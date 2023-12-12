Совершив в стране госпереворот, Биньямин Нетаньяху совместно с Братьями-мусульманами провёл 7 октября военную операцию. Теперь он пытается уничтожить весь народ Палестины.

Все основные соображения этой статьи были высказаны или написаны в течение последних двух месяцев.

Известно, что супрематистские идеологии порождают неслыханные преступления. Последние несколько лет мы были свидетелями геноцида тутси Силой хуту или езидов ИГИЛом. И в том и другом случае речь шла не об избавлении от политических оппонентов, а о физическом уничтожении народностей, объявленных нелюдя

На протяжении двух последних месяцев многие официальные лица Израиля заявляли о причастности всех палестинцев к преступлениям ХАМАС и выражали свою ненависть ко всему палестинскому народу. Министр Обороны Израиля Йоав Галлант назвал палестинцев «человекообразными животными». А ряд деятелей заявили о том, что эта война должна стать «тотальной».

В качестве примера:

• Депутат Ниссим Ватури (Ликуд), вице-спикер Кнессета, написал на странице в X: «Вся наша забота о том, есть ли в Газе Интернет, показывает, что мы ничему не научились. Мы слишком человечны (...) Выжечь Газу немедля, и никак не меньше! Не допускать доставку туда топлива, не допускать доставку туда воды, пока не вернутся все заложники».

• Министр финансов Бецалель Смотрич сказал: «Мы очень рады возвращению освобожденных заложников, но теперь набирает силу идея перемирия. Согласиться на прекращение войны было бы ужасной ошибкой, которая выражала бы нашу слабость. Мы должны прекратить все связи и переговоры с ХАМАС и посредниками и смотреть на врага только через прицел автомата».

• Министр наследия Амихай Элиягу заявил радиостанции Коль Берама, что Израиль рассматривает возможность применения ядерного оружия в Газе: «Это решение... это один из вариантов». Затем он сравнил жителей сектора Газа с нацистами, заявив, что «в Газе нет «некомбатантов», и что эта территория не заслуживает гуманитарной помощи. «В Газе нет непричастных людей».

На этой идеологической основе израильские и европейские лидеры впервые озвучили мечту ревизионистов-сионистов, то есть последователей украинца Владимира Жаботинского (1880-1940): насильственное изгнание всех палестинцев или их массовое истребление.

А вот как это преступление готовилось:

• Депутат Элиягу Ревиво (Ликуд) обратился в Комиссию по назначениям с просьбой проследить за тем, чтобы слово «Газа» перестало соответствовать какой-либо территории и не появлялось больше на дорожных знаках. По его словам, «нет никаких сомнений в том, что само название «Газа» имеет негативный и зловещий смысл».

• 13 октября министр разведки Гила Гамлиэль подготовила меморандум, который был представлен вниманию коалиционного правительства (на тот момент в него не вошел ни один оппозиционный министр). В этом документе, озаглавленном «Альтернативы политической директиве для гражданского населения Газы», рекомендовалось переселить 2,2 миллиона жителей Газы на египетский Синай [1]. Когда 29 октября произошла утечка текста, канцелярия премьер-министра заверила иностранных журналистов, что Гила Гамлиэль - малозначимый министр, который может написать что угодно, лишь бы о ней говорили.

• Личный друг премьер-министра, Амир Вайтман, составил для Института национальной безопасности и сионистской стратегии доклад под названием «План переселения и окончательной реабилитации в Египте всего населения Газы: экономические аспекты» [2]. В нём стоимость насильственного переселения населения Газы на Синай оценивается примерно в 8 миллиардов долларов. Этот ликудовец в то же время считает, что всю ответственность за продолжающиеся массовые убийства должна нести Россия.

• Генерал Гиора Эйланд, бывший советник Ариэля Шарона по национальной безопасности, заявил в конце октября: «Газа должна стать местом, где не может жить ни один человек, и я считаю это средством, а не целью. Я говорю это потому, что нет другого выхода для обеспечения безопасности израильского государства. Мы ведем войну, которая угрожает нашему существованию».

