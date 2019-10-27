Вчера вечером Соединенные Штаты привлекли к ответственности лидера террористов номер один во всём мире. Абу Бакр аль-Багдади мёртв. Он был основателем и лидером ИГИЛ, самой безжалостной и жестокой террористической организации на планете. Соединенные Штаты искали Багдади в течение многих лет. Захват или убийство Багдади были высшим приоритетом моей Администрации в области национальной безопасности. Для выполнения этой миссии Силы специального назначения США совершили опасный и смелый ночной рейд на северо-западе Сирии.

Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как вместе с Багдади было уничтожено большое число его боевиков и сподвижников. Он погиб, забежав в тупиковый туннель, хныча, плача и крича. К этому времени территория комплекса была очищена от боевиков, которые либо сдавались, либо уничтожались огнём из стрелкового оружия. Одиннадцать маленьких детей были выведены из дома невредимыми. На территории оставался только Багдади, который силой увёл с собой в туннель на верную смерть троих детей. Он добрался до конца туннеля, когда за ним гнались наши собаки. Он взорвал свой жилет смертника, убив себя и троих детей. Его тело было изуродовано взрывом, но результаты анализа обеспечили определённую и положительную идентификацию.

Головорез, который так старался запугать других, провёл свои последние минуты в полном страхе, панике и ужасе перед нападавшими американскими военными.

Военнослужащие США пробыли на территории комплекса около 2 часов, и после того, как миссия рейда была выполнена, они изъяли очень секретные материалы и информацию.

Ликвидация Багдади свидетельствует о неустанном преследовании Америкой лидеров террористов и о нашей приверженности окончательному и полному разгрому ИГИЛ!

У Америки длинные руки. Как вы знаете, в прошлом месяце мы объявили, что недавно убили Хамзу бин Ладена, очень жестокого сына Усамы бин Ладена, который говорил очень плохие вещи.

Он был наиболее вероятным преемником лидера “Аль-Каиды”. Террористы, которые угнетают и убивают невинных людей, никогда не должны спать спокойно, зная, что мы их всех уничтожим. Эти беспощадные монстры не избегут своей судьбы – и они не избегут окончательного суда Божьего.

Багдади скрывался от правосудия много лет, задолго до того, как я вступил в должность. По моему поручению, как Верховного главнокомандующего, Соединенные Штаты уничтожили его “халифат” в марте этого года. Сегодняшние события являются ещё одним напоминанием о том, что мы будем продолжать преследовать оставшихся террористов ИГИЛ до их ликвидации.

Багдади и те неудачники, которые работали с ним, – а в некоторых случаях это были люди, которые понятия не имели, во что они ввязываются, и насколько это опасно и малопривлекательно, – убили многих людей. Их убийство невинных американцев Джима Фоули, Стивена Сотлоффа, Питера Кэссига и Кайлы Мюллер было особенно злодейским. Шокирующее публичное убийство иорданского пилота, который был сожжён заживо в клетке на всеобщее обозрение, казнь христиан в Ливии и Египте, а также геноцидное массовое убийство езидов, причисляют ИГИЛ к числу самых порочных организаций в истории.

Открыто демонстрируемое миру насильственное обращение людей в ислам и оранжевые костюмы, предшествовавшие многим обезглавливаниям, – всё это было делом рук Абу Бакра аль-Багдади. Он был злым и жестоким человеком, и он умер злым и жестоким образом, как трус, убегая и плача. Этот рейд был безупречен, и он мог состояться только с признанием и помощью со стороны некоторых других государств и людей.

Я хочу поблагодарить Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также сирийских курдов за определенную поддержку, которую они смогли нам оказать. Спасибо также замечательным специалистам разведслужб, которые помогли сделать возможной эту очень успешную операцию.

Я хочу поблагодарить военнослужащих Сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты США, участвовавших во вчерашней операции. Вы лучшие в мире. Я хочу поблагодарить Генерала Марка Милли и наш Объединенный комитет начальников штабов, а также наших специалистов, которые работают в других ведомствах Правительства США и сыграли решающую роль в обеспечении успеха миссии.

Вчерашний вечер был замечательным для Соединенных Штатов и для всего мира. Жестокий убийца, вызвавший столько страданий и смертей, был яростно уничтожен – он никогда больше не причинит вреда ни одному невинному мужчине, женщине или ребенку. Он умер как собака. Он умер как трус. Теперь мир стал намного безопаснее.

Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки!