У генерала Шамиля Рукоза больше прав на осуществление в стране коренных преобразований. Однако Соединённые Штаты предпочитают отдать роль «диктатора» (в древнеримском смысле этого слова) генералу Жозефу Ауну, не имеющему родственных связей с президентом Республики.

Общественная система, унаследованная от колониального прошлого

С самого начала обострения ситуации в Ливане мы подчёркивали, что главной проблемой была не коррупция, а сложившаяся в стране общинно-конфессиональная система [1]. Кроме того, перед возникновением банковской проблемы мы заявляли и объясняли, что ливанские банки, как и все банки, располагают только десятой частью своих депозитов. Поэтому, когда возникает существенная политическая проблема, и вкладчики утрачивают доверие, банки не в состоянии выдать всем клиентам наличные деньги.

Мы продолжаем утверждать, что ливанцы ошибаются, сваливая вину только на коррупционеров. Ответственным за здравствующую поныне феодальную систему, унаследованную в результате османской оккупации, и конфессиональный коммунитаризм, унаследованный после французской оккупации, является сам народ. На протяжении нескольких веков в стране правят одни и те же кланы, и гражданская война (1975-1990 г.г. ) мало что изменила.

Поразительно слышать, как мусульмане отрицают османскую колонизацию, а марониты преклоняются перед «матушкой Францией». Каждый ошибается по-своему, но нельзя закрывая глаза на прошлое, построить светлое будущее.

Вашингтон и Тель-Авив не намерены уничтожить Ливан

Соединённые Штаты осуществляют на Хезболлу явное давление. Однако по заявлению генерала Кеннета Маккензи, сделанному им во время недавнего визита в Бейрут, речь идёт о косвенном давлении на Иран. Ни у кого и в мыслях нет уничтожать Хезболлу, которая является первой в мире негосударственной армией. Никто, включая Израиль, также не думает развязывать войну против Ливана.

Это уточнение особенно важно, так как Соединённые Штаты высказывали угрозы в адрес Ливана о принятии мер в случае, если не будет соблюдена линия раздела, заявленная послом Фредериком Хофом. Указанная линия устанавливает морские границы между Израилем и Ливаном, предоставляя Тель-Авиву преимущества по добыче природного газа. Также, руководствуясь тактическими соображениями, они оказывали давление на Ливан по вопросам, связанным с Сирией: один день они требовали воздерживаться от любого вмешательства, а на другой - принять и обустроить беженцев с тем, чтобы обвалить экономику Дамаска.

Что касается Израиля, то эта страна управляется теперь двумя Премьер-министрами. Первый Премьер-министр является колониалистом в англо-саксонском смысле этого слова. Он намерен расширить израильскую территорию до границ «от Нила до Евфрата», что символически выражают две голубые полосы израильского флага. Второй Премьер-министр Бени Ганц – израильский националист. Он намерен жить в мире со своими соседями. Оба премьера парализуют друг друга, и Цахал обеспокоен тем, что Хезболла, если в этой ситуации случится война, может нанести стране существенный урон.

Персидский проект, который никого не устраивает

Ливан - это искусственно созданное французами государство. Оно неспособно жить в условиях автаркии, так как зависит не только от своих соседей – Сирии и Израиля, но от всего региона.

Основное давление США сконцентрировано на Иране. Три недели назад произошёл взрыв на военной базе Таршин (на юго-западе от Тегерана), за которым последовали уклончивые официальные заявления. На прошлой неделе в Заливе были взорваны семь небольших военных кораблей Ирана. Но на этот раз ни от Пентагона, ни от армии Ирана по поводу этого инцидента никаких заявлений не последовало.

После 2013 г. Иран, населённый шиитами и возглавляемый шейхом Хассаном Рохани, сменил свои ориентиры. Он поставил перед собой стратегическую цель, официально принятую в 2016 г., по созданию союза государств совместно с Ливаном (относительное большинство составляют шииты), Сирией (светская страна), Ираком (большинство составляют шииты) и Азербайджаном (тюркские шииты). Хезболла объединила этот проект с «Осью Сопротивления», созданной в ответ на американо-израильские вторжения. Однако этот проект не поддерживается не только Израилем и Соединёнными Штатами, но и теми, кто должен был бы войти в его состав. Никто не хочет возрождения Персидской империи.

