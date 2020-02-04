Недавно мы отметили 75 годовщину освобождения лагеря смерти Аушвиц, где было уничтожено более одного миллиона узников. Он стал для нас символом всех лагерей массового истребления людей, символом нацистских преступлений и Холокоста.

Нигилисты пытались реабилитировать нацистскую Германию, утверждая, что она не ставила своей целью уничтожение народов, и не уничтожила миллионы человек, и что даже не использовала для этого газовые камеры. В результате гнусной полемики вопрос осмысления фактов был отодвинут на второй план. После суда над Адольфом Эйхманом в 1962 г. превалирующей стала версия Еврейского агентства: нацистский антисемитизм после Ванзейской конференции 1942 г. был воплощён в план тотального физического уничтожения евреев в Европе (Холокост). Он знаменовал собой крутой поворот в истории. А значит, вечно преследуемые евреи смогут обрести пристанище только тогда, когда будет создано государство Израиль.

Однако, как я покажу далее, это утверждение не учитывает сопутствующие факты.

В Руанде в 1994 г. В течение нескольких недель были вырезаны около 800 000 человек

История массовых убийств мирных жителей

На протяжении четырёх веков страны Западной Европы, считавшие себя цивилизованными, во время колонизации бездушно истребляли население, проживавшее на колонизированных ими землях.

Например, после того, как председатель королевского Совета министров Бенито Муссолини провозгласил Италию Империей, он развязал войну против Эфиопии. Однако народное сопротивление было настолько велико, что для борьбы с ним он стал истреблять местных жителей и заменять их итальянцами. Он заставил вице-короля Родольфо Грациани сбрасывать с самолётов горчичный газ на непокорные деревни.

Однако массовые убийства практиковались не только западноевропейцами, и они свойственны не только колониальной идеологии. Так, султан Абдулхамид II организовал массовое истребление не мусульман (1894-96 г.), а свергнувшие его «Молодые турки» продолжили его (главным образом, в 1915-16 г.г.). Оба режима разделяли единую идеологию – панисламизм, согласно которому турки должны быть исключительно мусульманами. Больше всего пострадали армяне, но преследованиям были подвергнуты все немусульманские конфессии. Массовые убийства совершались только на территории сегодняшней Турции, а не на территориях, подвластных Османской империи [1].

Таким образом, существует, по меньшей мере, две причины массовых убийств.

в военных целях: устранение сопротивления;

по идеологическим соображениям: устранение населения, считающегося чуждым.

Геноцид не является уделом более сильных в их противостоянии к более слабым, о чём свидетельствуют массовые убийства тутси местными хуту в Руанде. Оба народа имели равные силы, и убийства совершали с помощью мачете простые хуту, а не их военизированные формирования.

Массовые убийства являются «преступлениями против человечности». И на этом основании массовые убийства евреев в Европе были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Лишь после этого понятие «геноцида» вошло в международное право.

Впоследствии, согласно идеям Рафаэля Лемкина, геноцид стали считать особо тяжким преступлением против человечности. К сожалению, было введено также понятие коллективной ответственности, что противоречит принципу личной ответственности и не позволяет достигать требуемой цели. Согласно американскому праву, геноцидом считается убийство, по меньшей мере, двух человек при условии, что оно совершено, а не могло быть совершено.

До Германии вопрос о расовых чистках возникал в Соединённых Штатах. Там перед тем, как уничтожать тех, кого считали неполноценными расами, проводили им обязательную стерилизацию.

Почему нацисты истребляли евреев?

Программа нацистов предусматривала возрождение Германской империи, прекратившей своё существование после Версальского договора по окончанию Первой мировой войны. Но вместо того, чтобы укреплять свои позиции в Африке, Азии или Латинской Америке, которые к тому времени были поделены между Соединённым Королевством и Францией, они взялись за Восточную Европу.

