Председатель Верховного суда США Робертс, вице-президент Харрис, спикер Пелоси, лидер Шумер, лидер Макконелл, вице-президент Пенс, мои уважаемые гости, мои сограждане-американцы, это день Америки! Это день демократии, день истории и надежды, обновления и согласия. В горниле веков Америка вновь прошла испытание. И Америка ответила на вызов. Сегодня мы празднуем триумф – не кандидата, а дела, дела демократии. Народ, волеизъявление народа было услышано, и воля народа была услышана.

Мы вновь узнали, что демократия бесценна. Демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия победила! (Аплодисменты.)

Поэтому сейчас, на этом священном месте, где всего несколько дней назад насилие пыталось расшатать само основание Капитолия, мы собрались вместе, одна неразделимая хранимая Богом нация, чтобы осуществить мирный переход власти, так, как мы делали это более двух веков. Мы смотрим вперед на наш уникальный американский путь, неутомимый, смелый, оптимистичный, и устанавливаем наши цели, цели нации, которой ­– мы знаем – мы можем и должны быть.

Я благодарю своих предшественников за то, что они присутствуют здесь сегодня. Я благодарю их от всей души. (Аплодисменты.) И я знаю (аплодисменты)… И я знаю устойчивость нашей Конституции и силу, силу нашей нации, так же, как это знает президент Картер, с которым я говорил вчера вечером и который не может быть с нами здесь сегодня, но которому мы отдаем дань уважения за его службу длиной в жизнь.

Я только что принял священную присягу, которую принимали все эти патриоты. Первым эту присягу принес Джордж Вашингтон. Но американская история зависит не кого-то одного из нас, не от некоторых из нас, а от всех нас, от нас – народа, который стремится к более совершенному союзу. Это великая страна. Мы хорошие люди. Мы прошли через века, через штормы и борьбу, мирное и военное время, но у нас впереди еще далекий путь.

Мы пойдем вперед быстро и настойчиво, потому что нам многое предстоит сделать этой зимой, полной опасностей и значительных возможностей. Многое нужно исправить, многое восстановить, многое залечить, многое построить, многое приобрести. Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с такими трудностями и вызовами, которые поставило перед нами время.

Вирус, который бывает один раз в столетие, безмолвно поражает страну. За один год он уже забрал столько жизней, сколько Америка потеряла во время Второй мировой войны. Потеряны миллионы рабочих мест, закрыты сотни тысяч предприятий, призыв к расовой справедливости, которому по меньшей мере 400 лет, движет нами. Мечта о справедливости для всех больше не будет отложена. (Аплодисменты.)

Призыв о выживании исходит от самой планеты. Призыв, который не может быть отчаяннее или яснее, а теперь и рост политического экстремизма, концепция превосходства белых, внутренний терроризм, которым мы должны противостоять и которые мы победим. (Аплодисменты.)

Преодоление этих вызовов, возрождение нашей души и обеспечение безопасного будущего Америки требуют больше, чем слов. Требуется самое труднодостижимое в демократии – единство. Единство. В другом январе, в новый, 1863 год, Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов. Когда президент коснулся пером бумаги, он сказал (я цитирую): “Если когда-то мое имя войдет в историю, это произойдет благодаря этому акту, который я поддерживаю всей душой”.

“Который я поддерживаю всей душой”. Сегодня, в этот январский день, я всей душой поддерживаю объединение Америки, объединение нашего народа, объединение нашей страны. (Аплодисменты.)

Объединение для борьбы с врагами, которые нам противостоят, со злостью, возмущением и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, заболеванием, безработицей и безнадежностью. Вместе мы способны на великие дела, важные вещи.

Мы можем исправить неправильное. Мы можем дать людям хорошую работу. Мы можем учить наших детей в безопасных школах. Мы можем преодолеть этот смертоносный вирус. Мы можем вознаградить… вознаградить за работу и восстановить средний класс и обеспечить здравоохранение для всех. Мы можем обеспечить расовую справедливость и мы можем снова сделать Америку ведущей силой добра в мире.

Я знаю, что слова о единстве могут для кого-то в эти дни казаться пустыми фантазиями. Я знаю, что силы, которые нас разделяют, имеют глубокие корни и что они реальны. Но я также знаю, что они не являются чем-то новым. Наша история была постоянной борьбой между американским идеалом о том, что все мы созданы равными, и жесткой уродливой реальностью, когда нас разрывали на части расизм, нативизм, страх, демонизация.

Битва длится годы, победа никогда не гарантирована. Через Гражданскую войну, Великую депрессию, Вторую мировую войну, 9 сентября, через борьбу, жертвы и трудности наши лучшие ангелы всегда побеждали. В каждый из этих моментов большинство из нас – большинство из нас – объединялось, чтобы вести всех нас вперед, и мы можем сделать это сейчас.

