Во Франции государственный секретарь по вопросам гражданства Соня Бакес пытается дискредитировать мнения, не соответствующие нормам. Она приравнивает их к сектантским отклонениям. Государство, по её словам, будет вести борьбу против сектантских отклонений и теорий заговора. В Советском Союзе оппозиционеров помещали в психиатрические больницы.

Свобода слова была характерна для Запада начиная с XVIII века. Это была основа, на которой строилась демократия - политический режим, носителем которого был средний класс. Принцип, согласно которому общее решение вырабатывается в результате сталкивания различных мнений, больше не оспаривался. Любое посягательство на эту свободу рассматривалось как удар по мирному разрешению конфликтов.

Однако в начале 20 века, когда мировая война разделила Запад на части, англичане, а затем и американцы без колебаний использовали современные средства пропаганды не только против своих врагов, но и против собственного населения [1]. Впервые демократические правительства стали разрабатывать программы по обману своих граждан. В конце войны британцы, гордясь своими успехами, поняли, что военную пропаганду можно использовать и в мирное время. Поэтому, когда капиталистическая система оказалась под угрозой, и даже до того, как была развязана Вторая мировая война, демократии и свобода слова были выведены за скобки, и пропаганда возобновилась сначала в Италии и Германии, а и затем на всем Западе.

На протяжении трех четвертей века Запад клялся, что будет защищать свои ценности и не будет заниматься пропагандой для внутреннего пользования.

Сегодня, как и в 1930-е годы, нынешней капиталистической системе угрожает рост неравенства среди избирателей, но в такой степени, какой мы никогда раньше не знали. Если промышленник Генри Форд во время кризиса 1929 года говорил, что зарплата начальника не должна превышать в 40 раз зарплату одного из его рабочих, то сегодня зарплата Элона Маска в 38,5 миллионов раз превышает зарплату некоторых его сотрудников в США. Демократический принцип «один человек - один голос» больше не имеет никакого отношения к реальности.

Именно в этом контексте свобода слова подвергается сомнению со стороны западных стран. Социальные сети, в частности Facebook и Twitter, подвергали цензуре правительства и даже действующего президента США. Они не нарушали Конституцию, поскольку Конституция лишь гарантировала свободу в отношении злоупотреблений политической власти. Тот факт, что Элон Маск только что купил Twitter и объявил, что хочет сделать его бесплатной сетью, не меняет того, что произошло. Идея о том, что нельзя говорить всё, что думаешь, уже укоренилась.

Интеллектуалы считают, что мы намереваемся изменить экономический и политический режим. В последние годы многие из них стали на сторону власти, будь то финансовой или политической, и отказались от критики. И какой бы ни была эволюция, они всегда будут на стороне топорища и стараться не попасть под лезвие. Последние шесть лет они рассказывали нам об опасности «фейков», то есть искажённой информации, и о необходимости контролировать то, что люди говорят и пишут. Они проводят различие между теми, кто выражает истину, и теми, кто заблуждается, отрицая тем самым принцип демократического равенства.

Попав в ловушку Фукидида, англосаксы спровоцировали гражданскую войну на Украине и российскую интервенцию для ее прекращения. Постепенно Запад вступает в настоящую войну с Россией, а с Китаем - в экономическую. Все утверждения о том, что нельзя вступать в войну с державами, с которыми ведется интенсивный экономический обмен, отвергаются. Как и во время двух мировых войн, мир постепенно разделяется на два лагеря, которые всё больше и больше отдаляются друг от друга.

Поэтому на Западе вновь ведётся правительственная пропаганда.

Впервые президентские выборы в США 2020 года стали спорными. Конгресс объявил Джо Байдена победителем, но в действительности никто не может знать, кто победил. Невозможно, как в деле Буша против Гора (2000 г.), пересчитать бюллетени, потому что проблема не в этом: во многих местах подсчет голосов проводился за закрытыми дверями. Возможно, никто и не жульничал, но не было прозрачности выборов, а это необходимое условие демократической системы. Ещё в 2000 году Федеральный Верховный суд отказался от пересчета голосов, посчитав, что в Конституции не сказано, что выборы президента осуществляются прямым всеобщим голосованием, они оставлены на усмотрение каждого штата. Как следствие, вопрос о том, что победителя определила Флорида, не относится к компетенции федеральных властей.

Поэтому перед любыми дебатами на промежуточных выборах встаёт вопрос о несоблюдении "демократических" процедур "демократическим" лагерем.

Соединенные Штаты

В США создан Центр глобального взаимодействия (GEC), входящий в состав Госдепартамента и осуществляющий координацию официального дискурса своих союзников. Кроме того, в том же Государственном департаменте имеется подсекретариат, отвечающий за пропаганду за рубежом, под названием «Публичная дипломатия и связи с общественностью». Однако в апреле 2022 года был сделан ещё один шаг: «провозглашенный президент» Джо Байден ввёл в своё окружение специалиста по пропаганде Нину Янкович.

