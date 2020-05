مطابق با این سایت رسمی اتحادیه ی اروپا ، شبکه ی ولتر از گروهی خائن تشکیل شده که در خدمت روسیه فعالیت می کنند و قصدشان بدنام کردن ارتش ایالات متحده می باشد .

East StratCom Task Forceشبکه ی اقدامات خارجی اروپا در سال ۲۰۱۵ نیروهای را به وجود آورد ، که هدف آن مبارزه با اخبار انحرافی شبکه های اطلاعاتی روسیه بوده هر هفته نامه های الکترونیکی به EuvsDisinfo.euاست. سایت اینترنتی با نام روزنامه نگاران اتحادیه ی اروپا می فرستد تا اخبار آنها را پخش کنند . ما پیش از این در باره ی این شبکه نوشته ایم که وابسته به مرکز اطلاع رسانی سازمان ناتو در شهر ریگا می باشد [1]

این شبکه به خبرنگاران اتحادیه ی اروپا و بخصوص کسانی که در این سایت ثبت نام کرده اند هشدار داده (۲) که مقاله ی ۳۱ ماه مارس ماه با نام ٬٬ کودتا چیان در سایه ی ویروس کورونا [2] شامل اخبار انحرافی روسیه می باشد [3]

اولاََ ، از اینکه ما در سایت رسمی اتحادیه ی اروپا قرار گرفته ایم که مسئول شناسایی اخبار انحرافی روسیه می باشد – و این برای اولین بار نیست – بسیار ناخشنود می باشیم. ما هیچ ارتباط ، باحاکمین روسیه ، و با هیچ کشور دیگری نداریم . این موضوع یک افتراء می باشد.

دوماََ ،تحریفات اتحادیه ی اروپا تنها محدود به نشان دادن اقدامات ما می باشد به صورت : ٬٬ تعبیر اغراق آمیز مقاله ای از نیوزویک در نیمه ی اول ماه مارس. نیوزویک از نقش ارتش آمریکا در صورت عدم توانایی مسئولین سیاسی نقل می کند : (An exaggerated interpretation of a Newsweek article from Mid-March. Newsweek describes the role of the US military, should the political leadership be incapacitated ) ما تنها بخشی از مقاله ی ویلیام آرکین را نقل کردیم بدون آنکه آن را در برابر مقالات دیگری تغییرو تفسیر کنیم . این موضوع شامل چشم اندازی بر داده هایی است که باعث رنجش اتحادیه ی اروپا شده .

تا کنون ، نیروهایی از اقدامات خصوصی حمایت مالی می کردند تا بتوانند منابع مخالفین را از اعتبار بیاندازند . به طور مثال باید عمل کرد رمز گشایی جهانی را نام برد [4] هم اکنون با گامی به جلو آنها را متهم می سازند.

برای تشخیص اخبار درست از نادرست ، کمی به منطق خود رجوع کنید !

نیوزگارد ، که سازمانی است در نیویورک ، برای ارزش گذاری به سایت های اینترنتی به وجود آمده . آنها در شبکه ی جستجوگر خود با ما تماس گرفتند تا مشخص کنند ارتباط ما با دولت سوریه چگونه بوده است ، و نظر ما در باره ی این ٬٬ انتقاد٬٬ چه می باشد.

نیوزگارد شبکه ی نسبتاََ بی طرفی است . مشاوران مدیران آنها محرمانه می باشند ، اما شورای مشاوران آنها شامل یکی از بنیان گذاران ویکیپدیا ( جیم ولز ) ، همچنین دبیر سابق سازمان سیا و سازمان امنیت ملی (ژنرال مایکل هایدن ) ، همچنین مدیر سابق سازمان ناتو ( اندرس فوگ راسموسن ) و دبیر سابق امنیت ملی ( تام ریدج ) و هم چنین مشاور سیاست عمومی کشور – به مفهوم تبلیغات - ( ریچارد استندج ) می باشد [5]

نیوز گارد در سایت فرانسوی خود حاضر نشده نام مشاورین خود را بیاورد - به جز نام آندرس فوگ راسموسن را . همچنین اضافه بر این دروغ ، دبیر سابق سازمان ناتو را به صورت یکی از کارمندان شبکه ی ناتو معرفی نمی کند ، بلکه او را کارمند سازمان ملل خوانده است .

سازمان ناتو مطابق با پیمانی که با اتحادیه ی اروپا دارد از کشورهای آن دفاع می کند . به این معنا که اتحادیه ی اروپا بخش غیر نظامی شبکه ای است که سازمان ناتو بخش نظامی آن می باشد.

پس از اقدام به آدم ربایی و کشتن من و یکی از همکارانم در چهار کشور جهان ، ما متوجه شدیم که پیمان آتلانتیک شمالی بارها توانسته سایت ما را با هکرها ببندد . هم اکنون نیز دشمنان ما به وسیله ی اقداماتی نظیر ترویج دروغ و افتراء علیه ما استفاده می کنند .

تبلیغات جنگی روندی است که در سه فاز انجام می گیرد تا عموم مردم را در موضوعاتی که آنها به طور طبیعی رد می کنند ، درگیر سازند: اولین اقدام شامل قرار دادن کذب در کنار حقیقت می باشد . همچنین کسانی را که حقیقت را بیان می کنند به دروغ گویی متهم سازند ( اخبار جعلی ).

دومین اقدام آنها دور کردن سخنرانی های مخالفین می باشد ، تا بتوانند در برابر حقیقت دروغین خود ، اتحاد کاذبی را نشان دهند . در این صورت است که مخالفین تنها خیال بافی نمی کنند و تبدیل به خائن می شوند .

سومین اقدام ،اهداف خود را به اعمال نمادین تشویق می کنند تا ایدئولوژی جدید آنها مورد تصدیق قرار بگیرد.

یک گام در این راه برداشته شده .است