История, вера и разум указывают путь – путь единства. Мы можем смотреть друг на друга не как противники, а как соседи. Мы можем относиться другу к другу достойно и с уважением. Мы можем объединить усилия, прекратить кричать и снизить напряжение. Ибо без единства нет мира, лишь горечь и ярость. Нет никакого прогресса, только изнуряющее возмущение. Нет нации, только состояние хаоса.

Это наш исторический момент кризиса и вызовов, и продвижение вперед предполагает единство. Мы должны встретить этот момент как Соединенные Штаты Америки. Если мы это сделаем, я даю гарантию, что мы не проиграем. Мы никогда, никогда, никогда не терпели неудач в Америке, когда мы действовали сообща.

Итак, сегодня, в это время, в этом месте, давайте начнем все с чистого листа. Давайте снова будем слушать друг друга. Слышать друг друга. Видеть друг друга. Уважать друг друга. Политика не должна быть пылающим огнем, который уничтожает все на своем пути. Каждое разногласие не должно превращаться в тотальную войну. И мы должны отвергнуть культуру, в которой сами факты манипулируются и даже фабрикуются. (Аплодисменты.)

Мои сограждане-американцы, мы должны действовать по-другому. Америка способна на большее, и я верю, что Америка – намного лучше. Просто взгляните вокруг. Здесь мы стоим в тени купола Капитолия, как уже упоминалось ранее, завершенного в разгар Гражданской войны, когда сам Союз буквально висел на волоске. Тем не менее, мы выстояли. Мы победили.

Мы стоим и смотрим на величественный Молл, где доктор Кинг говорил о своей мечте. Мы стоим там, где 108 лет назад на очередной инаугурации тысячи протестующих пытались помешать храбрым женщинам выступить за право голоса. И сегодня мы отмечаем присягу первой в истории Америки женщины, избранной на национальный пост вице-президента – Камалы Харрис.

Не говорите мне, что ничего нельзя изменить! (Аплодисменты.)

Через Потомак от нас находится Арлингтонское кладбище, где покоятся в вечном мире герои, проявившие последнюю полную меру преданности. И вот мы стоим, всего через несколько дней после того, как мятежная толпа решила, что она может использовать насилие, чтобы заставить замолчать волю людей, остановить работу нашей демократии, изгнать нас с этой священной земли. Этого не произошло. Этого не случится никогда. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. Никогда! (Бурные аплодисменты.)

Обращаясь ко всем, кто поддерживал нашу кампанию, я склоняю голову перед вашей верой в нас. Всем тем, кто нас не поддерживал, я хочу сказать следующее: “Прислушайтесь ко мне по мере того, как мы продвигаемся вперед. Испытайте меня и мое сердце”.

Если вы не согласитесь со мной, пусть будет так. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие. В пределах границ нашей республики, возможно, это величайшая сила нации. Тем не менее, выслушайте меня: “Разногласия не должны вести к разобщению”. И я клянусь, что буду президентом для всех американцев, абсолютно всех. (Аплодисменты.) И я обещаю вам, что буду бороться за тех, кто не поддержал меня, в той же мере, как и за тех, кто поддержал. (Аплодисменты.)

Много веков назад Св. Августин, святой моей церкви, писал, что народ – это масса, определяемая общими объектами любви. Определяемая общими объектами любви. Какие у нас общие объекты, которые мы, американцы, любим, которые определяют нас как американцев?

Думаю, мы знаем. Это возможности, безопасность, свобода, достоинство, уважение, честь и, да, истина. (Аплодисменты.) Последние недели и месяцы преподали нам болезненный урок. Существует правда и ложь – ложь, которую говорят ради власти и наживы.

И у каждого из нас есть долг и ответственность в качестве граждан, американцев, и особенно лидеров, взявших на себя обязательство соблюдать Конституцию и защищать нашу страну, отстаивать правду и бороться с ложью. (Аплодисменты.)

Послушайте – (аплодисменты) – я понимаю, что многие из моих соотечественников-американцев смотрят в будущее со страхом и тревогой. Я понимаю, что они беспокоятся о своей работе. Я понимаю что, как и моего отца, их по ночам мучают вопросы: смогу ли я сохранить свое здоровье, смогу ли я платить ипотеку. Они думают о своих семьях, о том, что будет дальше. Честно, я понимаю.

Однако ответ заключается не в том, чтобы уйти в себя, поддерживать конкурирующие фракции, не доверяя тем, кто не похож на вас, или молится не так, как вы, или получает новости из других источников. Мы должны положить конец этой негражданской войне, в которой красный цвет противопоставляется синему, село выступает против города, консервативное находится в оппозиции к либеральному. Мы сможем это сделать, если откроем свои души вместо того, чтобы ожесточать сердца.

Если мы проявим немного терпимости и смирения и выразим готовность встать на место другого человека. Как сказала бы моя мама: “На минуточку встань на его место”. Потому что в жизни есть одна особенность: никто не знает, что с ним случится.

