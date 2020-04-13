Voltaire İletişim Ağı

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’ye karşı Suriye’yi destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Middle East Eye’e göre, Abu Dabi’nin hükümdar prensi Muhammed bin Zayed, cihatçılar ve Türk ordusu tarafından işgal edilen İdlib Eyaletinin (Suriye) kurtarılmasını desteklemeye karar verdi [1]. Suriye ordusunu desteklemek için 3 milyar dolar önerisinde bulundu.

Rusya, cihatçıların İdlib’e geri çekilmelerini örgütlemek için Türkiye’yi kullandı. Şam ve Halep’i özgürleştirerek, ardından da Tartus’taki deniz üssünü geliştirerek stratejik hedeflerini gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya, Libya’da Türkiye’ye karşı birlikte savaşmaktadırlar.

5 Mart’ta Rusya ve Türkiye, hiçbir zaman uygulanmayan bir ateşkes anlaşması imzaladılar. Bunu dikkate almayan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Suriye, 23 Mart’ta Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere özel olarak Şam’a gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından ateşkese davet edilmeden önce toprakların kurtarmaya devam ediyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri daha önce iki kez 250 milyon dolar ödeyince, 27 Mart’ta Prens Muhammed bin Zayed, bu parayı Türkleri Suriye toprakları dışına atmak için değil ama koronavirüsle mücadelede kullanması için Suriyeli mevkidaşını telefonla aradı.

Çeviri
Murat Özdemir

[1] “Mohammed bin Zayed pushed Assad to break Idlib ceasefire”, David Hearst, Middle East Eye, April 8, 2020.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak: “ Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’ye karşı Suriye’yi destekliyor ” , Tercüme Murat Özdemir , Voltaire İletişim Ağı , 13 Nisan 2020, www.voltairenet.org/article209710.html

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