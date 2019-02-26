BM Uluslararası Adalet Divanı, Londra ve Washington’un Diego Garcia Üssünü gayrimeşru olarak işgal ettiğini açıkladı

BM Milletler Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli başvurusunu değerlendiren Uluslararası Adalet Divanı 25 Şubat 2019’da, Mauritius Adalarının 1968 yılındaki bağımsızlığı sürecine, bu ülkeden gayrimeşru olarak Chagos Takımadalarını ayıran İngilizler tarafından hile karıştırıldığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, sömürge statüsünün sonlandırılması sürecinin (1965-68), Genel Kurul kararlarına (özellikle de sömürge statüsünden arındırılan bir toprak parçasının bölünmesini yasaklayan 1514 sayılı karar olmak üzere) aykırı bir şekilde gerçekleştirildiğine hükmetti.

Birleşik Krallık, söz konusu toprakları Diego Garcia Üssünü kurmak üzere ABD’ye kiralamak üzere bu adalarda yaşayan tüm nüfusu sınır dışı etti. Bu adalarda artık bir ABD deniz ve hava üssü ve « Beş Gözler »in bir dinleme üssü (Echelon) yer almaktadır.

Uluslararası hukuka göre, Birleşik Krallık’ın Chagos Takımadalarındaki halka verdiği maddi tazminatların, egemenlik haklarını kaybetmelerini telafi etmesi mümkün değildir.

Takımadaların Mauritius’a geri verilmesi sürecinin yöntemini belirleme görevi Genel Kurula aittir.