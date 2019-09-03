Сеть Вольтер

Принесёт ли Дональд Трамп мир?

Тьерри Мейсан

Президент Трамп, находясь во власти в течение двух с половиной лет, кажется, начинает подминать Пентагон. Тот, кто положил конец проекту «Суннистана», намерен покончить и с доктриной Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур на Ближнем Востоке. Если ему это удастся, в этом регионе, равно как и в Карибском бассейне, наконец-то установится мир. Однако народы, пережив военный империализм, должны отстоять свой экономический суверенитет.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Соединённые Штаты в течение двух с половиной лет проводят две противоположные и несовместимые друг с другом линии [1].
- С одной стороны, они при поддержке министерства обороны уничтожают государственные структуры на Ближнем Востоке начиная с 2001 г. и в Карибском бассейне начиная с 2018 г. [2]
- С другой стороны, они при поддержке Белого Дома, ЦРУ и Государственного департамента [3] контролируют мировой рынок углеводородов (доктрина Трампа-Помпео).

Кажется, президент Трамп убедил свою Администрацию, в которой преобладают чиновники и военные времён Буша мл. и Обамы, в том, что в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Венесуэле и Никарагуа должен быть установлен мир, и об этом решении он собирается заявить 19 сентября на 73 Генеральной Ассамблее ООН.

Объявленный во время избирательной кампании 2016 г. переход от воинственной логики к мирной и к экономической гегемонии до сих пор не принят.

Но даже если он и будет принят, подобный переход не произойдёт за один день. За него придётся платить.

Что касается главного на сегодняшний день конфликта – Сирии, то Соединённые Штаты, Иран, Россия и Сирия ведут переговоры по соглашению, основными принципами которого являются:

- государственные границы Сирии будут сохранены, и на её территории не будут созданы новые государства (ни «Суннистан» ИГИЛом [4], ни «Курдистан» Рабочей партией Курдистана). При этом страна останется нейтральной: легальные военные базы России на побережье Средиземного моря будут уравновешены постоянными американскими постами на северо-востоке Сирии, которые на данный момент незаконны;
- ни катарские, ни иранские нефтепроводы на территории Сирии строиться не будут. Добычу углеводородов будет осуществлять Россия, а Соединённые Штаты должны будут с нею ассоциированы [5];
- вопрос о мире в Сирии будет решаться в Женеве во время выработки Комитетом, представляющим разные стороны конфликта, новой Конституции;
- американские компании должны прямо или косвенно принять участие в восстановлении Сирии.

Реализация этого соглашения только начинается. На протяжении двух месяцев правительственным войскам было разрешено захватить занятую Аль Каидой провинцию Идлиб [6], а Соединённые Штаты помогали им, нанося бомбовые удары по командным пунктам этой террористической организации [7]. Затем Соединённые Штаты приступили к демонтажу укреплений в псевдо-Курдистане («Роджава») [8] и начали строить укрепления на своих до настоящего времени незаконных военных базах, в частности, в Хассаке. А к экономическому разделу плана пока не приступали. Соединённые Штаты осуществляют экономическую блокаду Сирии начиная с осени 2017 г. Они наложили санкции на все иностранные компании, исключая эмиратские, которые приняли участие в 61-ой Международной ярмарке в Дамаске (28 августа – 6 сентября 2019 г.) [9]. Поэтому восстановление страны пока невозможно.

Одновременно в июне 2019 г. между США и Венесуэлой начались переговоры по Карибскому бассейну [10]. Хотя Вашингтон и продолжает повторять, что переизбрание Николаса Мадуро в мае 2018 г. было незаконным, сами дипломаты прекратили клеймить «чавизм» и «осуждать диктатора». Они всего лишь предлагают открытую дверь «конституционному президенту» [11].

Так называемые аналитики утверждают, что Соединённые штаты дестабилизировали эти регионы и вели войны исключительно ради нефти. Но при этом они не учитывают то, что произошло за последние восемнадцать лет. Пентагон поставил перед собой цель разрушить государственные структуры в этих регионах. Ему удалось этого достичь в Афганистане, Ливии и частично в Ираке. Устояла только Сирия. А вопрос о нефти стал приоритетным только сегодня.

Стратегия Трампа-Помпео представляет собой новую опасность для регионов с нефтяными месторождениями, но она менее разрушительна, чем стратегия Рамсфельда-Цебровски, которая за два десятилетия опустошила Ближний Восток с его десятками тысяч замученных и сотнями тысяч убитых людей.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Новая Большая стратегия Соединённых Штатов », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 марта 2019.

[2] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.

[3] “Mike Pompeo Address at CERAWeek”, by Mike Pompeo, Voltaire Network, 12 March 2019. « Нефтяная политика Трампа », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 9 апреля 2019.

[4] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013. « Цели Коалиции расходятся », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 10 ноября 2014.

[5] « Les États-Unis et Israël vont piller le pétrole de la Syrie occupée », Réseau Voltaire, 16 juillet 2019.

[6] « Libération partielle du gouvernorat d’Idleb », Réseau Voltaire, 21 août 2019.

[7] « Les États-Unis bombardent Al-Qaïda à Idleb », Réseau Voltaire, 1er septembre 2019.

[8] « Des Kurdes détruisent leurs fortications au "Rojava" », Réseau Voltaire, 25 août 2019.

[9] « Параметры и принципы содействия ООН в Сирии », Jeffrey D. Feltman, Коммерса́нтъ (Российская Федерация) , Сеть Вольтер, 15 октября 2017. « Россия разоблачает двоевластие в ООН и США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 28 августа 2018. « Комментарий России о попытках США победить международную ярмарку в Дамаске », Сеть Вольтер, 27 августа 2019.

[10] « Contacts secrets USA-Venezuela », Réseau Voltaire, 21 août 2019.

[11] “U.S. Offers Amnesty to Venezuelan Leader, if He Leaves Power”, Lara Jakes & Anatoly Kurmanaev, The New York Times, August 28, 2019.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Принесёт ли Дональд Трамп мир? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 3 сентября 2019, www.voltairenet.org/article207504.html

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