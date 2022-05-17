В течение 77 лет с момента окончания Второй мировой войны во всех странах Европы до сих пор (за исключением бывшей Югославии) царил мир и покой. Европейцы не помнят эту войну и с ужасом воспринимают военную операцию на Украине. Африканцы из Великих озер, бывшие югославы и мусульмане от Афганистана до Ливии и Африканского Рога смотрят на них с отвращением: в течение многих десятилетий европейцы смотрели сквозь пальцы на их страдания, считая, что в несчастьях, которые выпали на их долю, они сами виноваты.

Одни считают, что война на Украине началась ещё с возрождения нацизма, другие, что она идёт уже восемь лет, а на Западе считают, что ей всего два месяца. Они видят, что какие-то люди страдают от этой войны, но не осознают её масштабов. И главное, что они воспринимают её согласно представлениям своих прабабушек и прадедушек, а не согласно собственным представлениям.

Война - это непрекращающаяся череда преступлений

– В войне нюансы невозможны. Война требует, чтобы каждый причислил себя к одному из двух лагерей. Те, кто не подчинится ни одному из них, окажутся между челюстями лютого зверя и будут немедленно раздавлены.

– Запрет на нюансы заставляет оба лагеря по-своему трактовать происходящие события. Теперь те, кто принадлежит нашему лагерю, - хорошие, а те, кто к чужому, - плохие. Военная пропаганда настолько сильна, что через какое-то время никто не может отличить факты от вымыслов. Мы словно погружаемся в ночную мглу, и никто не знает, как включить свет.

– Война приносит всем страдания и смерть. Неважно, на чьей мы стороне. Неважно, виновны мы или нет. Мы страдаем и умираем не только от ударов тех, кто находится на другой стороне, но и от ударов с нашей стороны. Но война - это не только страдания и смерть, это и несправедливость, которую гораздо труднее вынести.

– Ни одно из правил цивилизованного мира во время войны не соблюдается. Многие поддаются безумию и перестают вести себя как люди. Больше нет власти, которая могла бы заставить людей отвечать за последствия своих действий. На большинство людей уже нельзя положиться. Действует принцип «человек человеку – волк».

Но в тоже время происходит нечто удивительное. Если одни люди превращаются в жестоких зверей, то другие просветляются, у них глаза светятся, и они осветляют нас.

Я прожил десять военных лет, но к мирной жизни так и не привык. Если сегодня я бегу от страданий и смерти, меня все равно тянет ещё раз посмотреть в эти глаза. Я ненавижу войну и в то же время её мне не хватает. Ведь в этом сплетении ужасов всегда найдётся божественная искорка человечности.

Войны XXI века

Мне хотелось бы также поделиться с вами некоторыми размышлениями, которые не обязывают вас вступать в какой-либо конфликт и, тем более, не принуждают примкнуть к той или иной стороне. Я просто хочу приподнять завесу и дать вам возможность взглянуть на то, что за нею скрыто. То, что я сейчас скажу, возможно вас шокирует, но ведь обрести мир мы можем только познав реальность.

Войны меняются. Я имею в виду не оружие или военные стратегии, а причины конфликтов и их восприятие человеком. При переходе от промышленного капитализма к финансовой глобализации наши общественные системы перестраиваются, и принципы, на которых они построены, рушатся. Точно также в процессе эволюции изменяются войны. Проблема в том, что мы неспособны адаптировать наши общественные системы к этим структурным изменениям и, следовательно, в ещё меньшей степени способны осмыслить эволюцию войн.

– Война всегда стремится решить проблемы, которые не смогли решить политики. Она начинается не потому, что мы её подготовили, а потому что мы не использовали другие решения.

Именно это происходит сегодня. Американские штрауссианцы на Украине неумолимо загоняют Россию в угол, не оставляя ей иного выбора, кроме как вступить в войну. Если союзники будут упорно продолжать припирать её к стене, они смогут спровоцировать Третью мировую войну.

Периоды между двумя эпохами, когда человеческие отношения нуждаются в переосмыслении, благоприятны для такого рода катастроф. Некоторые люди мыслят, основываясь на принципах, которые доказали свою эффективность в прошлом, но не адаптированы к современному миру. Тем не менее, они от них не оказываются и могут даже вопреки своим желаниям вызвать войну.

– Если в мирное время мы проводим различие между гражданскими лицами и военными, то в современной войне такое разделение потеряло смысл. Демократия покончила с делением общества на касты и сословия. Каждый может стать бойцом. Массовые мобилизации и тотальные войны спутали все карты. Теперь военными командуют гражданские лица. Последние перестали быть невинными жертвами, они стали главными виновниками общего несчастья, тогда как военные стали простыми исполнителями.

На Западе в Средневековье война была делом знати, и только знати. Население не принимало в ней никакого участия. Законы о ведении войн издавались католической церковью, и это ограничивало воздействие конфликтов на гражданское население. Теперь никаких законов нет, и то, что сегодня происходит, ничем не обосновано.

Гендерное равенство тоже изменило социальную парадигму. Теперь женщины не только воины, но и гражданские командиры. Фанатизм больше не является исключительной прерогативой сильного пола. Некоторые женщины оказываются более опасными и жестокими, чем некоторые мужчины.