Бывают дни, когда тебе нужна помощь. Бывают дни, когда нас призывают протянуть руку помощи. Так и должно быть. Мы делаем это друг для друга.

Если мы это сделаем, наша страна станет сильней, более процветающей, более готовой к будущему. Между нами могут существовать разногласия. Дорогие сограждане, мы будем нуждаться друг в друге в ходе предстоящей работы. Необходимо будет приложить все усилия, чтобы выстоять эту темную зиму. Мы вступаем в самый трудный, самый смертоносный период пандемии.

Мы должны оставить в стороне политику и наконец начать бороться с COVID-19 как единая нация. Я вам это обещаю. Как говорится в Библии, «Вечером водворяется плач, а наутро радость». Мы пройдем это вместе. Видите ли, мы с коллегами служили в Палате представителей и в Сенате, и мы понимаем, что мир сегодня смотрит на нас. Я хотел бы сказать следующее гражданам других государств.

Америка прошла испытания, благодаря чему мы стали сильнее. Мы будем восстанавливать связи с союзниками и играть важную роль на мировой арене. Не с тем, чтобы решить проблемы прошлого, а с тем, чтобы преодолеть существующие или будущие вызовы. (Аплодисменты.)

Мы послужим примером не благодаря нашей силе, а благодаря силе нашего примера. (Аплодисменты.) Мы будем сильным, надежным партнером, выступающим за мир, прогресс и безопасность.

Как вы знаете, в нашей стране мы прошли через многое. Первое, что я хотел бы сделать, став президентом, – это пригласить вас присоединиться ко мне в минуту молчания, посвященную молитве, и вспомнить 400 тысяч американцев, которых мы потеряли за последний год в связи с пандемией: матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей и коллег. Мы почтим их память, преобразившись в тот народ и в ту страну, которыми мы можем и должны стать.

Прошу вас присоединиться ко мне в молчании для молитвы в память о тех, кто погиб или потерял близких, и о нашей стране.

[МИНУТА МОЛЧАНИЯ]

Аминь. Наступило время нового испытания. Наша демократия, наша правда подвергаются атаке. Свирепствующий вирус, растущее неравенство, угнетения в связи со системным расизмом, климатический кризис. Роль, которую США играют в мире. Каждая из этих проблем представляет собой важнейший вызов. Но мы сталкиваемся с ними одновременно. На нашу страну легла самая тяжелая ответственность в нашей истории, и теперь мы пройдем испытание.

Сумеем ли мы совместно преодолеть трудности? Наступило время смелых действий, так как перед нами стоит множество задач. Это факт. Обещаю вам, что о нас с вами будут судить на основании того, как мы справимся с наслаивающимися кризисами нашей эры. Окажемся ли мы на высоте поставленных задач? Выстоим ли мы в эти редко встречающиеся, но тяжелые времена?

Сможем ли мы выполнить наши обязательства и передать нашим детям новый и лучший мир? Считаю, что мы должны это сделать. Уверен, что вы придерживаетесь того же мнения. Мы этого добьемся. Когда мы этого достигнем, мы впишем новую великую главу в историю США. Это будет американская история – история, которая будет похожа на одну из моих любимых мелодий, – «Американский гимн». В ней есть строфа, которая мне кажется особенно примечательной.

Она звучит так: «Вековые усилия и молитвы привели нас к этому дню. Каким будет наше наследие? Что скажут наши дети? Пусть сердцу моему станет известно, когда мои дни подойдут к концу. Америка, Америка, тебе я отдаю лучшее». Давайте в развивающуюся историю нашей великой страны привнесем наши собственные усилия и молитвы.

Если мы это сделаем, то, когда наши дни подойдут к концу, наши дети и правнуки скажут о нас: они сделали все, что смогли, выполнили свой долг, излечили искалеченную землю. Мои сограждане, я заканчиваю тем же, чем начал свое выступление: священной клятвой перед Богом и перед вами. Даю вам слово, я всегда буду говорить вам правду. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать демократию. Я буду защищать Америку.

Я буду делать все ради вас, думая не о власти, а о возможностях, не о личных обидах, а об общем благе. Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха. Единства, а не разобщенности. Света, а не тьмы. Историю порядочности, достоинства, любви, восстановления, величия и добросовестности.

Пусть эта история послужит нам примером и источником вдохновения. Пусть она скажет будущим поколениям, что мы откликнулись на зов истории, что мы преодолели вызов. Демократия и надежа, правда и справедливость при нас не исчезли; Америка обеспечила свободу на своей территории и в очередной раз послужила примером для стран мира.

Это – наш долг перед нашими предками, друг другом и будущими поколениями.

Таким образом мы целеустремленно и уверенно выполняем задачи нашего времени, полагаясь на веру, наши убеждения и преданность друг другу и стране, которую мы любим от всей души. Да благословит Бог Америку и защитит наши войска. Спасибо, Америка.