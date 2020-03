De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Herrmann, begroet de eerste Amerikaanse soldaten die in Europa aankomen (Neurenberg, 3 maart 2020).

De ministers van Defensie van de 27 landen van de EU, waarvan er 22 ook lid zijn van de NAVO, zijn op 4 en 5 maart in Zagreb, Kroatië, bijeengekomen. Het centrale thema van de vergadering (waarin Lorenzo Guerini, van de Democratische Partij, Italië vertegenwoordigde) was niet het zoeken naar een antwoord op de Coronaviruscrisis die de civiele mobiliteit belemmert, maar de vraag hoe de "militaire mobiliteit" het best kan worden ontwikkeld. De beslissende test is de oefening "Defender Europe 20", die gepland is voor april en mei. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die deelnam aan de EU-vergadering, definieert deze oefening als "de grootste inzet van Amerikaanse troepen in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog".

De 20.000 soldaten die, met 10.000 anderen die al ter plaatse zijn, en 7.000 NAVO-bondgenoten, komen momenteel vanuit de VS in Europa aan, informeert het Amerikaanse leger Europa. Zij zullen zich inzetten " in de hele Europese regio ". De Amerikaanse strijdkrachten brengen 33.000 stuks militair materieel mee, van persoonlijke wapens tot Abrams aanvalstanks. Het is duidelijk dat ze dus een adequate infrastructuur nodig hebben voor hun transport. Maar er is een probleem, zoals blijkt uit een verslag van het Europees Parlement (februari 2020): "Sinds de jaren negentig is de Europese infrastructuur alleen nog maar ontwikkeld voor civiel gebruik. De militaire mobiliteit is echter een kernvraagstuk geworden voor de NAVO. Aangezien het bondgenootschap niet over de instrumenten beschikt om de militaire mobiliteit in Europa te verbeteren, speelt de Europese Unie, die wel over de wetgevende en financiële instrumenten beschikt om dit te doen, een onmisbare rol".

Het actieplan inzake militaire mobiliteit, dat in 2018 door de Europese Commissie werd voorgesteld, wil "de infrastructuren die niet aangepast zijn aan het gewicht en de afmetingen van de militaire voertuigen" wijzigen. Als een brug bijvoorbeeld niet in staat is om het gewicht van een tankkolom te dragen, moet deze worden versterkt of opnieuw worden gebouwd. Op basis van dit criterium zal de test voor de sterkte van de nieuwe brug, die in Gênes de ingestorte Morandi-brug zal vervangen, moeten worden uitgevoerd met Abrams-tanks die elk 70 ton wegen. Deze wijzigingen, die nutteloos zijn voor civiele doeleinden, zullen enorme uitgaven vergen die door de lidstaten moeten worden gedragen, met een "mogelijke financiële bijdrage van de EU".

De Europese Commissie heeft een primaire toewijzing van 30 miljard euro voorzien - dit is overheidsgeld dat uit onze zakken wordt gehaald. Het plan is ook bedoeld om "de douaneformaliteiten voor militaire operaties en voor het vervoer van gevaarlijke militaire goederen te vereenvoudigen".

Het Amerikaanse leger Europa heeft de instelling van een "militaire Schengen-zone" geëist, met het verschil dat het niet de mensen zullen zijn die ongehinderd kunnen reizen, maar de tanks.

De oefening "Defender Europe 20" - zoals werd uitgelegd tijdens de bijeenkomst in Zagreb - "zal het mogelijk maken om alle obstakels voor de militaire mobiliteit te identificeren, die de EU zal moeten wegnemen".

Het transportnetwerk van de EU zal daarom worden getest door 30.000 Amerikaanse soldaten, die "in de hele Europese regio zullen worden ingezet", vrijgesteld van de Coronavirus-normen. Dit wordt bevestigd door een video die de eerste 200 soldaten van het Amerikaanse leger Europa laat zien die op 6 maart in Beieren aankomen. Terwijl in Lombardije, op slechts een paar honderd kilometer afstand, strengere normen gelden, zijn in Beieren, waar de eerste Europese uitbraak van het Coronavirus werd opgemerkt, Amerikaanse soldaten net uit het vliegtuig handen geschud met de Duitse autoriteiten en hebben de kameraden zonder masker gekust.

Spontane vraag - konden ze al gevaccineerd worden tegen het Coronavirus?

Bovendien kunnen we ons afvragen wat het doel zou kunnen zijn van "de grootste inzet van Amerikaanse troepen in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog", officieel om "Europa te beschermen tegen eventuele dreigingen" (met een duidelijke verwijzing naar de "Russische dreiging"), op het moment dat Europa in crisis is vanwege de dreiging van het Coronavirus (er is zelfs één geval op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel). En aangezien het Amerikaanse leger Europa ons meedeelt dat "bewegingen van troepen en uitrusting in Europa zullen duren tot juli", kunnen we ons alleen maar afvragen of alle 20.000 Amerikaanse soldaten terug zullen gaan naar hun thuisland, of dat sommige van hen achter zullen blijven met hun wapens. Zou de verdediger de invaller van Europa kunnen worden?