Вопрос: Кто по вашему мнению создал Covid-19 ?

Тьерри Мейсан: Мой анализ исключительно политический. Я не медик и могу высказываться только в отношении политических решений.

В общем случае, эпидемии являются природными явлениями, но они могут быть и актом военной агрессии. Китайское правительство публично потребовало от США дать пояснения по инциденту, произошедшему в биохимической лаборатории в Форт-Детрике, а американские власти потребовали сделать то же самое в отношении лаборатории в Ухане. Разумеется, ни одна из этих стран не согласится открыть двери этих лабораторий. И не по злому умыслу. Это военная тайна. И с этим ничего не поделаешь.

Да это и не столь важно, ибо на данный момент обе гипотезы представляются ошибочными, так как ни одна из этих стран лечить новый коронавирус не в состоянии. С военной точки зрения он не является оружием. Для обеих стран это бедствие.

Как вы оцениваете действия политиков в ответ на эпидемию?

Политики обязаны защищать свой народ. Для этого они должны подготовить свои страны так, чтобы они были способны противостоять кризисным ситуациям. Однако в странах Запада об этом забыли. Теперь избиратели требуют, чтобы власть обходилась им как можно дешевле, а политики управляли страной как крупным предприятием. Поэтому среди политических деятелей Запада больше нет тех, кто мог бы видеть дальше своего носа. Таких людей как Владимир Путин или Си Цзиньпин там называют диктаторами за их стратегическое видение своей функции, представляющей таким образом школу, которую на Западе считают устаревшей.

В ответ на кризис политики обязаны принимать соответствующие меры. Однако на Западе такого кризиса не ждали. И руководители к нему не готовились. Их избирали за их способность произносить красивые слова, а не за твёрдость характера, способность принимать решения и авторитет. Многие из них не обладают ни одним из этих качеств, как и большинство их избирателей. Поэтому они принимают самые радикальные меры, так чтобы их не могли обвинить в том, что принятые ими меры недостаточны.

В данном случае был найден эксперт профессор Имперского Колледжа Лондона Нил Фюргесон, который убедил всех в том, что пришла, мол, старуха с косой, и во Франции погибнет полмиллиона человек, в Соединённом Королевстве ещё больше, а в США больше миллиона. Эти пророчества превышают в 2500 раз число смертей в Китае. Однако этот специалист по статистике привык предсказывать бедствия, не боясь преувеличений. Например, он заявлял, что от птичьего гриппа погибнет 65000 британцев, тогда как на самом деле умерли 457 человек [1]. К счастью, Борис Джонсон выпроводил его из научно-технического комитета SAGE, но дело сделано [2].

Охваченные паникой политики Запада обратились за советами во Всемирную организацию здравоохранения. Однако этот орган международного санитарного контроля на законном основании не счёл эту эпидемию более опасной, чем другие гораздо более опасные болезни. Тогда они повернулись в сторону Коалиции по инновациям в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), директор которой доктор Ричард Хэтчетт им хорошо известен. Они встречались с ним на Давосском экономическом форуме или на Мюнхенской конференции по безопасности. По его рекомендациям они все принялись финансировать предприятия по разработке вакцин.

А этот господин, как оказалось, во время работы в Белом доме был одним из двух авторов главы политического проекта Дональда Рамсфельда, посвящённой санитарным делам при установлении нового миропорядка [3]. В 2001 г. последний планировал географическое разделение мировой экономики. Нестабильные страны будут служить источниками сырья, стабильные (включая Россию и Китай) будут производить товары широкого потребления, а вооружения только США. Для этого нужно провести милитаризацию американского общества и перевести основную часть рабочих в компании, занятые производством вооружения и военной техники. В 2005 г. Рамсфельд поручает доктору Хэтчетту разработать план принудительной изоляции населения США в случае атаки с применением биологического оружия, аналогично той, которая была совершена против Конгресса и крупных СМИ в 2001 г. с использованием сибирской язвы.

Именно этот план доктор Ричард Хэтчетт предложил европейским политикам, которые обратились к нему за советом. Нужно иметь в виду, что до сих пор такого понятия, как всеобщая обязательная изоляция не существовало. Она не имеет никакого отношения к изоляции заразившихся людей. Она не продиктована медицинскими соображениями. Это средство перестройки общественной системы. В Китае она не использовалась ни во время эпидемии H1N1 [4], SARS [5], ни во время Covid-19 [6]. Изоляция города Уханя в начале 2020 г. была продиктована отнюдь не медицинскими соображениями. Она была предпринята центральным правительством с целью взять в свои руки управление провинцией, с чем местные власти не справились.

В эпидемиологии вопрос о всеобщей обязательной изоляции населения никогда не обсуждался, и её никто до сих пор не предлагал.

Возможно, это так. Но во Франции нас изолируют не для того, чтобы побороть болезнь, а для того, чтобы растянуть её во времени и не допустить переполнения больниц, и чтобы нам не пришлось выбирать, кого лечить, а кому дать спокойно умирать.