Нацисты, будучи потомками Гёте и Бетховена, считали себя гуманистами по рождению. Согласно западной колониальной идеологии, они оправдывали свои завоевания, утверждая, что покоряемые ими народы были ниже их в культурном отношении. Об этом заявил Адольф Гитлер в своей книге Mein Kampf. Но он не употребляет там слова «недочеловек» (Untermenschen). Оно возникло в результате «научного консенсуса» той эпохи: западные социологи были убеждены в том, что колониальные завоевания доказывают существование расовой иерархии, и их раса восседает на её вершине. Для этого они пытались дать этим расам характеристики и отделить их [2]. Сегодня это понятие наукой отвергнуто, но в ряде стран им по-прежнему пользуются. К таким странам относятся США, где официальная статистика всё ещё разделяет людей согласно этой ложной концепции [3].

Для нацистов первыми недочеловеками были славяне, и именно они стали их первой целью. Однако в связи с тем, что канцлер Гитлер оправдывал свои завоевания жизненного пространства (Lebensraum) превосходством своей «расы» (эту концепцию разделяли многие народы Запада), он добавил к ним цыган и евреев, потому что они были кочевниками или, по крайней мере, не имели собственных земель. Конечно, его приговор евреям как расе подкреплялся европейским антисемитизмом, и он его поддерживал, но недочеловеками он считал евреев не по причине антисемитизма. Также в Европе не существовало никакой ненависти к цыганам, однако и они были причислены нацистами к недочеловекам.

Само понятие антисемитизма не имеет отношения к евреям. Действительно, семиты относятся к арабам, и некоторые из них исповедуют иудаизм. К тому же большинство евреев в Европе являются выходцами из Кавказа, а не из Палестины, и они были обращены в иудаизм лишь в Х веке [4].

Изначально, как это сегодня принято считать, некоторые нацисты не были враждебны к немецким евреям [5].

До и после прихода нацистов во власть Леопольд фон Мильденштейн организовал под началом Йозефа Геббельса поездки нацистских чиновников в Палестину. Нацистская партия НСДАП считала неприемлемым, что у евреев не было государства, и поэтому поддерживала создание в Палестине еврейского очага.

В то время, когда Германия приняла антиеврейские законы, НСДАП вела с Еврейским агентством в 1933 г. переговоры о подписании соглашения Хаавара по предоставлению евреям разрешений на поселение в Палестине [6].

Однако дальнейшие события развивались иначе. Министр иностранных дел Франции Жорж Бонне предложил нацистской Германии в 1938 г., то есть перед началом войны, переселить немецких и французских евреев во французскую колонию Мадагаскар. Польша, как это недавно подтвердил президент Владимир Путин, присоединилась к этим двум странам и предложила создать комиссию по разработке плана, который так и не был конкретизирован.

Лишь в конце 1941г., когда нападение на Советский союз обернулось для них настоящим кошмаром, нацисты пришли к «окончательному решению» - массовым истреблениям.

Рудольф Гесс выступает на Нюрнбергском процессе

Краткая биография Рудольфа Гесса

До Первой мировой войны Германия, как и другие европейские державы, была империей. Франц Гесс как военный был направлен в Юго-Западную Африку (сегодняшняя Намибия). Там он участвовал в первом геноциде ХХ века – массовом истреблении племён гереро и нама.

Его сын Рудольф Гесс с ранних лет вступил в имперскую армию и участвовал в Первой мировой войне. Он был направлен в Османскую империю для оказания ей военной поддержки. В своих мемуарах он утверждает, что сражался с британцами в Палестине [7]. Но на самом деле, он на территории современной Турции принимал участие в массовых убийствах не мусульман «Молодыми турками». Через двадцать лет он вступает в войска СС и в 1940 г. становится комендантом исправительного лагеря Аушвиц. Поначалу это был концентрационный лагерь наподобие тем, что британцы создавали во время англо-бурской войны (Южная Африка). В 1941 г. к нему был добавлен лагерь смерти (Аушвиц-Биркенау), а в середине 1942 г. – лагерь принудительных работ (Аушвиц-Моновиц), в которые американский банкир Прескотт Буш (отец и дедушка двух президентов Бушей) инвестировал с большой выгодой для себя [8].

Рудольф Гесс утверждал всегда, что он нормальный человек. Но каким бы шокирующим это ни казалось, он не считал ненормальным убийства армян и евреев так же, как в своё время его отец не считал ненормальным уничтожение племён гереро и нама.

