Россия и Китай имеют на вооружении средства, значительно превосходящие западные. Первая выиграла войну в Сирии и готова одержать победу на Украине. Несмотря на все свои усилия, НАТО, потерпев поражение на Ближнем Востоке в войне, которую она вела с помощью наёмных джихадистов, сегодня не в состоянии изменить сложившуюся на поле боя ситуацию.

Бывшие колониальные державы считают, что Россия и Китай будут использовать военное превосходство, чтобы навязать свой образ жизни остальному миру. Но это совсем не входит в их намерения, и это не то, чего они добиваются.

Москва и Пекин не прекращают требовать применения международного права. И ничего больше. Русские хотят жить спокойно у себя дома, а китайцы - торговать по всему миру.

События на Украине заставили нас забыть о неоднократных требованиях России с 2007 года по гарантиям собственной безопасности, включая вывоз арсеналов третьих стран, хранящихся у её соседей. У России нет достаточных средств для защиты своих границ, самых протяжённых в мире. Поэтому она не сможет обеспечить свою безопасность, если вражеские армии будут действовать на нескольких фронтах у её границ, если только она не будет применять «стратегию выжженной земли» генерала Федора Ростопчина. В этом заключался смысл всех переговоров об объединении Германии. СССР был согласен на объединение при условии, что объединённая Германия возьмет на себя обязательство не размещать на Востоке натовское оружие. Таков был смысл всех переговоров с бывшими странами Варшавского договора. И таков же был смысл переговоров со всеми республиками бывшего СССР. Москва никогда не была против того, чтобы государство само выбирало своих союзников и, в конечном итоге, вступало в НАТО. Она выступала против членства в НАТО только тогда, когда это означало размещение на территории страны натовского оружия.

Требования Москвы были удовлетворены только в 1999 году, когда 30 стран-членов ОБСЕ подписали Стамбульскую декларацию, известную как Хартия европейской безопасности, в которой были закреплены два основных принципа:

право каждого государства выбирать союзников по своему усмотрению

и

обязанность каждого государства обеспечивать свою безопасность не в ущерб безопасности других.

Именно нарушение этих принципов, и только их, привело к украинскому конфликту. Такова была суть выступления президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, где он осудил невыполнение обязательств ОБСЕ и установление «однополярного» управления миром.

Запад, считавший Россию страной-банкротом, согласился с тем, что он прав, но посмеялся над его бессилием. Они ошиблись: Россия поднялась и даже превзошла их. Сегодня она использует свою силу, чтобы заставить нас уважать принципы, под которыми мы подписались, а не для того, чтобы навязать нам свой образ мышления.

После распада Советского Союза Запад пренебрег обязательствами, под которыми во время холодной войны он проставил свою подпись, чтобы построить «новый мировой порядок», как выразились Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший, - порядок, «основанный на правилах», которые Запад определил сам. Таким образом, мы не раз отказывались от своих подписей, то есть, не соблюдали международное право.

Существует фундаментальная несовместимость между международным правом, которое берёт начало на Гаагской конференции 1899 года, и англосаксонским правом: международное право - это позитивное соглашение. Оно разработано и принято на основе единогласия. То есть, оно принимается всеми, кто его применяет. В отличие от этого, англосаксонское право основано на обычаях. Поэтому оно всегда отстает от развития мира и отдает предпочтение тем, кто в нём доминирует.

Начиная с 1993 года, Запад принялся переписывать один за другим все заключённые ранее международные договоры в духе англосаксонского права. Мадлен Олбрайт, которая тогда представляла Соединенные Штаты при президенте Билле Клинтоне в Совете Безопасности ООН, была дочерью профессора Йозефа Корбеля. Этот чешский дипломат, ставший профессором Денверского университета, поучал, что для Соединенных Штатов лучший способ доминировать в мире состоит не в том, чтобы завоевать его военным путем, а в том, чтобы навязать ему свою собственную правовую систему, как это сделала британская корона в своей империи. После работы послом в ООН Мадлен Олбрайт стала государственным секретарем. Когда президент Джордж Буш-младший сменил Билла Клинтона, эту должность после Колина Пауэлла заняла приемная дочь Йозефа Корбеля Кондолиза Райс. Фактически, в течение двух десятилетий Запад настойчиво разрушал международное право и навязывал свои правила вплоть до того, что присвоил себе громкий титул «Международного сообщества».

21 марта 2023 года в Москве президенты России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, согласовали общую стратегию по обеспечению торжества международного права. По их мнению, это не что иное, как демонтаж всего того, чего добились Мадлен Олбрайт и Кондолиза Райс.

