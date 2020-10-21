Великая французская революция не была следствием произвола королей. Французы и не думали свергать монархию. Это парижане, убеждённые в том, что король не станет защищать столицу от вторгшихся в страну войск, решают сами встать на её защиту и захватывают складированное в Бастилии оружие.

Кризис капитализма

Исторически, кризис на Западе начался после кризиса американского капитализма 1929 г. Тогда пришли к выводу, что концентрация капитала стерилизует экономику, устраняя в ряде производств конкуренцию. И, когда в США вовсю свирепствовал голод, для выхода из экономического тупика были предложены три политические модели:

ленинизм с национализацией всех средств производства и риском уничтожения всякой личной инициативы;

фашизм от бывшего представителя Ленина в Италии Бенито Муссолини, которым вместо борьбы против концентрации капитала, предусматривалась его концентрация корпорациями с риском для рабочих потерять возможность сопротивления против злоупотреблений работодателей;

национальный прогрессизм Франклина Рузвельта, согласно которому экономический рост должен обеспечиваться внедрением новых технологий, при этом конкуренция должна обеспечиваться за счёт деления крупных компаний на более мелкие (доктрина Саймона Паттена).

Из-за продолжавшейся в стране гражданской войны Ленин сам отказался от своей модели. Он либерализовал внешнюю торговлю и разрешил в Советском Союзе создание ряда частных предприятий (Новая экономическая политика – НЭП). Что касается фашизма, то он мог развиваться только ценой массовых репрессий. Вторая мировая война положила ему конец. А прогрессизм Рузвельта, просуществовавший до 80-х годов прошлого столетия, был заменён Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер на четвёртую модель – свободную торговлю.

А теперь и четвёртая модель поставлена под сомнение в результате исчезновения среднего класса, вызванного глобализацией. Президент Буш ст. считал, что после развала СССР вместо военного соперничества Вашингтон и Москва начнут искать пути к процветанию. Он разрешает ряду американских компаний сотрудничать с Коммунистической партией Китая и перевести своё производство в Китай. И хотя китайские рабочие не имели достаточной квалификации, но стоимость рабочей силы была в двадцать раз меньше, чем в США, эти компании получили колоссальные прибыли, что позволило им обеспечить в некоторых отраслях гораздо большие накопления, чем в 1929 г. При этом основную часть своей прибыли они получили не за счёт производства товаров и предоставления услуг, а за счёт дохода от капиталовложений. Капитализм и в этот раз изменил свою природу. Вместо производительного он стал финансовым.

Но китайские рабочие, приобретя квалификацию, становятся такими же дорогими, как и американские, поэтому сегодня производство из Китая начинает перемещаться во Вьетнам и Индию. То есть, ехали-ехали… и домой приехали.

Американские компании, переместившие рабочие места в Китай и финансировавшие их деятельность, одновременно с «глобализацией экономики» осуществляли внедрение по всему миру новых технологий – вещи друг с другом не связанные. Действительно, хотя новые технологии могут использоваться где угодно в мире, их внедрение по всему миру невозможно из-за ограничений по сырью и энергии.

Поэтому министру обороны США Дональдау Рамсфельду было ппредложено разделить мир на две части: зону глобального потребления вокруг США, России и Китая и зону, обеспечивающую добычу полезных ископаемых и их поставку в зону потребления. С этой целью Пентагон начинает разрушать государственные структуры на Ближнем Востоке с тем, чтобы население этого региона не могло оказать сопротивление этому проекту. Джордж Буш назвал этот план «войной без конца». После этого войны идут в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Причины у них разные, но агрессоры всегда одни и те же – джихадисты.

В 2017 г. Дональд Трамп и Си Цзиньпин в одно и то же время начинают борьбу с этим явлением. Первый с помощью протекционистского национализма, а второй с помощью экономического национализма. Однако налоговая реформа, предложенная Трампом и предусматривавшая либерализацию экспорта и увеличение налогов на импорт да 20%, отвергается Конгрессом. А Си Цзиньпин, со своей стороны, создаёт на XIX съезде КПК «Единый фронт» - орган по контролю соответствия целей предприятий государственным целям. Теперь в административном совете каждого крупного предприятия должен быть представитель государства.

