Toulouse’daki (Fransa’nın dördüncü büyük kenti) belediye seçimlerinin ikinci turunda, sol oluşumların ortak listesi Archipel Citoyen, Müslüman Kardeşler ile ittifak kurdu.

Ekolojist Antoine Maurice, belediye seçimlerinin ilk turunu ikinci olarak tamamladı. Laik tutumuyla bilinen mevcut belediye başkanı Cumhuriyetçi Jean-Luc Moudenc’in karşısında hemen hemen tüm sol oluşumları bir araya getirdi.

Müslüman Kardeşler, İslam dinini kullanarak tüm Ortadoğu ülkelerinde iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen bir uluslararası gizli cemaattir [1]. Fransa’da demokrasi karşıtlıklarını gizlemeyi hedefleyen bir isim ile Fransız Müslümanları Demokratik Birliği adı altında bir yerel parti kurdular. Bu partiyi, yakın koruma hizmeti sunan bir şirketin genel müdürü olan Mhamdi Tevfik (fotoğrafta) yönetmektedir.

Antoine Maurice eski Konut Bakanı ve halen Oxfam-France’ın başkanı Cécile Duflot’ya yakın bir isim olarak biliniyor. Bu STK, Ortadoğu’da Mİ6 (İngiliz gizli servisi) ile bağlarıyla tanınan Oxfam İnternational federasyonu üyesidir. Soğuk Savaş döneminde, Mİ6’nın tavsiyesiyle, Ortadoğu’da gerçekleştirilen birçok başarısız hükümet darbesi sonrasında, Müslüman Kardeşler liderleri Fransa ve Almanya’dan siyasi sığınma hakkı elde etmişlerdi.