Россия, которая в апреле председательствовала в Совете Безопасности ООН, решила организовать открытые дебаты на тему: «Поддержание международного мира и безопасности: эффективная многосторонность, основанная на защите принципов, закрепленных в Уставе ООН».

Заседание, проходившее под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова, было направлено не на то, чтобы копаться в грязном белье, накопившемся со времени распада Советского Союза, а на то, чтобы мобилизовать как можно большее число государств. В письме спецпредставителя России в ООН (S/2023/244), распространенном перед дебатами, Москва объяснила, как западный однополярный порядок подменяет международное право. Она также заявила о роли неправительственных субъектов, так называемых НКО, в этом порядке. Она также отметила, что использование прав человека в качестве критерия эффективного управления, а не как цели, которую необходимо достичь, превращает их в политическое оружие и серьезно подрывает их совершенствование. В целом, международные трибуналы используются для выражения Добра, а не Права. Они больше используются не для разрешения споров, а, прежде всего, для создания иерархии, то есть для разделения, а не для объединения. Письмо заканчивалось рядом вопросов, в том числе: «Что можно сделать для восстановления культуры диалога и консенсуса в Организации [ООН], включая Совет Безопасности? Каков наилучший способ продемонстрировать, что нынешняя ситуация, характеризующаяся избирательным подходом к нормам и принципам международного права, включая Устав, неприемлема и не может продолжаться?»

Выступление Генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша из Португалии, не принесло никакого прогресса. Он ограничился представлением будущей программы ООН. После этого многочисленные участники дебатов разделились на три группы.

Россия подтвердила свою приверженность Уставу ООН и выразила сожаление по поводу его эволюции за последние 30 лет. Она выступает за равенство между всеми суверенными государствами и осуждает непомерную власть Запада и его однополярную организацию. Она напомнила, что специальная военная операция на Украине стала следствием государственного переворота в Киеве в 2014 году, и что проблема не в Украине, а в том, как мы ведем международные отношения. Вскользь Россия предупредила генерального секретаря ООН и напомнила ему о его долге беспристрастности. Она подчеркнула, что если в документах будущих саммитов ООН не будет соблюден этот принцип, то они еще больше разделят мир, вместо того чтобы объединить его.

Группа друзей в защиту Устава ООН и Группа 77 поддержали Россию.

Вторая группа, включающая страны Запада, неуклонно переводила дебаты на украинский вопрос, отказываясь принимать во внимание переворот во время «евромайдана», указывая на жестокость российского «вторжения» и напоминая о его человеческих жертвах.

Третья группа пустила более острые стрелы. Пакистан осудил понятие «сетевой многосторонности» как противоречащее международному порядку суверенных и равноправных государств. Он также отверг любую перспективу «однополярного, двухполярного или даже многополярного мира, если в нём будут доминировать несколько сверхмощных государств». Эфиопия и Египет осудили роль, которую великие державы отводят негосударственным организациям.

Хотя Россия и Китай перед началом дебатов напомнили различным делегациям о международных договорах, которые Новый мировой порядок грубо нарушает, в ходе дебатов не было упомянуто конкретных случаев, за исключением Украины, о которой говорил Запад.

Однако следует ожидать, что незападные страны, представляющие 87% населения планеты, тоже начнут высказывать свои претензии.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

- Финляндия письменно обязалась в 1947 году сохранять нейтралитет. Поэтому её членство в НАТО является нарушением письменного договора.

- Страны Балтии при их создании в 1990 году письменно обязались сохранять памятники в честь жертв Красной Армии. Разрушение этих памятников, таким образом, является нарушением договора.

- 25 октября 1971 года Организация Объединенных Наций приняла резолюцию 2758, признающую, что не Тайвань, а Пекин является единственным законным представителем Китая. В результате правительство Чан Кайши было исключено из Совета Безопасности и заменено правительством Мао Цзэдуна. Поэтому, например, недавние военно-морские манёвры Китая в Тайваньском проливе не являются агрессией против суверенного государства, а представляют собой свободное перемещение его вооружённых сил в собственных территориальных водах.

– Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года обязывает подписавшие его государства не передавать ядерное оружие третьей стране. Однако Соединенные Штаты разместили свои тактические (не стратегические) ядерные бомбы на своих военных базах на территориях ряда стран НАТО. При этом они обучили военный персонал этих стран их использованию. Это является нарушением договора, подписанного США, Германией, Бельгией, Италией, Нидерландами и Турцией.

И т.д., и т.п.

В конечном счете, нам, то есть Западу, не следует ждать от России и Китая ничего другого, кроме того, что они заставят нас быть самими собой и держать свое слово.