Сайед Хассан Насралла, Генеральный секретарь Хезболлы, считает, что в этом союзе должны быть сохранены политические системы государств, вошедших в его состав. Другие, в частности сторонники заместителя Генерального секретаря Наима Кассема, считают, что все должны согласиться с управлением мудрецами, как это описано Платоном в его книге «Республика» и принято в Иране имамом Роухани Хоменени (специалист по греческой философии) под названием Вилаят-аль факих. Хезболла теперь не просто сеть Сопротивления, которая покончила с израильской оккупацией Ливана, но и политическая партия со своими тенденциями и фракциями.

Однако Вилайят-аль факих, соблазнительная на бумаге, превратилась на деле в авторитарную власть Вождя Революции аятоллы Али Хоменеи. Так что Ирану не удастся распространить эту систему на своих союзников, особенно сегодня, когда она оспаривается у него самого. Факт, что все в регионе, включая противников, восхищаются Хезболлой, но мало кто приветствует иранский проект и станет рассчитывать только на приверженность одного Сайеда Хассана Насраллы.

На прошлой неделе посол Ирана в Дасмаске публично заявил о том, что разделяет позицию России в отношении борьбы против джихадистских формирований, но расходится с ней по будущему региона. Это первый раз, когда официальное лицо Ирана признало то, о чём мы неоднократно писали: Россия и Соединённые Штаты сошлись во мнениях. Они против этого шиитского Союза Сопротивления.

На этой неделе агрессия Азербайджана (тюркские шииты) против Армении (православные христиане) вне традиционной зоны столкновений, какой являлся до сих пор Нагорный Карабах, свидетельствует о том, что проект создания Союза распространяется по всему региону.

Отказ Хезболлы от этого проекта будет иметь тяжёлые последствия, потому что он похоронит мечту о новой персидской империи. Но поскольку никто в этом проекте не заинтересован, и он вряд ли увидит свет, Партия Бога предпочитает осторожно выражать свою позицию и как можно дольше пользоваться благосклонностью своего иранского союзника.

Соединённые Штаты оказывают давление на Хезболлу с тем, чтобы та сделала этот шаг. Достаточно, чтобы Партия Бога заявила об отказе от Союза Сопротивления с тем, чтобы смягчить агрессивный настрой Вашингтона и его союзников.

Как вылечить Ливан?

Однако всё это никоим образом не решает сегодняшнюю проблему Ливана. Нужно, прежде всего, покончить с общинными и конфессиональными привилегиями. Отказаться от них должны не только марониты, занимающие государственные должности, сунниты, закрепившие за собой пост Премьер-министра или шииты - председателя Национального собрания, но и все те, кто занимает кресла в Национальном собрании. И конечно нужно покончить с клановыми формами распределения постов в системе управления. Именно сейчас ливанцы смогут провозгласить равенство для всех согласно принципу «один человек - один голос» и стать наконец демократией, которую они всегда провозглашали, но которой никогда не было.

Эта гигантская стройка должна положить конец многовековому конфессионализму, не вызвав в стране гражданскую войну. Достичь этого практически невозможно не пройдя через авторитарную фазу, ибо только она в состоянии нейтрализовать антагонизм во время переходного периода. Тот, кто возьмёт на себя ношу реформатора, должен располагать поддержкой большинства и не входить в конфликт ни с одной из существующих в стране 17 конфессий.

Некоторые склоняются к генералу Шамилю Рукозу, победителю Фатах аль-Ислам (битва при Нахр аль-Бареде, 2007 г.) и шейху Ахмеду аль-Асиру (битва при Сидоне, 2013 г.). Однако этот славный воин имеет несчастье быть одним из зятьёв президента Мишеля Ауна, что в силу конфессионального разделения власти помешало его назначению на пост командующего вооружёнными силами. Соединённые Штаты хотят, чтобы власть была передана генералу Жозефу Ауну (он не имеет родственных связей с президентом), который был в конце концов назначен на этот пост. Чтобы повысить свои шансы, генерал Шамиль Рукоз призвал к отставке «трёх президентов» Республики (своего тестя), правительства и Национального собрания.

Армия не получила оружия для защиты страны и надеется только на то, что Хезболла не допустит нового вторжения Израиля. Шамиль Рукоз и Жозеф Аун до сих пор поддерживают добрые отношения с Партией Бога. И во всех общинах их считают мудрыми и рассудительными.