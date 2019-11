Pentagon kurmaylarına göre Levant’ın yeniden şekillendirilmesi. Bu harita, Albay Ralph Peters tarafından 13 Eylül 2001’de tanımlansa da, ancak 2006 yılında yayınlanabildi.

Suriye’nin kuzeyinde neler olduğunu anlamıyoruz, çünkü kategorik olarak burada IŞİD’in kötü cihatçılarıyla PKK / YPG’nin iyi Kürtlerinin karşı karşıya geldiği bir mücadelenin yaşandığına inanıyoruz. Oysa bu tamamen yanlıştır. Bu kavga, hiçbir zaman ideolojik ya da dini gerekçelerle değil sadece kendi topraklarının sınırlarını belirlemek ya da etnik dayanışma için veriliyordu.

Öte yandan, Donald Trump’ın oynadığı rolün farkında değiliz. Basın sürekli olarak ABD’nin seçilmiş başkanına hakaret ettiğinden, onun genişletilmiş Ortadoğu’daki politikasını analiz etmek ve anlamak için ona güvenemeyiz. Oysa açık bir yönelimi vardır: 11 Eylül’ün mirası Rumsfeld/Cebrowski doktrinine sonlandırmak. Bu konuda, hepsi oğul Bush ve Obama dönemlerinde dünyaya hükmetmek üzere eğitilmiş generallerine ve siyaset ya da Doğu Avrupalı sınıfına karşı çıkmaktadır.

Neler olduğunu anlayabilmek için, olguları aşağıdan yukarıya değil yukarıdan aşağıya ele almak gerekir. 2001 yılında, Bush yönetiminin başlangıcında, Pentagon tarafından geliştirilen ve 11 Eylül saldırılarından iki gün sonra, Albay Ralph Peters’in ABD Kara Kuvvetlerinin dergisi Parameters’de [1] ifşa edilen, genişletilmiş Ortadoğu’dan başlayarak dünyanın « yeniden şekillendirilmesi » planına geri dönelim. Bu plan bir ay sonra Güç Dönüşüm Bürosu’na Müdür olara başlıca tasarımcısı Amiral Arthur Cebrowski’yi atayan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından onaylandı. Plan 2005 yılında, Rumsfeld’in yardımcısı Thomas Barnett tarafından The Pentagon’s New Map’ta [2] anlatılmıştır. Ve 2006 yılında ilk bölümünü Armed Forces Journal’de yayınladığında aynı Ralph Peters tarafından genişletilmiş Ortadoğu’nun ne olacağı gösterilmiştir [3]. Sahada karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında, bir Pentagon araştırmacısı olan Robin Wright tarafından New York Times’ın Pazar günü ekinde yayınlanan bir düzeltmeye konu olmuştur [4].

Bu belgelere göre, beş devlet on dört oluşum halinde parçalanacaktır: Suriye ve Irak, Yemen, Libya ve Suudi Arabistan.

Robin Wright tarafından 2013’te, yani PKK/YPG’nin ve IŞİD’in dönüşümünden bir yıl önce.

Suriye ve Irak ile ilgili olarak, bu iki devletin dörde bölünmesi gerekiyordu. 2013 yılında yayınlanan harita, her ikisi de mevcut iki devlet sınırlarını içerisine alan bir « Sünnistan » ve « Kürdistan »’ın ana hatlarını çizmektedir. Ertesi yıl, birincisi IŞİD, ikincisi ise YPG tarafından kuruldu. Bu harita yayınlandığında IŞİD, yüzlerce başka örgütün arasında Suriye düşmanı küçük bir terör örgütüydü; YPG ise savaşçılarının maaşları Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından ödenen hükümet yanlısı bir milis gücüydü. Sahada hiçbir şey Pentagon’un istediği Halifelik ve Rojava’nın kurulmasını öngörmeye imkan vermiyordu.

Türkiye’de yayınlanan Kürt gazetesi Özgür Gündem [5], IŞİD’in Irak’ta Rakka’dan hareketle Irak’ı nasıl istila edeceğine ilişkin CİA planının hazırlıklarına ilişkin toplantı tutanağını ifşa etti. Bu belge, o dönem Irak Kürdistanı bölgesel hükümetinin istihbaratının başındaki Masrur « Cuma »Barzani’nin, 1 Haziran 2014’te Amman’da (Ürdün) düzenlenen bu planlama toplantısına katıldığını ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak Kürdistan bölgesel hükümetinin Başbakanı oldu.

