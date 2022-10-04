Борьба США за сохранение мировой гегемонии перешла на третий этап.

– После расширения НАТО на Восток в нарушение обязательств Запада не размещать американское оружие в Центральной Европе, Россия, которая не может защитить свои гигантские по протяжённости границы, оказывается под прямой угрозой.

– В нарушение обязательств, взятых по окончанию Второй мировой войны, Вашингтон привёл к власти в Киеве "»интегральных националистов» («нацистов» согласно кремлёвской терминологии). Они запретили русскоязычным соотечественникам говорить на родном языке, отстранили их от государственной службы и, в конце концов, стали бомбить жителей Донбасса. У России не было другого выбора, кроме военного вмешательства, чтобы положить конец их страданиям.

– Третьим этапом стала насильственная смена поставщиков энергоресурсов в Западную и Центральную Европу. В тот же день заработал газопровод Baltic Pipe, были выведены из строя две нитки газопровода «Северный поток» и прекращено техническое обслуживание «Турецкого потока».

Это самый большой саботаж в истории. Это акт войны против России (51%) и Германии (30%), совладельцев этих колоссальных инвестиций, а также против их партнеров, Голландии (9%) и Франции (9%). На данный момент никто из пострадавших не отреагировал.

Чтобы осуществить эту диверсию, необходимо было иметь в этом районе подводные лодки, и страны этого региона подтверждают это. Если официально никаких улик в полицейском смысле этого слова нет, «камеры наблюдения» (сонары) уже заговорили. Страны, которых это касается, точно знают, кто является виновником. Они либо не реагируют, опасаясь, что их сотрут с карты, либо они тайно готовят свои ответы на эти тайные действия, и когда их реализуют, они станут реальными политическими игроками.

Вспомним государственный переворот в Алжире в 1961 году и последующие покушения на президента Французской Республики Шарля де Голля. Де Голль делал вид, что верит в то, что они были осуществлены Организацией Секретной Армии (ОАС), включавшей французов, выступающих против независимости Алжира. Но его министр иностранных дел Морис Куве де Мурвиль публично упомянул о роли испанской «Опус Деи» и ЦРУ в их организации и финансировании. Де Голль выследил и выявил предателей, реорганизовал полицию и армию и пять лет спустя объявил о выходе Франции из объединенного командования НАТО. Он дал ему две недели на закрытие своей штаб-квартиры в Париж-Дофин и переезд в Бельгию и ещё немного времени на закрытие 29 военных баз НАТО в стране. Затем он начал ездить по свету и обличать лицемерие США, особенно войну во Вьетнаме. Франция мгновенно снова стала ведущей державой в международных отношениях. Эти события никогда не обсуждались публично, но политики того времени могут их подтвердить [1].

После развала Советского Союза Соединенные Штаты стали перекраивать весь мир на свой лад, свергая правительства и развязывая новые войны, чтобы проложить новые транспортные маршруты для поставок энергоресурсов. В течение восьми лет этой работой занимался вице-президент Эл Гор, а сегодня этим занимается специальный советник Амос Хохштейн. Мы помним войну в Приднестровье, которая велась с целью завладеть крупным участком трубопровода [2], затем войну в Косово, чтобы построить коммуникационный маршрут через Балканы (8-ой коридор). Теперь становятся ясными и остальные части паззла.

Особенно трудно понять беду, которая только что обрушилась на Европейский Союз и, по всей вероятности, приведет к его экономическому краху, притом что ряд решений, ведущих к развалу, принял сам Европейский союз.

До 26 сентября 2022 года газ в Союз поставляла в основном Россия. Поставки осуществлялись либо по трубопроводу «Дружба» через Украину, либо по «Северному потоку», либо по «Турецкому потоку». Соединенные Штаты, которые гарантируют безопасность Союза, только что один за другим перекрыли эти три маршрута. Газопровод «Дружба» ещё работает, но может быть перекрыт в любой момент по требованию Киева, «Северный поток» только что подорван, а «Турецкий поток» больше не может обслуживаться из-за санкций, которые ЕС ввел по требованию США.

До 26 сентября экономика Союза в основном базировалась на продукции немецкой промышленности. Перекрыв «Северный поток», США уничтожили промышленность Германии. По известным словам лорда Исмея, первого генерального секретаря НАТО, англосаксонская цель состоит в том, чтобы «держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем Европы».

