное право и поддерживается Западом, а, с другой стороны, - государство, которое отвергает западные правила и поддерживается Китаем и Турцией.

Как мог президент Владимир Зеленский, избранный для выполнения Минских соглашений, превратиться в интегрального националиста [1], вставшего на сторону фанатиков - наследников самых страшных преступников 20-го века? Это тайна. Наиболее вероятная причина - финансовая, поскольку после публикации «Райских бумаг» г-н Зеленский стал известен своими офшорными счетами и недвижимостью в Англии и Италии. В итоге, у Владимира Зеленского особой связи с интегральными националистами нет. Он трус. В начале войны он прятался несколько недель, в бункере, вероятно, под Киевом. А вышел оттуда только после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заверил его, что президент Владимир Путин пообещал не убивать украинского президента [2]. С тех пор он кичится своими мнимыми подвигами на всех западных политических саммитах и даже фестивалях искусств, где он выступает по видеосвязи.

Как Турция, будучи союзником Запада и членом НАТО, оказалась вовлеченной в конфликт на стороне России? Легче всего это могут понять те, кто следил за покушениями ЦРУ на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган был простым уличным повесой. Затем он вступает в исламское ополчение, которое приводит его к сближению с афганскими повстанцами и российскими джихадистами из Ичкерии, и только после этого он приходит в политику в классическом смысле этого слова. В период поддержки антироссийских мусульманских групп он становится агентом ЦРУ. Как и многие, придя к власти, он изменяет свои взгляды. Он постепенно отдаляется от Лэнгли и намеревается служить своему народу. Однако он как личность формировался в то время, когда его собственная страна несколько раз меняла свою стратегию. Турция всё ещё не могла смириться с поражением Османской империи. Она испробовала несколько стратегий подряд. С 1987 года она становится кандидатом в члены Европейского Союза. В 2009 году, при Ахмете Давутоглу она вознамерилась восстановить своё османское влияние. В результате, объединив эту национальную цель с личной биографией своего президента, страна становится родиной «Братьев-мусульман» и восстанавливает халифат, отмененный Мустафой Кемалем Ататюрком в 1924 году. Но падение Исламского Эмирата заставило её отказаться от этого проекта. Затем Турция обратилась к тюркоязычным народам, не решаясь включить уйгуров и, наконец, останавливается на этнически тюркских народах. Как бы то ни было, но в этом устремлении ей больше нужны Россия и Китай, чем европейцы и Соединенные Штаты. После победы над Арменией она создаёт «Организацию тюркских государств» (Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей).

Сегодня, по данным Wall Street Journal, 15 турецких компаний ежемесячно закупают в США оборудование на сумму 18,5 миллионов долларов и поставляют его десятку российских компаний, на которые распространяются незаконные односторонние принудительные ограничения США (представляемые атлантистской пропагандой как «санкции») [3]. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон посетил Анкару и тщетно пытался заставить Турцию подчиниться западным правилам. Однако Анкара продолжает тайно поддерживать российскую армию.

Когда посланник США заявил, что Турция идет по неверному пути, встав на сторону побежденной России, его собеседники представили ему реальные цифры войны на Украине, установленные Моссадом и опубликованные турецкой Hürseda Haber [4]. На местах соотношение сил составляет 1 к 8 в пользу России. С российской стороны погибло 18 480 человек, с украинской - 157 000. Как и в сказке Андерсена, король оказался голым.

В настоящее время Турция блокирует вступление Швеции в НАТО. При этом она одновременно блокирует и членство Финляндии, которая представлена в общем пакете. Если принять информацию Wall Street Journal, то это не случайно. Это правда, что Анкара добилась от этих двух стран обязательства выдать лидеров РПК и движения Фетхуллаха Гюлена, но они его не выполнили. Иначе и быть не могло, поскольку после заключения в тюрьму своего лидера Абдуллы Окаллана РПК стала инструментом ЦРУ и теперь воюет по приказу НАТО, хотя раньше была союзником Советов. [5]. Что касается Фетхуллаха Гюлена, то он живет в США под защитой ЦРУ.