Министр внутренней безопасности, бывший судья Алехандро Майоркас, создал «Совет по управлению дезинформацией» и назначил себя его председателем. Речь шла о воссоздании механизма военной пропаганды, созданного президентом Вудро Вильсоном в 1917 году [2].

Нина Янкович была представлена как молодой исследователь и специалист по «российской дезинформации». В действительности она была сотрудником Национального демократического института Мадлен Олбрайт, отвечавшим за защиту интересов семьи Байдена на Украине.

Эта очаровательная дама работала в команде кандидата Владимира Зеленского, нынешнего президента Украины [3]. До этого, в разгар гражданской войны, она работала на Павла Климкина, министра иностранных дел при президенте Петра Порошенко. В то время она выступала против Минских соглашений несмотря на то, что они были одобрены Советом Безопасности ООН. Во время своего длительного пребывания на Украине она разработала теорию по российской дезинформации, и посвятила ей книгу «Как проиграть информационную войну: Россия, фальшивые новости и будущее конфликтов». Игнорируя реальность гражданской войны и ее 20 000 смертей, она включила в неё все существующие клише о злых русских, которые хотели расширить свою империю за счёт Донбасса, обманывая европейцев.

В этот период Нина Янкович использовала украинскую ассоциацию StopFake, финансируемую Национальным фондом поддержки демократии (то есть ЦРУ), британским правительством и Джорджем Соросом, чтобы заставить людей поверить, что переворот на Майдане был народной революцией [4].

В приведенном ниже видео она продолжает лгать и восхваляет «интегральных националистических» ополченцев «Айдар» (чьи пытки уже осудила Amnesty International), «Днепр-1» и, конечно, батальон «Азов».

В 2018 году она защищала нацистское ополчение С14 [5], уверяя, что оно не практиковало погромы против цыган, и что это российская дезинформация.

Этот специалист по лжи не преминул снова солгать Соединенным Штатам по поводу обвинений в государственной измене, выдвинутых против Дональда Трампа (досье Стила), и отрицать преступления Хантера Байдена [6]. Дело дошло даже до того, что компьютер сына президента, изъятый ФБР, был представлен как «российское изобретение».

В ответ на критику Совет по управлению дезинформацией был распущен 17 мая [7], но протоколы заседаний регионального Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) и Агентства Министерства внутренней безопасности, показывают, что он продолжает существовать в другой форме [8]. Более того, по мнению Генерального инспектора администрации, его функции по-прежнему востребованы [9].

Великобритания

Британцы, со своей стороны, предпочли положиться на «ассоциацию» - Институт стратегического диалога, который будет делать за правительство то, что оно намерено делать, не беря на себя ответственность за это. Этот аналитический центр, созданный лордом Джорджем Вайденфельдом, бароном Вайденфельдом, «непреклонным сионистом», по его собственным словам, должен бороться с экстремизмом. На самом деле, он также занимается распространением лжи, чтобы скрыть вопиющие факты. ISD составляет доклады по собственной инициативе (точнее, по инициативе британского правительства), а также по запросам европейских правительств, которые его финансируют.

То, что признаётся истиной среди изобретателей современной пропаганды, истинно и для Европы.

Польша

В феврале, т.е. в самом начале войны на Украине, Совет обороны Польши потребовал от французской компании Orange, которая является основным провайдером Интернета в этой стране, подвергнуть цензуре ряд сайтов, в том числе и сайт Voltaire Network (Voltairenet.org). В ответ на наш запрос, направленный заказным письмом, французская компания отказалась выслать нам письмо польских властей. Что касается последних, то они просто не ответили. Согласно европейским договорам, Совет обороны имеет право вводить военную цензуру в целях национальной безопасности.

Италия

В марте газета Corriere della Sera раскрыла правительственную программу слежки за лицами, которых называют «пророссийскими». [10] Информационное агентство ANSA даже опубликовало один из номеров Hybrid Bulletin, который итальянский Департамент информации по безопасности (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) посвятил этому вопросу [11].

Германия

В Германии министр внутренних дел социал-демократка Нэнси Фрезер также создала надзорный орган. Она пошла дальше других и поставила перед ним задачу «гармонизировать новости» в СМИ. Вот уже несколько месяцев в обстановке строгой секретности она собирает ведущих руководителей СМИ и растолковывает им, что можно и что нельзя публиковать.

Италия и Германия имели жестокий опыт цензуры во времена фашизма и нацизма, поэтому особенно тревожно видеть, как они вновь идут по этому пути. Одни и те же причины всегда приводят к одним и тем же последствиям. Поэтому неудивительно, что впервые после окончания Второй мировой войны Италия и Германия 4 ноября 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН отказались голосовать за резолюцию, осуждающую нацизм.