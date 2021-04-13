Король Иордании Абдалла и его сводный брат принц Хамза (апрель 2001 г.)

Любая статья о том, что недавно произошло в Иордании, по приказу королевского дворца подвергается цензуре. Поэтому вам трудно будет найти информацию о государственном перевороте, спланированном сводным братом короля Абдаллы принцем Хамзой.

Известно всего лишь, что 3 апреля 2021 г. начальник штаба генерал Юссеф Хунеити вежливо заявил принцу Хамзе о помещении его под домашний арест и запрете контактировать с прессой. Тем не менее, в СМИ был распространена запись разговора. В разговоре принц высокомерен и возбуждён, а генерал, сохраняя любезность и твёрдость, заявляет ему, что он переходит границы дозволенного. Однако ничто в этой записи не говорит о предмете спора. Одновременно были арестованы шестнадцать человек. Принц Хамза не подчинился приказу и распространил видеообращение (фото), где он опровергал попытку госпереворота и критиковал властолюбие короля.

Однако принц Хамза в итоге согласился подписать коммюнике в присутствии своего дяди принца Хассана бен Талала, в котором он выразил свою верность Короне: «Я останусь верным наследию моих предков и его Королевскому Величеству и буду в их распоряжении, чтобы им помогать и их поддерживать».

Помощник Премьер-министра Айман Сафади

Помощник Премьер-министра Айман Сафади сообщил, что 4 апреля был «уничтожен в зародыше» антигосударственный заговор. Службы безопасности наблюдали за «контактами (заговорщиков) с иностранными агентами по дестабилизации обстановки в Иордании», в частности, был замечен выезд из страны супруги принца Хамзы. Никаких перемещений войск не наблюдалось, что говорит о том, что госпереворот был подавлен в его подготовительной фазе.

Шериф Хассан Бен Заид (член королевской семьи) и Бассем Авадаллах (бывший министр)

Были арестованы Бассем Авадаллах, Шериф Хассан Бен Заид и люди из их окружения. Первые двое связаны с наследным принцем и истинным хозяином Саудовской Аравии принцем Махмудом бен Саламом (по прозвищу «МБС»). Бассем Авадаллах был арестован в момент, когда собирался бежать из страны.

В Амман прибыла саудовская делегация, возглавляемая министром иностранных дел принцем Фейсалом бен Фарханом, и потребовала освободить Бассема Авадаллаха, у которого два гражданства – иорданское и саудовское. По сообщению Washington Post делегация отказалась покинуть страну без Авадаллаха, но Аравия это отвергает. Однако спустя некоторое время, Саудовская Аравия в своём коммюнике выразила свою поддержку правящей в Иордании семье.

Отношения Иордании с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами до сих пор были очень тесными. Последние великодушно субсидировали это маленькое и бедное королевство (3,6 миллиарда долларов с 2012 по 2017 г.г.). Но после потепления отношений с Израилем, они отдалились от Иордании. Иорданская экономика от этого значительно пострадала: годовой бюджет сократился на одну пятую.

Мировые СМИ объясняют происходящие события тем, что в конце 90-х годов сводному брату Хамзе были затруднены условия доступа к трону короля Абдаллы. Но объяснить происходящее только распрями внутри королевской семьи не получится.

Бассем Авадаллах причастен к недавним скупкам палестинских земель Эмиратами. Скорее всего, надо идти по этому следу.

Всё происходит так, словно Саудовская Аравия планировала свержение короля Абдаллы с тем, чтобы реализовать вторую часть плана президента Трампа по Среднему Востоку, пока администрация Байдена ещё не вошла в курс дела. Действительно, король Абдалла отверг предложения Джареда Кушнера по «сделке века». Он не поддержал замену президента Палестины Махмуда Аббаса бывшим главой службы безопасности Мохаммедом Дахланом, который убил Ясера Арафата и в настоящее время скрывается в Эмиратах [1]. На 22 мая в Палестине после 15 лет и без каких-либо демократических консультаций должны состояться выборы в законодательные органы власти. Иорданцы опасаются, что палестинцы могут покинуть свои земли и захватить иорданские, как это уже было в 1970 г. («чёрный сентябрь»).

Конфликт, длящийся на протяжении трёх четвертей века может быть разрешён двояко: либо защитить неотъемлемое право палестинского народа, либо допустить, что после пяти военных поражений (1948-49, 1967, 2008-09, 2014) он его потерял. Державы, которые заинтересованы в природных богатствах этого региона, поддерживают этот конфликт, помогая палестинцам в юридическом плане, но лишая их защиты со стороны ООН. Генеральная Ассамблея ООН постоянно осуждает Израиль, а Совет безопасности его оправдывает. Конфликт усложняется тем, что Хамас борется не против израильской колонизации (как это делает Фатах), а против того, чтобы мусульманские земли управлялись евреями, о чём сказано в Коране. Такую позицию палестинцев никто в мире не поддерживает.

В сентябре 2020 г. Президент Трамп вынудил Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Израиль подписать «Соглашения Авраама». Речь шла о завершении палестино-израильского конфликта, длившегося на протяжении многих лет и направленного на то, чтобы лишить Средний Восток будущего. Для одних это было предательством прав палестинцев, а для других – переходом от сладких обещаний к помощи в развитии.

В этом контексте президент Трамп и его спецпредставитель Джаред Кушнер добиваются заключения «Соглашений Авраама» между Израилем, с одной стороны, и Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном - с другой [2]. Им удалось нормализовать дипломатические отношения между Израилем и Марокко, и они намеревались распространить этот процесс на весь регион, если бы Трамп не был отстранён от власти при помощи мошеннических выборов. А администрация Байдена намерена разбередить эту рану с тем, чтобы продолжать «войну без конца». С этой целью Байден решает вновь финансировать Агентство ООН по палестинским беженцам (БАПОР) или оказать помощь в признании Сахарской Арабской Демократической Республики с тем, чтобы оказать давление на Марокко и вынудить его отступить. Чем больше в мире конфликтов, тем Вашингтону приятнее. И плевать ему на то, что о нём думают «союзники», не говоря о тех народах, которые от этих конфликтов страдают.

Капитан Рой Шапошник.

Израильский бизнесмен Рой Шапошник, проживающий в Соединённом Королевстве, предложил свой личный самолёт, чтобы вывезти из Иордании принца Хамзу. Иорданское информационное агентство Petra, которое узнало, что он раньше служил в звании капитана в Цахале, утверждает, что он был в то же время агентом Моссада, хотя он это и отвергает. Он заявил, что является другом принца, политикой не занимается, и просто хотел оказать ему и его семье услугу. Его компания Global Mission Support Services занимается логистикой на Среднем Востоке и англоязычной Африке и, в частности, возвращением на родину беженцев.

В опубликованном 6 апреля в Аммане коммюнике Дворец уверяет, что произошедшее есть ничто иное, как ошибка, основанная на неправильных толкованиях служб безопасности. И что благодаря «посредничеству» мудрого принца Хассана бен Талала мир после семейного «недоразумения» удалось восстановить.

Тем временем 16 арестованных остаются в тюрьме, а принц Хамза недоступен. А любая статья о том, что произошло, грозит их авторам тюремным заключением.