Invito alla lettura

Un “eroe del nostro tempo”

Giulietto Chiesa

Prefazione all’edizione italiana

Germano Dottori

Introduzione all’edizione italiana

Franco Cardini

SOTTO I NOSTRI OCCHI

Introduzione

Parte I

Le “Primavere arabe” vissute dai Fratelli musulmani

I Fratelli Mussulmani in quanto assassini

I Fratelli musulmani d’Egitto

La Fratellanza riformata dagli anglosassoni e la pace separata con Israele

La Fratellanza al servizio della strategia di Carter-Brzezinski

Verso la creazione dell’internazionale jihadista

Gli islamisti diretti dal Pentagono

La fusione delle due “Gladio” e la preparazione dell’isis

L’inizio della “Primavera araba” in Tunisia

La “Primavera araba” in Egitto

Nessuna rivoluzione in Bahrein e Yemen

La “Primavera araba” in Libia

La “Primavera araba” in Siria

La fine della “Primavera araba” in Egitto

La guerra contro la Siria

isis e Califfato

La liquidazione dell’isis

Parte II

Le “Primavere arabe” viste da Parigi

Jacques Chirac, “l’arabo”

Nicolas Sarkozy, “l’americano”

La preparazione delle invasioni in Libia e Siria

L’inizio della guerra contro la Libia

L’inizio della guerra contro la Siria

Analogie nelle operazioni in Libia e Siria

La caduta della Jamahiriya Araba Libica

Il trasferimento dei combattenti libici in Siria

Siria: la guerra di quarta generazione

François Hollande e il ritorno del partito della colonizzazione

La seconda guerra contro la Siria

La “linea rossa”

Le esitazioni della Francia

La parola al popolo siriano

isis e Califfato

L’intervento della Russia

Macron, l’indeciso

Bilancio provvisorio

Parte III

Le “Primavere arabe” organizzate da Washington e Londra

La supremazia statunitense

La svolta dell’11 settembre

Chi governa gli Stati Uniti?

La strategia di Washington

Le guerre contro l’Afghanistan e l’Iraq

La teopolitica

L’estensione della guerra

Verso le “Primavere arabe”

La guerra contro il Libano

La Commissione Baker-Hamilton

La mancata guerra agli sciiti in Libano

La mancata guerra all’Iran

Il terrore di Stato

La presidenza Obama

La rivoluzione colorata in Iran

La “leadership dietro le quinte”

Il ruolo dell’mi6

Lo stato siriano e Bashar al-Assad

La riconciliazione Washington-Teheran

Il tandem israelo-saudita

L’opportunismo del Qatar

L’instabilità della Turchia e dell’Ucraina

Le migrazioni come arma

Il piano dello Stato profondo statunitense contro la Siria

Il mito della giustizia internazionale

L’attuazione del piano Feltman

Jihadisti, un potente esercito terrestre

L’operazione Timber Sycamore

La strumentalizzazione della questione curda

L’intervento della Russia

L’intervento della Cina

Lo spirito di Damasco

Epilogo

Bibliografia