После неудавшейся попытки Трампа внедрить новую налоговую систему последовала новая попытка добиться тех же результатов, но путём налоговой войны только против Китая. КПК в ответ пытается развивать внутренний рынок, а излишек производства направить в Европу. Последняя дорого за это заплатит. Как всегда, когда правители глухи к заботам своих граждан, экономические проблемы вызывают политический кризис.

Кризис демократии

Известную поговорку о том, что внешность обманчива, можно отнести и к революциям. Революция не есть выбор нового политического режима, революция происходит тогда, когда требуется защитить общие интересы. Сегодня всё чаще вспоминают о патриотизме. Во всех случаях те, кто восстают, считают, что их руководители защищают чужие интересы и что они больше враги, чем соратники.

Мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, предполагал служение общим интересам либо в виде демократии, либо в виде диктатуры пролетариата. Однако такая система не могла существовать долго в зависимых странах НАТО и Варшавского договора. В определённый момент руководители этих стран были вынуждены предать свой народ и служить своему суверену – США или СССР. Такая система оставалась жизненной пока все считали, что иначе мирная жизнь невозможна. Но сегодня такой опасности нет, а НАТО как была, так и осталась. Она нелегитимна.

НАТО как Иностранный легион США и Соединённого Королевства создала то, что впоследствии стало Европейским союзом. Вначале речь шла о приобщении Западной Европы западному лагерю. А сегодня, согласно договорам, Европейский союз подчинил свою вооружённые силы командованию НАТО. Североатлантический альянс практически представляет собой военную прислугу системы, в которой Европейский союз является гражданской прислугой. НАТО навязывает свои стандарты, вынуждает создавать ту инфраструктуру, какая ей необходима, и финансируется через непрозрачные структуры. Всё это тщательно скрывается от граждан, которым объясняют, например, что законы принимаются Европейским парламентом, тогда как на деле последний всего лишь ратифицирует тексты, представляемые НАТО через Европейскую комиссию.

Не удивительно, что граждане союза выражают несогласие и последовательно выступают против Европейской конституции, хотя и беспрекословно ей подчиняются.

При этом понятие демократии кардинально изменилось. Речь теперь идёт не о «власти народа», а о «верховенстве права», а это не одно и то же. Передача власти от народа судебной системе облегчает доминирование англосаксов над странами ЕС. Поэтому Брюссель с ожесточением стремится внедрить «верховенство права» в Польше и Венгрии. Теперь не народ, а чиновники решают, кому предоставить право представлять народ, а кому нет.

Протесты

Избрание Трампа на пост президент во многом объясняется снижением уровня жизни простых людей при Бараке Обаме. Ускоренная делокализация европейских предприятий, чему способствовала таможенная война США против Китая, привела к созданию движения «Желтых жилетов» во Франции.

Массовые протесты начались сразу после того, как это движение было создано (требование Референдума гражданской инициативы Этьена Шуара). Вначале они мало отличаются от протестов, что происходили во время выдвижения на пост президента комика Колюша в 1981 г. и манифестаций, организованных итальянским комиком Бэппе Грильо в 2007 г. Но постепенно шутки сменяются гневом, и всё чаще слышатся ругательства.

Следует иметь в виду, что протесты начались после проведения экономической глобализации, хотя ей предшествовал отказ США от военного доминирования. Нужно также отличать патриотические требования Жёлтых жилетов от требований троцкистов, которые быстро взяли под контроль это движение и увели его в сторону, надругаясь над национальными символами и совершая акты вандализма над Триумфальной аркой и статуей Марсельезы.

Происходящие протесты есть плод почти 75-летнего англосаксонского доминирования над народами европейских стран и гиперконцентрацией глобализованного капитала. Обе причины, сложившись, образовали бомбу замедленного действия, которая, если из неё не извлечь взрыватель, взорвётся так, что мало никому не покажется. Однако, хотя протестующие и осознают создавшуюся ситуацию, протестное движение пока не достигло той зрелости, при которой руководители европейских стран не смогли бы с ним справиться.

Последние пока уклоняются от своих обязанностей и даже не пытаются разрешать создавшиеся проблемы, надеясь как можно дольше пользоваться своими привилегиями. Но тогда у них нет иного выбора, кроме как вести дело к войне или быть насильно свергнутыми.