Вовсе нет. Этот аргумент использовался не до принятия решения, а после. Это не что иное, как извинение политиков за плохое управление. Во Франции в двух регионах отделения реанимации больниц были вскоре заполнены до предела. Поэтому пациентов в критических состояниях пришлось вывозить в другие регионы и даже в Германию. А в частных клиниках было достаточное количество свободных мест.

Об этом я сказал в начале дискуссии. Наши политические деятели неспособны управлять страной в кризисных ситуациях. Сама концепция государственной власти не позволяет им действовать. Они не могут осуществлять координацию государственного сектора с частным, за исключением ряда политиков в некоторых регионах. И речь не идёт о противоречиях между центральной и региональной ветвями власти. Например, в начале эпидемии лаборатории не имели средств для масштабного тестирования. Правительство оказалось неспособно привлечь к работам в интересах здравоохранения исследовательские лаборатории и, в частности, лаборатории министерства сельского хозяйства. Хотя исследователи и ветеринары предлагали им свои услуги.

Это так в отношении больниц и тестирования. Но вы оспариваете ношение масок.

Да, это так. На протяжении века была подтверждена полезность ношения хирургических масок медперсоналом при операциях и уходе за постоперационными больными. Но эти ситуации не имеют ничего общего с тем, что происходит сегодня.

В настоящее время многие союзы и академии выступают за обязательное ношение масок в общественных местах. Но это самообман, ибо против Covid-19 маски бесполезны. К тому же из-за нехватки хирургических масок люди просто прикрывают рот и нос обычными тканями, не обладающими фильтрующими свойствами хирургических масок. В противоположность распространённой идее, заражение осуществляется не самими капельками слюны, а вирусами, которые в них содержатся и которые разлетаются в воздухе на расстояние до 8 метров от человека, который громко кричит или чихает. К тому же чтобы заразиться, нужно быть восприимчивым к этому вирусу, чему подвержены не все. А прогрессирование болезни происходит только в случае пониженного иммунитета.

Не зная, что делать, наши руководители вводят всеобщую изоляцию и обязательное ношение всеми масок. Никто не доказал, что эти меры имеют какое-то влияние на эпидемию, но все в это верят. Это полный провал западной культуры. Раньше мы мыслили логично, а теперь носим амулеты и маски и верим в чудеса.

Во Франции от Covid-19 умер один ребёнок.

Данный случай никак не влияет на статистку. Медианный возраст скончавшихся лиц во Франции составляет 84 года! Это означает, что половина из них была в возрасте, превышающем 84 года.

А если изоляция абсурдна, а ношение масок бессмысленно, тогда что делать?

Я не говорил, что изоляция абсурдна как таковая. Я говорил, что эта мера, обязательная для всех, слепая. Во время эпидемий следует изолировать заболевших и только их. И я не признаю никакой законности за властью, которая вводит штрафы, сажает в тюрьмы и даже стреляет по тем, кто отказывается соблюдать режим изоляции на неопределённое время.

Охрана здоровья осуществляется не приказами, а с помощью доверия. Никто не должен защищать себя насильно. Меня возмущает, что лицам преклонного возраста запрещено встречаться со своими родственниками, когда они это пожелают. Может быть, они заразятся и заболеют и даже умрут, но это будет их выбор. Единственно, в чём мы, родившись на свет, можем быть уверены, так это в том, что когда-то умрём. И вся жизнь – это долгий путь, чтобы подготовиться к этому, и старики имеют право жить рядом со своими родственниками вместо того, чтобы отделиться от них и прожить на несколько лет больше.

Со всеми эпидемиями борются одинаково. Это средства гигиены – тщательно мыть руки и проветривать помещения, а также изолировать заболевших дома или в больницах при их лечении. Всё остальное – показуха. Нужно вернуться к базовым ценностям, а не изобретать бессмысленные меры принуждения.

Как получилось, что наши руководители ввели у нас американские фашистские порядки?

Я понимаю, что вы имеете в виду под словом «фашистские», но это не совсем правильно. Фашизм – это идеология в ответ на кризис капитализма 1929 г. У плана Рамсфельда есть много схожих черт, но он рассчитан на другой мир.

Доктор Хэтчетт не предлагал свой тоталитарный план в качестве ответа. То же самое и Дональд Рамсфельд. В итоге, никто не намеревался ввести то, что произошло после терактов 11 сентября 2001 г., потому что все отказались расследовать сами теракты. И всё остальное является следствием изначального преступления. Администрация Обамы продолжала претворять в жизнь план Рамсфельда в Ливии, Сирии и Йемене (доктрина Цебровски). А администрация Трампа отказалась от этого, и теперь бывшие соратники Рамсфельда продолжают его дело, но уже в рамках негосударственных структур. Хотим мы этого или нет, но это будет продолжаться до тех пор, пока это дело не будет полностью раскрыто.

Простите, но если обязательная всеобщая изоляция была всего лишь авторитарной мерой и с медицинской точки зрения не обоснована, почему так трудно осуществить выход из изоляции?