Эта политика проводилась беспрерывно всеми администрациями США начиная с 1950-х годов. «Северный поток» был построен 9 странами, 4 из которых владеют им. Он начал работать в 2011 году. Начиная с 2017 года, когда президентом был избран Дональд Трамп, Конгресс США угрожал санкциями в отношении компаний, участвовавших в эксплуатации «Северного потока 1», и компаний, участвовавших в проекте «Северный поток 2». Сам президент Трамп осудил вассальную зависимость Германии от российского газа. Для предотвращения поступления российского газа в Западную Европу был создан ряд юридических препятствий, причем не только со стороны США, но и со стороны Польши. С этой точки зрения, новая администрация США ничего не изменила. Германия ошибалась, полагая, что она будет более благосклонная, чем прежняя.

Правда, в июле 2021 года было достигнуто соглашение, согласно которому вместо газа, поставляемого по «Северному потоку-2», по модернизированному трубопроводу «Дружба» с 2024 года (дата окончания российско-украинского контракта) будет поставляться водород, производимый на Украине..

Однако избранный в декабре 2021 года канцлер Олаф Шольц за несколько месяцев совершает две серьезные ошибки.

7 декабря он отправляется в Белый дом, где пытается противостоять требованию Соединенных Штатов прекратить прием российского газа. Вернувшись домой, он делает выбор в пользу сохранения «Северного потока» и, продолжая поиск возобновляемых источников, решает блокировать «Северный поток 2» и выполненять июльское соглашение. Он ошибочно полагал, что можно примирить воинственное стратегическое мышление США с нуждами своей промышленности и доктриной «Зеленых», вошедших в состав коалиционного правительства.

Канцлеру стало жарко, когда во время совместной пресс-конференции президент США Джо Байден заявил, что его страна может уничтожить «Северный поток-2» и что, если Россия вторгнется на Украину, он это сделает. Шольцу было страшно слышать, как его сюзерен плюет ему в лицо, и что он может уничтожить инвестиции стоимостью в десятки миллиардов долларов, если третья сторона будет действовать не соблюдая его диктат. Мы не знаем, упоминал ли президент Байден также об уничтожении «Северного потока-1» во время переговоров за закрытыми дверями, но это не исключено. Во всяком случае, по словам немецких журналистов, которые следовали вместе с ним, канцлер вернулся в Германию мертвенно-бледным.

Вторую ошибку он совершил 16 сентября 2022 года. Его страна хочет положить конец англосаксонской опеке и сама обеспечить собственную безопасность и безопасность всего Европейского союза. «Мы самая густонаселенная страна, обладающая наибольшей экономической мощью и расположенная в центре континента, и наша армия должна стать опорой традиционной обороны в Европе», - сказал канцлер. Уточнив, что речь идёт только об «обычной обороне», он намеревался пощадить самолюбие своего французского соседа, единственной ядерной державы в Союзе. Он не понимал, что нарушает штраусианскую доктрину, думая, что спасается от военного протектората США. В 1992 году Пол Вулфовиц подписал Руководство по оборонной политике, выдержки из которого были опубликованы в New York Times. В нем говорилось, что США будут рассматривать любую европейскую эмансипацию как cassus belli [3].

Шесть дней спустя морские котики взорвали оба газопровода, проложенные по дну Балтийского моря, отбросив Германию на одиннадцать лет назад.

В то же время, через несколько часов после диверсии, президент Польши, премьер-министр Дании и министр энергетики Норвегии торжественно открывают трубопровод Baltic Pipe. Он не обладает такой же мощностью, как «Северный поток», но этого будет достаточно, чтобы изменить эпоху. Если раньше в ЕС доминировала немецкая промышленность, использующая дешёвый российский газ, то теперь в нём будет доминировать Польша, использующая норвежский газ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий триумфально заявил на церемонии открытия: «Эпоха российского газового господства подходит к концу, эпоха, которая была отмечена шантажом, угрозами и вымогательством».

Акт войны против России, Германии, Нидерландов и Франции заставляет нас переосмыслить события наУкраине. Это гораздо важнее того, что было раньше, когда США нападали на своих союзников. В предыдущих статьях я подробно объяснил, чего добивались штраусианцы своими провокациями на Украине. То, что только что произошло, показывает нам, почему Вашингтон как государство поддерживает штраусианский проект, и что его «большая стратегия» не изменилась с 1950-х годов.

На практике Европейский Союз экономически развалится, за исключением Польши и одиннадцати её союзников в Центральной Европе - членов Инициативы трех морей (Intermarium) [4]. Наступает переломный момент. Лидером теперь становится Варшава.

А проигравшими окажутся Западная Европа и Россия, а также Украина, которая была принесена в жертву ради того, чтобы позволить провести эту кровопролитную игру.