Поэтому сегодня Турция поддерживает Россию так же, как и Китай: она поставляет ей комплектующие для оборонной промышленности и оборудование американского производства. А в то время, как такие члены НАТО, как Хорватия и Венгрия, не стесняются публично заявлять, что поддержка Украины со стороны Альянса является глупостью, не выходя из него, Анкара притворяется полностью атлантистской.

Землетрясение, которое только что произошло в Турции и Сирии, имеет характеристики, которые до сих пор не встречались нигде в мире. Тот факт, что за пять дней до землетрясения десяток послов западных стран покинули Анкару, и что в это же время их страны не рекомендовали ездить в Турцию, похоже, указывает на то, что на Западе заранее знали, что произойдет землетрясение. У США есть технические средства для того, чтобы вызывать землетрясения. В 1976 году они обязались никогда их не использовать. Однако румынский сенатор Диана Иванович Шошоаке утверждает, что они нарушили подписанную ими "Конвенцию о запрещении военного или любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду" и вызвали это землетрясение [6]. Президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил свои спецслужбы (MİT) расследовать то, что сейчас является лишь гипотезой. В случае положительного ответа придется признать, что Вашингтон, сознавая, что он больше не является ни ведущей экономической, ни ведущей военной державой, уничтожает своих союзников перед своей смертью.

Вопреки сообщениям, которыми кормят Запад, не только Украина терпит поражение, но и само существование НАТО подвергается сомнению по крайней мере тремя её членами.

Как в этих условиях объяснить, что Соединенные Штаты продолжают посылать оружие на поле боя и требовать от своих союзников массово посылать его? Надо сказать, что большинство этого оружия не является современным, а относится к периоду холодной войны и, как правило, является советским. Нет смысла тратить оружие 2000-х годов, зная, что оно будет уничтожено, потому что у России есть более современное оружие, чем у Запада. С другой стороны, есть интерес у разных армий испытать новые виды оружия в боях высокой интенсивности. С этой целью Запад направил несколько образцов такого оружия, но никак не более.

Более того, если подразделения, состоящие из украинских интегральных националистов, получают западное оружие, то те, кто служит по призыву - нет. Около двух третьих поставляемого оружия складируется в Албании и Косово или отправляется в Сахель. Три месяца назад президент Нигерии Мухаммаду Бухари на заседании Комиссии по бассейну озера Чад (LCBC) осудил поступление этого оружия в руки Исламского государства [7]. Под возгласы удивления и возмущения американских парламентариев Пентагон создал комиссию для контроля за поставками. Но она ни разу не отчиталась о своей деятельности и об обнаруженных ею злоупотреблениях.

Две недели назад генеральный инспектор Пентагона посетил Украину, официально для расследования злоупотреблений. В предыдущей статье я показал, что он был там главным образом для того, чтобы стереть следы незаконных дел Хантера Байдена [8]. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что он и несколько членов его администрации собираются срочно подать в отставку. Однако никто в отставку пока не ушёл.

Последний вопрос - почему Германия, Франция и Нидерланды, совладельцы газопровода «Северный поток», не протестуют после диверсии на газопроводах 26 сентября 2022 года? И почему они не реагируют на публикацию Сеймура Херша об американо-норвежской ответственности [9]]] ? Хотя представитель националистов из «Альтернативы для Германии» призвал к созданию в Бундестаге комиссии по расследованию этого саботажа, подавляющее большинство политиков в этих трёх странах держатся в тени, потому что их злейший враг - их союзник!

При этом они принимают в Брюсселе президента Владимира Зеленского с распростёртыми объятиями. Но последний сначала посетил Вашингтон и Лондон, которые определяют расходы, и только после этого он обратился к тем, кто их оплачивает.