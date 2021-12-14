Статуя Свободы, созданная скульптором Огюстом Бартольди, архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком и инженером Гюставом Эйфелем, просвещающая мир, была подарена американскому народу французами к столетию независимости. Но у французов и американцев не одинаковое представление о Свободе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден организовал виртуальный саммит в поддержку демократии 9 и 10 декабря 2021 года [1]. Очевидно, что его целью было не только улучшение демократий, но и, прежде всего, разделение мира на две части: с одной стороны, «демократии», которые нужно поддерживать, а с другой – «авторитарные режимы», с которыми нужно бороться. Первыми под прицел попали Россия и Китай, которые сразу же раскусили лицемерие Вашингтона и заявили о своём представлении демократии [2].

Мы, со своей стороны, хотели бы рассмотреть обоснованность претензий США на роль «маяка демократии», или, выражаясь библейским языком, «сияющего града на холме», с западной точки зрения, а не обобщать российскую и китайскую критику. Российская концепция демократии точно такая же, как и в других странах континентальной Европы. В Китае она совершенно другая. Но мы не будем здесь её обсуждать.

Наша цель - показать, что, несмотря на пропаганду НАТО, между Соединенными Штатами и континентальной Европой не существует «общих ценностей». Это две принципиально разные культуры, хотя элита ЕС в культурном отношении уже не европейская, а в значительной степени «американизированная».

Замечания по форме

Во-первых, если бы целью саммита было «совершенствование существующих демократий», то организовывать его должен был не Белый дом, а Организация Объединенных Наций. Тогда в нем могли бы участвовать все страны, включая те, которые явно не являются демократиями, но намерены ими стать.

Во-вторых, если бы Соединенные Штаты были «маяком демократии», они бы не председательствовали на этом саммите и не раздавали хорошие и плохие баллы, а участвовали бы наравне с другими приглашёнными.

Даже по своей форме этот саммит демонстоирует «американскую исключительность» [3], то есть религиозную веру в то, что США - это особая страна, «не похожая на другие» и «благословленная Богом, чтобы просветить мир».

Расхождение понятий

В начале саммита президент Байден признал, что ни одна страна не является по-настоящему демократической, что это идеал, к которому нужно стремиться. Он сказал, что на практике никто не гарантирован от нарушенй (примером может служить нападение на Капитолий 6 января 2021 года), которые, вероятно, связаны с приходом нового поколения. И что поэтому необходимо снова вложить душу в работу и устранить эти «демократические нарушения». Однако это всего лишь красивые слова, создающие впечатление консенсуса и позволяющие уклониться от честной дискуссии.

Все сходятся во мнении, что самое правильное определение демократии дал президент Авраам Линкольн: «Правительство народа, избранное из народа и для народа». Но Линкольн никогда не хотел признавать «суверенитет народа». Этот идеал никогда не пытались воплотить в жизнь в Соединенных Штатах. Политические действия Линкольна заключались сначала в предоставлении федеральному президенту привилегии устанавливать налоги (что стало причиной Гражданской войны), а затем в отмене рабства (что стало средством для победы в этой войне). Вот почему сегодня в США под словом «демократия» понимается только «политическое равенство». Аналогично, термин «гражданские права» означает не «права граждан» вообще, а лишь отсутствие расовой дискриминации при доступе к этим правам. Сегодня этот термин распространяется на все меньшинства.

У этого разногласия долгая история. Американский философ и публицист Томас Пейн, чей памфлет "Здравый смысл" (1776) способствовал Войне за независимость, с энтузиазмом относился к Французской революции. Он написал этот жесткий памфлет, чтобы объяснить разницу между непримиримыми взглядами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции на права человека (1792). Это было самое читаемое произведение во Франции во время революции. Оно принесло ему почетное французское гражданство и избрание в Конвент. Англосаксы подразумевают под выражением «права человека» право людей не страдать во имя государственных соображений и, как следствие, от любой формы государственного роизвола. Напротив, Франция приняла Декларацию прав человека и гражданина - программу, которая делает каждого гражданина участником политической жизни страны и, следовательно, защищает его от злоупотреблений властью.

Мы говорим не об одном и том же, не только, когда говорим о демократии, но и когда говорим о правах человека.