Нет, это не трудно. Достаточно вновь стать свободными. Проблема в том, что мы не достаточно знаем этот вирус и поэтому вынуждены действовать наугад.

Графики числа заражений почти во всех странах, затронутых пандемией, почти одинаковы и не зависят от принятых мер. Лишь два типа стран имеют другую закономерность. С одной стороны, это страны, которых эпидемия обошла стороной. К ним относятся страны Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Тайланд). А с другой стороны – это страны, которые действовали быстрее других и сразу изолировали заразившихся и лечили их, как например Тайвань. То есть, независимо от того, как будет отменяться изоляция, всё равно будет относительно большое число заражённых людей, но большого значения оно иметь не будет.

Будут ли правительства продолжать обязательную изоляцию населения вплоть до создания вакцины?

Я не знаю, создадут ли когда-нибудь эту вакцину. Против СПИДа её не удаётся создать в течение 35 лет. Однако маловероятно, что эпидемия Covid-19 продлится дольше, чем эпидемии других коронавирусов, таких как SRAS или MERS.

Разработка новых вакцин, как и любых медпрепаратов, дело весьма дорогостоящее. Некоторые фармацевтические лаборатории готовы на всё, чтобы не дать медикам лечить людей дешёвыми медикаментами. Вы помните, как Дональд Рамсфельд, когда он руководил компанией Gilead Science, вынудил фармацевтическую фабрику Аль-Шифы, которая производила медикаменты против СПИД, прекратить свою работу, не заплатив за патенты: он уговорил демократа Билла Клинтона нанести удары по этому предприятию, утверждая, что оно принадлежало Аль Каиде, что было абсолютной ложью. А доктор Хэтчетт в настоящее время руководит самым крупным объединением по вакцинам CEPI.

Что будет дальше?

За несколько недель должен произойти значительный разрыв между западноевропейскими странами. Во Франции временно приостановлены основные права, в числе которых право на митинги и манифестации. 13 миллионов трудящихся попали под категорию частично безработных. Они временно получают социальные пособия. Школы вновь откроются, но их посещение не будет обязательным. Родители сами будут определять, посылать туда своих детей или нет. И это не является следствием эпидемии, а, как я вам уже сказал, следствием непродуманных действий политиков.

Всеобщая обязательная изоляция – это изобретение команды Дональда Рамсфельда по преобразованию американской общественной системы. Этот проект в США не был использован, но спустя 15 лет его привели в действие в Европе. Эта передача проекта с одного континента на другой свидетельствует о транснациональном характере финансового капитализма, а сам этот проект является одним из его плодов. Тех, кто финансировал команду Рамсфельда, уже не остановить, и они сделают всё для того, чтобы реализовать этот проект в Европе.

В ближайшие годы значительная часть европейских рабочих будет переведена в сферу производства вооружений. НАТО, о которой президент Макрон заявил, что её постигла «смерть мозга», и её гражданская прислуга Европейский союз, члены которого все последние недели рвут друг друга на части, пытаясь завладеть партиями медицинских масок, будут реорганизованы. Обе эти структуры продолжат разрушение стран Ближнего Востока, начатое ими в 2001 г., а затем и стран Карибского бассейна.

Однако команда Рамсфельда совершила серьёзную ошибку. Маскируя свой план 2006 г., они делали вид, что пойдут по пути Китая, когда ввели обязательную всеобщую изоляцию. Но не США, а Китай стал для Европы примером. Поэтому будут приниматься все меры к тому, чтобы не позволить прокладку шёлковых путей. Их нужно будет заблокировать.

Эпидемии не приводят к революциям. Они заканчиваются войнами или экономической разрухой. Сегодня по вине наших руководителей экономика ЕС в упадке, и мы вовсю готовимся к войне. Мы должны пройти через период, после которого станет либо лучше, либо ещё хуже.

Подобная эволюция является ответом на исчезновение среднего класса, вызванное финансовой глобализацией, против которой выступают жёлтые жилеты, подобно тому, как Вторая мировая война стала ответом на истощение колониальных империй и кризис капитализма 1929 г.

Франция подобную драму уже один раз пережила. Это было в 1880-81 г.г., когда промышленный капитализм той эпохи не мог из-за создания профсоюзов по-прежнему эксплуатировать рабочих. Жюль Ферри ликвидировал ряд религиозных общин и ввёл обязательное светское образование с тем, чтобы вырвать детей из-под влияния католической церкви. Детей стали обучать мастера военного дела, «чёрные гусары». Он сделал из них воинов для реализации своего колониального проекта. За 35 лет Франция покорила многие народы, затем стала соперничать с новой державой того времени, Германией. В итоге, она была ввергнута в Первую мировую войну.

В Европе вскоре должны произойти такие же события, какие в США произошли двадцать лет назад. Мы должны сделать всё, чтобы нас не вовлекли в подобные преступления. Борьба будет долгой. И мы не должны оставаться в стороне.