Но мы не осознаём происходящие изменения. Во всяком случае, мы не делаем из них никаких выводов. Это приводит к таким странным решениям, как отказ западных стран репатриировать семьи джихадистов, которых они отпустили на поля сражений, и судить их. Всем известно, что многие из этих женщин гораздо более фанатичны, чем их мужья. И что они представляют гораздо большую опасность. Но никто об этом не говорит. Мы предпочитаем платить курдским наёмникам, чтобы они держали их и их детей в лагерях и как можно подальше.

Только русские репатриировали детей, которые уже были заражены этой идеологией. Они их доверили их бабушкам и дедушкам в надежде, что последние смогут любить и заботиться о них.

В течение последних двух месяцев мы принимаем украинских гражданских лиц, спасающихся от боевых действий. Мы считаем, что это только женщины и дети, и они страдают. Поэтому мы не принимаем никаких мер предосторожности. Однако треть из этих детей проходила обучение в бандеровских лагерях отдыха. Там их научили обращаться с оружием и прославлять Степана Бандеру, совершившего преступления против человечности.

– Женевские конвенции - это всего лишь отголоски того времени, когда мы рассуждали как люди. Они больше не соответствуют реальной действительности. Те, кто их применяет, делают это не потому, что считают себя обязанными, а потому, что надеются остаться людьми и не утонуть в море преступлений. Понятие «военные преступления» лишено смысла, поскольку целью войны является совершение преступлений ради победы, когда её невозможно одержать цивилизованными средствами, а в демократическом обществе ответственность за это несёт каждый избиратель.

В прошлом католическая церковь запрещала деяния, направленные против гражданского населения, такие как осада городов, под страхом отлучения от церкви. Кроме того, сегодня не существует моральных ограничений по соблюдению правил, и никого не шокируют экономические санкции, затрагивающие целые народы и обрекающие их на убийственный голод, как это было в случае с Северной Кореей.

Учитывая время, необходимое для того, чтобы сделать выводы из того, что мы делаем, мы продолжаем считать определенное оружие запрещенным, при этом сами его используем. Например, президент Барак Обама заявлял, что использование химического или биологического оружия - это красная черта, которую нельзя переходить, но его вице-президент Джо Байден создал на Украине обширную сеть исследовательских лабораторий по разработке этих видов оружия. Единственный народ, который запретил в стране разработку любого оружия массового поражения, - это иранцы, поскольку имам Рухолла Хомейни морально осудил его использование. А сегодня мы обвиняем Иран в намерении создать атомную бомбу, хотя он ничего подобного не делает.

В прошлом целью войны был захват территорий. Когда война завершалась, заключался мирный договор, предусматривавший изменение границ. В эпоху социальных сетей ставка делается всё менее на территорию и всё более на идеологию. Война может закончиться всего лишь дискредитацией образа мышления. Хотя территории продолжают переходить из одних рук в другие и современные войны заканчиваются перемириями, ни одна из них не привела к заключению мирного договора и выплате репараций.

Мы видим, что несмотря на доминирующий на Западе дискурс, война на Украине носит не территориальный, а идеологический характер. Президент Владимир Зеленский - первый в истории военачальник, который произносит речи несколько раз в день. Он тратит гораздо больше времени на разговоры, чем на разработку операций для своей армии. Он пишет свои речи, опираясь на исторические справки. Мы реагируем на факты, о которых он упоминает, и не обращаем внимания на то, что нам непонятно. Англичанам он говорит как Уинстон Черчилль, и они ему аплодируют, французам он напоминает Шарля де Голля, и они тоже ему аплодируют и т. д. Всем им он говорит в заключение «Слава Украине», но никто не знает, что кроется за этими словами - они просто им нравятся.

Те, кто знают историю Украины, узнают боевой клич бандеровцев. Тот, который они выкрикивали, когда уничтожали 1,6 миллиона своих сограждан, включая, по меньшей мере, 1 миллион евреев. Но как мог украинец призывать к массовым убийствам других украинцев, а еврей - к убийствам других евреев?

Мы эгоисты, и это делает нас глухими и слепыми.

– Война теперь не ограничивается полем боя. Теперь важнее завоевать власть над зрителями. Во время войны в Афганистане президент США Джордж Буш-младший и премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассматривали возможность уничтожения спутникового телеканала «Аль-Джазира». Он не оказывал никакого влияния на воюющие стороны, но заставлял зрителей в арабском мире задуматься.

Следует отметить, что после войны в Ираке в 2003 году французские аналитики предположили, что войны с использованием летального оружия могут стать когнитивными. Хотя миф про оружие массового поражения Саддама Хуссейна продержался всего несколько месяцев, то способ, с помощью которого США и Великобритании удалось заставить всех поверить в него, был идеальным. В итоге, к своим обычным пяти областям вмешательства (воздух, земля, море, космос и киберпространство) НАТО добавила шестую - человеческий мозг. Если в первых четырех областях Альянс в настоящее время избегает конфронтации с Россией, то в двух последних он уже находится с ней в состоянии войны.

По мере расширения зон вмешательства понятие «воюющая сторона» исчезает. Теперь друг другу противостоят не люди, а системы мышления. То есть война становится глобальной. Во время войны в Сирии более шестидесяти стран, не имевших никакого отношения к конфликту, поставляли в неё оружие, а сегодня около двадцати стран отправляют оружие на Украину. Поскольку мы не владеем информацией напрямую, а воспринимаем её от старого света, мы верим, что сегодня западное оружие поступает не неонацистам-бандеровцам, а украинской армии, как раньше мы верили в то, что оно использовалось сирийской демократической оппозицией, тогда как на самом деле оно предоставлялось джихадистам.

Благими намерениями дорога в ад вымощена.