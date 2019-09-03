Соединённые Штаты в течение двух с половиной лет проводят две противоположные и несовместимые друг с другом линии [1].

С одной стороны, они при поддержке министерства обороны уничтожают государственные структуры на Ближнем Востоке начиная с 2001 г. и в Карибском бассейне начиная с 2018 г. [2]

С другой стороны, они при поддержке Белого Дома, ЦРУ и Государственного департамента [3] контролируют мировой рынок углеводородов (доктрина Трампа-Помпео).

Кажется, президент Трамп убедил свою Администрацию, в которой преобладают чиновники и военные времён Буша мл. и Обамы, в том, что в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Венесуэле и Никарагуа должен быть установлен мир, и об этом решении он собирается заявить 19 сентября на 73 Генеральной Ассамблее ООН.

Объявленный во время избирательной кампании 2016 г. переход от воинственной логики к мирной и к экономической гегемонии до сих пор не принят.

Но даже если он и будет принят, подобный переход не произойдёт за один день. За него придётся платить.

Что касается главного на сегодняшний день конфликта – Сирии, то Соединённые Штаты, Иран, Россия и Сирия ведут переговоры по соглашению, основными принципами которого являются:

государственные границы Сирии будут сохранены, и на её территории не будут созданы новые государства (ни «Суннистан» ИГИЛом [4], ни «Курдистан» Рабочей партией Курдистана). При этом страна останется нейтральной: легальные военные базы России на побережье Средиземного моря будут уравновешены постоянными американскими постами на северо-востоке Сирии, которые на данный момент незаконны;

ни катарские, ни иранские нефтепроводы на территории Сирии строиться не будут. Добычу углеводородов будет осуществлять Россия, а Соединённые Штаты должны будут с нею ассоциированы [5];

вопрос о мире в Сирии будет решаться в Женеве во время выработки Комитетом, представляющим разные стороны конфликта, новой Конституции;

американские компании должны прямо или косвенно принять участие в восстановлении Сирии.

Реализация этого соглашения только начинается. На протяжении двух месяцев правительственным войскам было разрешено захватить занятую Аль Каидой провинцию Идлиб [6], а Соединённые Штаты помогали им, нанося бомбовые удары по командным пунктам этой террористической организации [7]. Затем Соединённые Штаты приступили к демонтажу укреплений в псевдо-Курдистане («Роджава») [8] и начали строить укрепления на своих до настоящего времени незаконных военных базах, в частности, в Хассаке. А к экономическому разделу плана пока не приступали. Соединённые Штаты осуществляют экономическую блокаду Сирии начиная с осени 2017 г. Они наложили санкции на все иностранные компании, исключая эмиратские, которые приняли участие в 61-ой Международной ярмарке в Дамаске (28 августа – 6 сентября 2019 г.) [9]. Поэтому восстановление страны пока невозможно.

Одновременно в июне 2019 г. между США и Венесуэлой начались переговоры по Карибскому бассейну [10]. Хотя Вашингтон и продолжает повторять, что переизбрание Николаса Мадуро в мае 2018 г. было незаконным, сами дипломаты прекратили клеймить «чавизм» и «осуждать диктатора». Они всего лишь предлагают открытую дверь «конституционному президенту» [11].

Так называемые аналитики утверждают, что Соединённые штаты дестабилизировали эти регионы и вели войны исключительно ради нефти. Но при этом они не учитывают то, что произошло за последние восемнадцать лет. Пентагон поставил перед собой цель разрушить государственные структуры в этих регионах. Ему удалось этого достичь в Афганистане, Ливии и частично в Ираке. Устояла только Сирия. А вопрос о нефти стал приоритетным только сегодня.

Стратегия Трампа-Помпео представляет собой новую опасность для регионов с нефтяными месторождениями, но она менее разрушительна, чем стратегия Рамсфельда-Цебровски, которая за два десятилетия опустошила Ближний Восток с его десятками тысяч замученных и сотнями тысяч убитых людей.