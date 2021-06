Fotoğraf: El Kaide savaşçılarına Pentagon tarafından teslim edilen silahların kullanımına yönelik olarak verilen eğitim.

Pentagon, dünyadaki müttefikleri için 2,8 milyar dolarlık silah sipariş etti. Bunlar, bu tür teslimatlar ile ilgili hesap vermek zorunda kalmamak için çoğunlukla Sovyet veya Rus lisanslı ürünlerdir.

Bu silahların yarısı Suriye’ye karşı savaşı sürdürmeye yönelik.

Bulgar gazeteci Dilyana Gaytanzieva, US « Federal Procurement Data System »de (ABD Federal Alım Veri Sisteminde) yer alan Suriye’deki El Kaide (Hayat Tahrir el-Şam – Şam’ın Kurtuluşu Örgütü) için toplam 200 milyon dolar değerinde sekiz sözleşmeye dikkat çekti.

Sözleşmede yer alan şirketler TLG Worldwide, LLC, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA Inc., Culmen International, LLC, Blane International Group Inc., Sierra Four Industries Corp.

Sözleşmeler, Mart ve Aralık 2020 arasında beş yıllık bir süre için imzalandı.