• 14 ноября два члена парламента Данни Данон (Ликуд) и Рам Бен-Барак (Еш Атид) опубликовали в Wall Street Journal [3] статью. В ней говорится: «Европа имеет долгую историю помощи беженцам, спасающимся от конфликтов (...) Международное сообщество может помочь обеспечить единовременное финансирование программ поддержки для жителей Газы, заинтересованных в переезде. Оно может помочь с расходами на переезд и интеграцию. Все, что нам нужно, - это чтобы несколько стран разделили ответственность, приняв жителей Газы. Даже если эти страны получат всего по 10 000 человек, это поможет смягчить кризис».

• Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 ноября посетила Каир. Сначала она пыталась убедить Египет открыть границу и предоставить убежище 2,2 миллионам жителей Газы. Затем, натолкнувшись на отказ президента генерала ас-Сисси, она предложила создать гигантский лагерь для временного размещения жителей Газы на Синае, перед тем, как их перевезут в другие страны, включая Германию и Францию.

• 19 ноября Гила Гамлиэль вновь выступила с обвинениями, опубликовав в газете Jerusalem Post [4] статью, в которой написала: «Некоторые мировые лидеры уже обсуждают глобальную программу переселения беженцев и говорят, что будут рады принять жителей Газы в своих странах. Это может быть поддержано многими странами мира, особенно теми, которые называют себя друзьями палестинцев (...) Нам нужно попробовать что-то новое, и мы призываем международное сообщество содействовать тому, чтобы это осуществилось. Это может быть взаимовыгодным решением: выиграют мирные жители Газы, которые ищут лучшей жизни, и выиграет еврейское государство, покончив с этой ужасающей трагедией».

Тем не менее, 95% пользователей Интернета были возмущены прямыми трансляциями массовых убийств, размещенными в социальных сетях. 20 000 палестинцев были убиты, если сложить число погибших с числом пропавших без вести, которые всё ещё находятся под обломками. Администрация Байдена, поставляющая бомбы для их уничтожения, была вынуждена заявить, что она оказывает давление на израильское правительство, чтобы оно «проявило сдержанность». Однако эта риторика не подкрепляется действиями, поскольку у ЦАХАЛ нет необходимого количества боеприпасов, и их поставляет Вашингтон. В США скоро начнается президентская предвыборная кампания, и Джо Байден будет вынужден в какой-то момент прервать поставки, а значит, и остановить бойню, поскольку не будет оружия для её продолжения. Поэтому израильские лидеры исходят из того, что палестинцы останутся в родных местах и им придется назначить правительство, в которое, разумеется, не должен войти ХАМАС. Рассматриваются два варианта:

– Создание временной международной администрации под мандатом ООН

Однако нет ни одного государства, которое бы претендовало на размещение войск в голубых касках ООН или на управление палестинскими территориями.

– Создание палестинской администрации

• Бывший государственный министр безопасности в правительстве Аббаса, Мохаммед Дахлан, живущий сейчас в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, набирает популярность на арабских телеканалах. Он явно является кандидатом на пост главы «Обновленной Палестинской автономии"» (sic). Он отправил своего заместителя от «Блока демократических реформ» Самира аль-Машхарави на встречу с делегацией ХАМАС в Каире. Между двумя сторонами было заключено соглашение.

• Президент Махмуд Аббас также является кандидатом на собственный пост. Однако неоднозначность его позиции в отношении бойни делает его сегодня ещё менее легитимным, чем до бойни.

Кстати, если палестинские территории сохранятся, многие израильские лидеры будут не прочь постепенно их колонизировать.

• Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил в интервью общественному радио Kan Sunday: «После того как поселения в Гуш-Катифе были эвакуированы [в 2005 году], мир изменился; реальность изменилась (...) То, что нам здесь нужно, - это оккупация. Каждый раз, когда наши враги теряли территорию, они проигрывали войну. Мы должны полностью контролировать ситуацию; это будет сдерживать наших врагов, даст им понять, что мы победили и что мы позволим жителям вернуться домой. Я не боюсь, что израильтяне переселятся в Газу».

