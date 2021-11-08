«НАТО отправлено на задворки» - писали политические комментаторы в печатной прессе после того, как Франция отозвала 16 сентября своего посла из Вашингтона. Париж таким образом протестовал против того, что его исключили из военно-стратегического партнерства между США, Великобритании и Австралии (АУКУС или AUKUS по-английски), объявленного накануне, и в связи с потерей очень выгодного контракта с Австралией на продажу ядерных подводных лодок, которые будут поставлены в свою очередь ядерными подлодками, произведенными США и Великобританией. Через неделю после громкого разрыва дипломатических отношений, французский генерал Филипп Лавинь был поставлен во главе Союзного Командования Трансформацией, главное управление которого находится в г. Норфолк, США, а президенты двух стран, Джо Байден и Эммануэль Макрон, опубликовали совместное коммюнике [1].

В нем Байден заявил «о стратегической важности активного французского и европейского присутствия в индо-тихоокеанском регионе» (этот регион в геополитике Вашингтона протягивается от западного побережья США до побережья Индии). Объяснения такой точки зрения было дано Военным комитетом глав обороны более 30 стран НАТО в Афинах:

«Тогда, как агрессивные действия Москвы угрожают нашей безопасности, подъем Китая перемещает точку равновесия сил, что создает определенные последствия для нашей безопасности, нашему благосостоянию и нашему образу жизни.» Перед лицом таким «угроз», заключил он, «необходимо, чтобы Европа и Северная Америка, связанные вместе, оставались сильными.» Каким образом они должны быть связаны, Байден еще раз указал в своем совместном с Макроном коммюнике: «США также признают важность более мощной и способной себя защищать европейской обороны [которая положительна для глобальной и трансатлантической безопасности и ] в дополнение к НАТО». Значит Европа, более сильная в военном отношении, которая действует в дополнение к НАТО, является ассиметричным союзом, которому принадлежать 21 из 27 стран Европейского Союза. НАТО, в котором высшее командование союзниками в Европе находится по-прежнему в руках одного американского генерала, который управляет всеми остальными ключевыми центрами командования в Европе (как Объединенное Командование союзных сил в Неаполе со штаб-квартирой в Лаго-Патрия).

На фоне этих заявлений от 21 и 22 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание 30 министров обороны, которым был создан «Инновационный Фонд» с первым выделение средств в размере 1 миллиарда евро за счет 17 европейский стран, за исключением США, с целью развития самых продвинутых технологий для ведения военных операций. На заседании была также запущена еще более дорогая программа по «Стратегии искусственного интеллекта» с тем, чтобы НАТО сохранил свои преимущества в этой области, который меняет систему обороны на мировом уровне, то есть методы ведения войны. На этом заседании было решено «улучшить быстроту и эффективность ядерного фактора сдерживания», то есть развертывания в Европе нового ядерного оружия, с естественным желанием защитить себя от «возрастающей угрозы ядерных боеголовок России».

Накануне заседания НАТО министр Обороны России Сергей Шойгу предупредил: «США, опираясь на полную поддержку своих союзников по НАТО, проводят интенсивную работу по модернизации своих ядерных тактических вооружений и мест их дислокации в Европе» и Россия особенно озабочена тем фактом, что «пилоты неядерных стран НАТО привлекаются к маневрам по использованию тактических ядерных вооружений». Это заявление адресовано в особенности Италии, где США готовятся заменить ядерные бомбы B61 новыми бомбами B61-12, и где итальянские пилоты проходят тренировки по их использованию, даже на базе самолетов F-35. «Мы рассматриваем этот факт, как прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия», заключил Шойгу. Сообщение адресовано Италии и другим европейским членам НАТО, которые, несмотря на ратификацию договора о нераспространении ядерного оружия в качестве стран, не имеющих ядерного оружия, хранят ядерное оружие на своей территории и тренируются по его использованию. Смысл данного сообщения очевиден: Россия рассматривает данные страны как источник угрозы и предпринимает меры противодействия. Это заявление, как обычно, было проигнорировано нашими правительствами и парламентами, и конечно же, пропущено мимо ушей СМИ, которые отправили НАТО на задворки.