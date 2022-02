Het telefoongesprek tussen president Biden en de Oekraïense president Zelensky "verliep niet goed", kopte CNN: Terwijl "Biden waarschuwde dat een Russische invasie vrijwel zeker is in februari, wanneer de bevroren grond het voor tanks mogelijk maakt om door te rijden", vroeg Zelensky "Biden om zijn opmerkingen af te zwakken, met het argument dat de Russische dreiging nog steeds twijfelachtig is". Terwijl de Oekraïense president zelf een voorzichtiger houding aanneemt, verzamelen de Oekraïense strijdkrachten zich in de Donbass aan de rand van het door de Russische bevolking bewoonde Donetsk- en Lugansk-gebied.

Volgens informatie van de speciale waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne, die wordt verzwegen door onze mainstream media die het alleen maar hebben over de Russische inzet, zijn er daar eenheden van het Oekraïense leger en de Nationale Garde van ongeveer 150.000 soldaten. Zij worden bewapend en opgeleid door militaire adviseurs en opleiders van de VS en de NAVO en staan derhalve de facto onder hun bevel.

Van 1991 tot 2014 hebben de Verenigde Staten volgens de U.S. Congressional Research Service 4 miljard dollar aan militaire hulp aan Oekraïne verstrekt, waar na 2014 nog eens ruim 2,5 miljard dollar bijkwam, plus ruim een miljard uit het NAVO-trustfonds waaraan ook Italië deelneemt. Dit is slechts een deel van de militaire investeringen van de grote NAVO-mogendheden in Oekraïne.

Groot-Brittannië heeft bijvoorbeeld verschillende militaire overeenkomsten gesloten met Kiev en onder meer 1,7 miljard pond geïnvesteerd in de versterking van de marinecapaciteiten van Oekraïne: dit programma voorziet in de bewapening van Oekraïense schepen met Britse raketten, de gezamenlijke productie van 8 snelle raketlanceerinrichtingen, de bouw van marinebases aan de Zwarte Zee en ook aan de Zee van Azov tussen Oekraïne, de Krim en Rusland.

In dit verband zijn de Oekraïense militaire uitgaven, die in 2014 3% van het bbp bedroegen, gestegen tot 6% in 2022, wat neerkomt op meer dan 11 miljard dollar.

Naast de militaire investeringen van de VS-NAVO in Oekraïne is er ook een plan van 10 miljard dollar dat wordt uitgevoerd door Erik Prince, oprichter van het particuliere Amerikaanse militaire bedrijf Blackwater, nu omgedoopt tot Academy, dat huurlingen heeft geleverd aan de CIA, het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor geheime operaties (waaronder martelingen en moordaanslagen), en waarmee Blackwater miljarden dollars verdient.

Het plan van Erik Prince, dat aan het licht kwam in een onderzoek van Time magazine [1], bestaat erin in Oekraïne een privéleger op te richten via een partnerschap tussen het bedrijf Lancaster 6, via hetwelk Prince huurlingen heeft geleverd in het Midden-Oosten en Afrika, en het belangrijkste Oekraïense inlichtingendienst dat door de CIA wordt gecontroleerd. Men weet natuurlijk niet wat de opdrachten zouden zijn van het privé-leger dat in Oekraïne is opgericht door de stichter van Blackwater, en zeker met CIA-geld. In ieder geval kan worden voorspeld dat zij vanuit haar basis in Oekraïne geheime operaties zou uitvoeren in Europa, Rusland en andere regio’s.

Bijzonder alarmerend tegen deze achtergrond is de beschuldiging van de Russische minister van Defensie Shoigu dat er in de Donetsk-regio "particuliere Amerikaanse militaire bedrijven zijn die een provocatie voorbereiden waarbij gebruik wordt gemaakt van onbekende chemische stoffen".

Dit zou de vonk kunnen zijn die een oorlog in het hart van Europa ontketent: een chemische aanval op Oekraïense burgers in de Donbass, die onmiddellijk wordt toegeschreven aan de Russen in Donetsk en Lugansk, die zouden worden aangevallen door de overweldigende Oekraïense strijdkrachten die reeds in de regio zijn gestationeerd, om Rusland te dwingen militair in te grijpen om hen te verdedigen.

In de frontlinie, klaar om de Russen in de Donbass af te slachten, staat het Azov bataljon, gepromoveerd tot een special forces regiment, opgeleid en bewapend door de VS en de NAVO, dat zich heeft onderscheiden door zijn wreedheid bij aanvallen op de Russische bevolkingsgroepen van Oekraïne. Het Azov Bataljon, dat neonazi-nazi’s uit heel Europa rekruteert onder de vlag van de SS Das Reich, staat onder leiding van zijn oprichter Andrej Biletskij [2], die bevorderd is tot kolonel. Het is niet alleen een militaire eenheid, maar ook een ideologische en politieke beweging waarvan Biletski de charismatische leider is, vooral voor de jeugdorganisatie, die met zijn boek De woorden van de Witte Leider wordt opgevoed in haat tegen de Russen.