• Йоав Киш, министр образования, заявил, что не исключает сценария, при котором будут восстановлены поселения в секторе Газа. В Кнессет внесен законопроект о восстановлении права на свободное передвижение израильтян в секторе Газа. Правительство единства опросило несколько союзных государств по этому вопросу. Похоже, что они выскажут свое недовольство, но не разорвут связи с еврейским государством.

• Бецалель Смотрич, министр финансов, отвечающий за гражданскую администрацию на Западном берегу, призвал к созданию зон безопасности вокруг поселений на Западном берегу. Такая стратегия со временем может привести к их расширению.

Очевидно, что не все израильтяне поддерживают слепоту и безрассудство своих лидеров.

• Канцелярия Премьер-министра отказывается работать с военной командой, ответственной за восстановление инфраструктуры. Руководит этой командой генерал Рони Нума, который подал в Верховный суд петицию против реформы основных законов страны, которую он назвал государственным переворотом.

• Министр информации Дистель Атбарян подал в отставку, отказавшись от беспрекословного подчинения. ЦАХАЛ продолжает цензурировать израильскую прессу в связи с этой войной, в том числе по политическим вопросам, не имеющим отношения к делу.

• Премьер-министр запретил все демонстрации в поддержку гражданского населения Газы. Израильская арабская организация Адала и партия Хадаш обратились в Верховный суд.

• Жителям Кафр-Акаба, района Восточного Иерусалима, где израильское правительство надеялось разместить столицу возможного палестинского государства, было запрещено выходить на улицу после 17 часов.

• Министр безопасности Итамар Бен-Гвир обрушился на трех израильских судей-арабов. По его мнению, они недостаточно осудили Маису Абдель-Хад, актрису, выразившую солидарность с жителями Восточного Иерусалима, старика, осудившего условия содержания палестинских заключенных, а также отказались разглашать имя подсудимого, обвиненного в поддержке Хамаса.

• Учитель обществоведения и истории, еврейский пацифист Меир Баручин, был арестован и заключен в тюрьму Шин Бет за публикацию твита, в котором перечислялись имена и возраст шести молодых палестинцев в возрасте от 14 до 24 лет, убитых в Газе, со словами: «Они родились под оккупацией. Они прожили там всю свою жизнь. Они не знали ни одного дня свободы. Их казнили наши замечательные мальчики».

• Депутаты Аида Тума-Слиман (Хадаш-Тааль) и Иман Хатиб-Ясин (Объединенный арабский список) были отстранены от работы в Кнессете с удержанием вознаграждения. Они отметили, что убийства, приписываемые ХАМАС, на самом деле представляют собой сопутствующие действия ЦАХАЛ.

Для ведения войны чрезвычайное правительство было вынуждено мобилизовать почти всех евреев (не арабов), достигших призывного возраста. Однако Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опасался, что некоторые из них взбунтуются и откажутся подчиняться преступным приказам. Поэтому он заранее установил в ЦАХАЛ новую процедуру определения целей. Раньше сотрудники с трудом выбирали около сотни целей в день. Офицеры должны были тщательно следить за тем, чтобы избежать сопутствующего ущерба. Отныне выбор осуществляется программой. Больше нет человеческой ответственности, а значит, некому противостоять преступным приказам. Машина ежедневно определяе

т пятьсот операций. И она не информирует нас о возможном побочном ущербе. Чем меньше мы знаем, тем лучше это работает.

В социальных сетях только что появились фотографии, на которых изображены палестинцы, арестованные ЦАХАЛ. Этих людей арестовали, потому что они оказались не в том месте и не в то время. Возможно, среди них оказался член ХАМАС. Они в нижнем белье, без обуви, стоят на коленях под надзором вооружённых охранников. Затем их, всё ещё без одежды, отвезли на грузовых автомобилях в центр для допросов. Генеральный прокурор Галия Бахарав-Миара санкционировала их содержание под стражей в течение 60 дней без какого-либо контакта с врачом или адвокатом. А через 60 дней отыскать следы пыток будет невозможно.