Основатель этологии и лауреат Нобелевской премии профессор Конрад Лоренц был убеждённым нацистом. Он выступал за то, чтобы общество освобождали от гомосексуалистов тем же способом, каким в медицине пользуются хирурги.

«Истребление» гомосексуалистов

Нацисты согласно научным представлениям того времени пытались сохранить германскую «расу» путём введения запрета на смешанные браки. Однако это не было новостью. В Германии такой порядок действовал с 1905 г., то есть ещё до Первой мировой войны. То же самое происходило и в других европейских странах.

Но главная цель состояла не только в том, чтобы предупредить рождение метисов, - нужно было также сохранить чистоту расы. Институт кайзера Вильгельма (эквивалент НЦНИ Франции) установил, что в процессе сексуальных отношений между лицами мужского пола возможна передача генетической информации. Значит, «пассивные гомосексуалисты» подвержены риску. По этой причине нацисты стали подвергать наказанию подобные формы сексуальности, тогда как вначале подобная практика в партии была доминирующей.

Пойманных на месте преступления вынуждали кастрироваться или приговаривали к тюремным заключениям как лиц с антисоциальным поведением. Многие психоаналитики, в числе которых Зигмунд Фрейд, в то время выдавали медицинские справки, свидетельствующие о том, что гомосексуальность являлась болезнью, и их пациенты проходили лечение. Таким образом, они спасали своих пациентов от наказания. В наше время некоторые историки считают, что эти справки предоставлялись в качестве услуги, и утверждают, что основатель психоанализа считал гомосексуализм отклонением от нормы.

После открытия памятника депортированным гомосексуалистам, а последних в Рейхе насчитывалось более 5000, я основал ассоциацию по признанию этого преступления во Франции. Также я организовал несколько шествий с другими ассоциациями депортированных лиц. На одной из них я познакомился с Пьером Сеелем, который подробно рассказал о том, как он был депортирован в концлагерь Штутгоф за гомосексуализм. Я добился, чтобы декретом были изменены условия по признанию лиц депортированными, чтобы он смог ими воспользоваться. Однако при составлении документов выяснилось, что он лгал и что на самом деле был депортирован как эльзасский дезертир. Тогда я обратился к одному из моих друзей сенатору Анри Каявету как председателю Комиссии по информации и свободам с просьбой провести расследование по депортации французских гомосексуалистов. Через год он сообщил, что в этом отношении не было возбуждено ни одного дела, и что подобных случаев ни во Франции, ни в аннексированном Эльзасе не было. Тем не менее, версия Пьера Сееля разошлась по миру, и его именем в Тулузе была названа улица.

Эта история научила меня остерегаться мошенников, которые не прочь возложить на себя ореол мученика. Получили также распространение слухи о том, что Рейх намеревался уничтожить всех гомосексуалистов и лесбиянок, что не соответствует действительности. Лесбиянок никогда не преследовали. Наказанию подвергался только мужской гомосексуализм и при том только в среде тех, кого считали «арийцами». В Аушвице таковых насчитывалось 48 человек. Все они были депортированы в концлагерь и те, кто выжил, в 1942 г. были освобождены и как полноправные «арийцы» они участвовали в «тотальной войне» против «союзников».

Стоит ли упоминать здесь о том, что вопросы, связанные с евреями, цыганами или гомосексуалистами, никакой роли в развязывании Второй мировой войны не играли?

Отто Бухингер – основатель метода лечебного голодания

лечебного голодания

Трудно понять, почему нацисты почти не кормили узников перед тем, как собирались их уничтожать. На самом деле они кормили лишь тех, кого хотели использовать в качестве рабочей силы. Но для этого они использовали особый «суп» доктора Отто Бухингера.

Этот известный медик был одним из активистов Lebensreform – возврата к природе. Он разработал теорию о живительной силе голодания. Он установил, что можно много работать, и при этом мало есть, но обильно пить специальный раствор. Тело быстро теряет в весе, но при этом человек способен с лёгкостью выполнять тяжёлые физические работы. Его теория и сегодня используется в клиниках, которые содержат его наследники в Германии и Испании, где правящие династии Залива избавляются от избыточного веса. Нацисты, будучи страстными приверженцами «возврата к природе», - а сам Гитлер был вегетарианцем и запрещал курение – пичкали узников этим раствором, чтобы они больше работали, зная, что, в конце концов, эти люди умрут.

