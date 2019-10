İran, bir Türk müdahalesini kınamasına karşın, yalnızca Şiilerin yararına müdahale ettiğini ve Rojava’nın kaderiyle ilgilenmediğini belirtti. Türkiye bunu not etmiştir.

Yaz boyunca, Başkan Donald Trump, İran ve Lübnan arasındaki iletişim hattını kesmek koşuluyla (ki bu yeni bir durumdur), Rojava’dan başlayarak (zaten 17 Aralık 2018’te açıklanmış olan), Suriye’nin her yerinden askerlerini çekme niyetini açıkladı. Türkiye, terörist topçusunun kendisini bombalayabileceği Suriye sınır şeridinin askeri işgali karşılığında bu taahhüde katıldı.

Çeviri

Murat Özdemir