Соединенные Штаты, и мы это признаём, имеют превосходство в определении свободы слова. Для них эта свобода должна быть полной, чтобы все идеи могли быть высказаны, а с помощью дебатов можно было бы выбрать лучшую. В отличие от них, латинские страны не признают свободы слова в отношении идей побежденных. Они криминализировали пропаганду нацистского расизма. Кроме того, с 1990 года они запретили распространение всех нацистских идей, осуждённых на Нюрнбергском процессе. А сегодня они запрещают массовые убийства пленных с использованием газовых камер, как это делали айнзацгруппы СС, и не позволяют отвергать, что эти процедуры использовались в некоторых концентрационных лагерях.

Свобода вероисповедания также является спорным вопросом. Соединенные Штаты рассматривают её как абсолют, не признавая права на отказ от какой-либо религии. В отличие от них, европейцы говорят о свободе совести, которая включает в себя все формы духовности, в том числе и атеизм. Это различие имеет огромные практические последствия: в некоторых неконтинентальных европейских странах индивидуальные права предоставляются только через членство в религиозной общине. Соединенные Штаты, основанные пуританской сектой, стали для сектантов настоящим раем. Фактически, для верующего в США нет возможности обратиться против своей церкви, если она злоупотребляет им или манипулирует им, в то время как в Европе это право является законным средством борьбы против злоупотреблений властью, совершенных в религиозном контексте.

Обратите внимание, что различие концепций в части прав человека не лишено последствий. В Соединенных Штатах, учитывая опыт правления британского короля Георга III и Конституцию США, согласно которой монархия организована без короля или дворянства, народ должен сам обеспечивать свою защиту от возможных злоупотреблений властью. Именно поэтому в этой стране допускается свободная продажа огнестрельного оружия, в то время как в континентальной Европе она запрещзена.

Замечания по существу

А теперь попробуем разобраться в сути вопроса. Признавая свое несовершенство, Соединенные Штаты утверждают, что являются «маяком демократии». Но являются ли они демократией?

Если воспринимать это слово в его американском смысле как «политическое равенство», то придется признать, что это совсем не так. Существует огромное политическое неравенство, особенно между белыми и черными, о котором постоянно пишут в прессе. Президент Байден взваливает на себя непосильную ношу. Мы уже объясняли, что его подход к этой проблеме не только не решает её, а фактически её усугубляет [4].

Если мы принимаем «демократию» как во всём мире за «суверенитет народа», тогда мы должны признать, что согласно Конституции США не являются демократической страной; что они никогда не были демократией. Конституция наделяет суверенитетом губернаторов штатов и только их. Выборы на основе всеобщего избирательного права могут существовать на уровне штатов, но являются необязательными на федеральном уровне. Все помнят выборы президента Джорджа Буша-младшего в 2000 году: Верховный суд США отказался пересчитать бюллетени во Флориде на том основании, что он не намерен выяснять волю избирателей Флориды, поскольку решение принимает губернатор этого штата (брат кандидата, в итоге ставшего президентом).

Следует также напомнить, что политические партии в США - это не объединения граждан, как сегодня в России, а институты федеративных штатов, как это было при однопартийной системе в Советском Союзе. Таким образом, предварительные выборы, позволяющие выбрать кандидата от партии, организуются не самими политическими партиями, а финансирующими их федеральными штатами.

Учитывая, что Соединенные Штаты не являются демократией в общепринятом смысле, а олигархией, и отстаивают они только гражданские права, естественно, что за рубежом они борются против «суверенитета народа» посредством государственных переворотов, цветных революций и войн. При этом их ценности диаметрально противоположны ценностям континентальных европейцев, включая Россию.

Однако американская трактовка имеет и положительные стороны. Борьба за гражданские права означает борьбу против определенных форм коррупции. Вашингтон считает совершенно нормальным тайно выплачивать вознаграждения иностранным политикам и финансировать их избирательные кампании. Госдепартамент составляет списки деятелей, которых можно со спокойной совестью поддерживать, и ему нет дела до того, что эти лидеры считаются коррумпированными в своих странах. В то же время Соединенные Штаты борются с клептократами, т.е. лидерами иностранных государств, использующими власть для собственного обогащения (но не с лидерами США, которые освобождаются от ответственности за совершённые преступления в силу «американской исключительности»). В редких случаях США оказывают поддержку и демократиям в европейской трактовке этого термина.