Robin Wright’ın haritasına göre, ABD’nin « Kürdistan »ının, Suriye’nin Kuzey-Doğusunu (Fransızların 1936 tarihli Kürdistan’ı) ve Irak Kürt bölgesini (Fransızların öngörmedikleri) içermesi gerektiğini akıldan çıkarmamamız gerekir.

Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin IŞİD’in Irak’ı işgaline verdiği destek tartışılmazdır: cihatçıların Sincar’da Yezidi Kürtleri katletmelerine ve eşlerini köleleştirmelerine izin vermiştir. Kurtarılabilenler, Iraklı Kürt askerleri peşmergelerin alaycı bakışları altında onlara yardım etmek için özel olarak gelen Türk ve Suriyeli Kürtler tarafından kurtarıldı.

IŞİD, saltanatını terörle dayatarak birçok vahşet gerçekleştirdi. Yezidi Kürtlere, Süryani Hıristiyanlara, Şii Araplara v.b. karşı dinsel temizlik yaptı. Bu « isyancılar », Bulgar Trud [6] ve Hırvat Jutarnji [7] gazeteleri tarafından belgelendiği üzere CİA, Pentagon ve en az 17 devletin mali ve askeri yardımlarından yararlandılar. IŞİD, Fort Benning’teki (ABD) sıkı bir eğitime tutulan personeliyle, vergi topladı ve hiç kimse tarafından tanınmasa da bir « devlet » oluşturacak şekilde kamu hizmetleri sundu.

PKK’nın, 2005 yılında Sovyet yanlısı Marksist-Leninist bir siyasi partiden özgürlükçü ve Atlantik yanlısı bir ekolojist milise nasıl dönüştüğünü bilmiyoruz. Ve yine de Suriye YPG’sinin 2014 yılında nasıl değişime uğradığını ise hiç bilmiyoruz. Örgüt NATO’nun ve PKK’daki Türk yetkililerinin operasyonel komutası altına emri altında geldi. PKK-YPG, uluslararası alanda Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına göre ayrı nitelenmektedir. Türkiye’de « terör örgütü » olarak sınıflandırılırken, Suriye’de « diktatörlüğe muhalif bir siyasi parti » olarak değerlendirilmektedir. Oysa 2014’e kadar Suriye’de bir diktatörlük olduğunu kabul etmiyordu. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin savunması ve Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidarda kalması için savaşıyordu.

YPG, savaş yasalarına saygı gösterdi ve IŞİD’inkilerle karşılaştırılabilir boyutta vahşet uygulamasa da, « Rojava »yı kurmak uğruna Kuzey-Doğu Suriye’de etnik temizlik yapmakta tereddüt etmedi, ki bu insanlığa karşı suç işlemek anlamına gelmektedir. Yüz binlerce Süryani ve Arap’ı yağmalayıp yaşadıkları topraklardan kovdu. Halkı için savaştığına inanıyordu ancak gerçekte sadece Pentagon’un hayallerine hizmet ediyordu. Bunun için, İngiliz askeri pazar dergisi Jane’s [8] ve İtalyan İl Manifesto [9] gazetesinin ortaya koyduğu üzere Pentagon ve François Hollande’ın ifşa ettiği üzere Fransa tarafından alenen silahlandırılmıştır. Rojava, Irak Kürt bölgesi ile birleşecek zamanı bulamadı.

Halifeliğin sözde PKK/YPG’nın darbeleri altında yıkılmasından sonra örgüt, Türk Ordusu tarafından tehdit edilen Kuzey-Doğu Kürtlerinin yardımına koşmak üzere Şam hükümetinden Suriye Arap Ordusu hatlarını aşmak için izin talep etti. İstediği izni aldı. Ancak PKK/YPG yer değiştiğinde, Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından yakalanan kaçak IŞİD yetkililerinin geçişine izin verdi.

Bu belgeler ve gerçekler bize hangi aktörlerin doğru ya da yanlış olduğunu söylememektedir, bu başka bir konudur. Ancak, sahada hem uzlaşmaz çelişkilere girmeden hem IŞİD’e, hem de PKK/YPG’ye karşı olmak mümkün değildir.

Donald Trump’ın eylemleri Pentagon tarafından üretilen sözde devletleri yıkmaya yöneliktir: Halifelik ve Rojava. Bu ne IŞİD’in, ne de PKK/YPG’in sonu anlamına gelmektedir.