Еврейский ритуал холокоста

«Окончательное решение», Холокост или Шоа

Уничтожение евреев в Европе историки называют «окончательным решением». А сегодня его называют также Холокостом или Шоа. Оба эти названия означают один и тот же факт.

Слово холокост было впервые употреблено евангельскими христианами в США. Оно означает еврейское жертвоприношение, при котором убивают десяток животных, а их тела сжигают. Согласно их учению, истребление евреев в Европе осуществлялось по воле Бога перед вторым пришествием Мессии. Но такое название самих жертв не устаивает. Поэтому, когда во время войны военные из числа евангелистов узнали о существовании лагерей смерти, они требовали от командиров не вмешиваться и не нарушать то, что они воспринимали как «Божественный замысел». Тем временем нацисты продолжали убивать вдали от посторонних глаз. А ведь для немедленного прекращения геноцида не только евреев, но и цыган достаточно было разбомбить железные дороги.

А Шоа - слово еврейское. Оно означает катастрофу или «молчание Бога» во время трагедии. Аналогично, палестинцы изгнание со своих территорий в 1948 г. назвали «Накба» (тоже катастрофа, только на арабском).

Согласно сказанному выше, не факт, что этот геноцид отличается от других, что он представляет собой особый случай в истории или является следствием единственно антисемитизма. Или что государство Израиль обеспечивает евреям защиту, которую они вправе ожидать. Если бы это было так, сегодня в Израиле не было бы 50 000 человек, которые, избежав этих преступлений, живут за чертой бедности.

В 2016 г. в разорённой боевиками Пальмире, где после геноцида езидов боевики ИГИЛ публично казнили «врагов Бога», выступает оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Цивилизация возвращается.

Ни добрые, ни злые. Просто люди

«Окончательное решение» было спланировано нацистами, и частично оно было осуществлено немцами, но подавляющее большинство персонала концлагерей были прибалтийцами.

Поэтому нельзя всю ответственность за преступления возлагать на одну Германию. Были и те, кто ничего не делал, чтобы эти преступления предупредить. По правде говоря, в это время весь мир был заражён нацистскими идеями, но только нацисты воплотили эти идеи в дела.

Нам нужно рассмотреть эту идеологию с самого начала её зарождения и допустить, что любой из нас может пойти в неправильном направлении.

Израиль как государство – это проект британской сионистской идеологии [9]. Изначально речь шла о создании колонии, которая способствовала бы расширению Британской империи. Оно было провозглашено Давидом Бен-Гурионом, который, будучи атеистом, не был евреем в религиозном смысле этого слова. Правда, в конце своей жизни он обрёл веру, обратившись в буддизм. В Израиле гражданство предоставляется согласно критериям, не связанным с еврейской религией, поэтому среди израильтян много тех, кого Главный раввинат не признаёт. В Израиле коренное население не уничтожается, его оттуда изгоняют. Потихоньку Израиль захватывает земли, принадлежащие палестинским арабам, некоторые из которых добились в 1948 г. израильского гражданства и теперь составляют пятую часть населения страны. Однако это не помешало Премьер-министру Беньямину Нетаньяху провозгласить Израиль «еврейским государством», в результате чего в стране фактически введена иерархия гражданства и осуществляется сегрегация. Дело дошло до того, что Премьер-министр Ицхак Рабин (большой поклонник южноафриканского апартеида) предложил создать «два государства», то есть разделить «расы». Но пока есть ещё время дать задний ход.

На церемонии, посвящённой 75-ой годовщине освобождения узников лагеря смерти Аушвиц

«Долг памяти»

Люди быстро забывают о несчастьях, которые им причинили, или которые они причинили другим. Цыгане, родственники которых погибли вместе с евреями, следуют этой логике и от этого не очень страдают.

Безусловно, тем, кто их знали, следует почтить память погибших. Но этого недостаточно, чтобы подобный геноцид не повторился. И этот вопрос никак не связан с тем, кто были жертвы, а кто палачи. Это вопрос предназначения человека, и нет никакой гарантии, что кто-либо из нас не станет очередным монстром. От варварства никто не застрахован.