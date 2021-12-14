Виртуальный саммит в поддержку демократии, организованный из Вашингтона, продемонстрировал гиганскую путаницу понятий. Многие комментаторы отмечают, что его целью является не продвижение политического режима, а идеологическая консолидация военного альянса, возглавляемого США, и, как следствие, новые войны. Автор показывает, что Вашингтон, не лицемеря, четко формулирует свою цель. Вина за это лежит на его партнерах, которые делают вид, что не замечают, что слова, которые использует Вашингтон, имеют для них совсем другое значение.
Статуя Свободы, созданная скульптором Огюстом Бартольди, архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком и инженером Гюставом Эйфелем, просвещающая мир, была подарена американскому народу французами к столетию независимости. Но у французов и американцев не одинаковое представление о Свободе.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден организовал виртуальный саммит в поддержку демократии 9 и 10 декабря 2021 года [1]. Очевидно, что его целью было не только улучшение демократий, но и, прежде всего, разделение мира на две части: с одной стороны, «демократии», которые нужно поддерживать, а с другой – «авторитарные режимы», с которыми нужно бороться. Первыми под прицел попали Россия и Китай, которые сразу же раскусили лицемерие Вашингтона и заявили о своём представлении демократии [2].
Мы, со своей стороны, хотели бы рассмотреть обоснованность претензий США на роль «маяка демократии», или, выражаясь библейским языком, «сияющего града на холме», с западной точки зрения, а не обобщать российскую и китайскую критику. Российская концепция демократии точно такая же, как и в других странах континентальной Европы. В Китае она совершенно другая. Но мы не будем здесь её обсуждать.
Наша цель - показать, что, несмотря на пропаганду НАТО, между Соединенными Штатами и континентальной Европой не существует «общих ценностей». Это две принципиально разные культуры, хотя элита ЕС в культурном отношении уже не европейская, а в значительной степени «американизированная».
Замечания по форме
Во-первых, если бы целью саммита было «совершенствование существующих демократий», то организовывать его должен был не Белый дом, а Организация Объединенных Наций. Тогда в нем могли бы участвовать все страны, включая те, которые явно не являются демократиями, но намерены ими стать.
Во-вторых, если бы Соединенные Штаты были «маяком демократии», они бы не председательствовали на этом саммите и не раздавали хорошие и плохие баллы, а участвовали бы наравне с другими приглашёнными.
Даже по своей форме этот саммит демонстоирует «американскую исключительность» [3], то есть религиозную веру в то, что США - это особая страна, «не похожая на другие» и «благословленная Богом, чтобы просветить мир».
Расхождение понятий
В начале саммита президент Байден признал, что ни одна страна не является по-настоящему демократической, что это идеал, к которому нужно стремиться. Он сказал, что на практике никто не гарантирован от нарушенй (примером может служить нападение на Капитолий 6 января 2021 года), которые, вероятно, связаны с приходом нового поколения. И что поэтому необходимо снова вложить душу в работу и устранить эти «демократические нарушения». Однако это всего лишь красивые слова, создающие впечатление консенсуса и позволяющие уклониться от честной дискуссии.
Все сходятся во мнении, что самое правильное определение демократии дал президент Авраам Линкольн: «Правительство народа, избранное из народа и для народа». Но Линкольн никогда не хотел признавать «суверенитет народа». Этот идеал никогда не пытались воплотить в жизнь в Соединенных Штатах. Политические действия Линкольна заключались сначала в предоставлении федеральному президенту привилегии устанавливать налоги (что стало причиной Гражданской войны), а затем в отмене рабства (что стало средством для победы в этой войне). Вот почему сегодня в США под словом «демократия» понимается только «политическое равенство». Аналогично, термин «гражданские права» означает не «права граждан» вообще, а лишь отсутствие расовой дискриминации при доступе к этим правам. Сегодня этот термин распространяется на все меньшинства.
У этого разногласия долгая история. Американский философ и публицист Томас Пейн, чей памфлет "Здравый смысл" (1776) способствовал Войне за независимость, с энтузиазмом относился к Французской революции. Он написал этот жесткий памфлет, чтобы объяснить разницу между непримиримыми взглядами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции на права человека (1792). Это было самое читаемое произведение во Франции во время революции. Оно принесло ему почетное французское гражданство и избрание в Конвент. Англосаксы подразумевают под выражением «права человека» право людей не страдать во имя государственных соображений и, как следствие, от любой формы государственного роизвола. Напротив, Франция приняла Декларацию прав человека и гражданина - программу, которая делает каждого гражданина участником политической жизни страны и, следовательно, защищает его от злоупотреблений властью.
Мы говорим не об одном и том же, не только, когда говорим о демократии, но и когда говорим о правах человека.
Соединенные Штаты, и мы это признаём, имеют превосходство в определении свободы слова. Для них эта свобода должна быть полной, чтобы все идеи могли быть высказаны, а с помощью дебатов можно было бы выбрать лучшую. В отличие от них, латинские страны не признают свободы слова в отношении идей побежденных. Они криминализировали пропаганду нацистского расизма. Кроме того, с 1990 года они запретили распространение всех нацистских идей, осуждённых на Нюрнбергском процессе. А сегодня они запрещают массовые убийства пленных с использованием газовых камер, как это делали айнзацгруппы СС, и не позволяют отвергать, что эти процедуры использовались в некоторых концентрационных лагерях.
Свобода вероисповедания также является спорным вопросом. Соединенные Штаты рассматривают её как абсолют, не признавая права на отказ от какой-либо религии. В отличие от них, европейцы говорят о свободе совести, которая включает в себя все формы духовности, в том числе и атеизм. Это различие имеет огромные практические последствия: в некоторых неконтинентальных европейских странах индивидуальные права предоставляются только через членство в религиозной общине. Соединенные Штаты, основанные пуританской сектой, стали для сектантов настоящим раем. Фактически, для верующего в США нет возможности обратиться против своей церкви, если она злоупотребляет им или манипулирует им, в то время как в Европе это право является законным средством борьбы против злоупотреблений властью, совершенных в религиозном контексте.
Обратите внимание, что различие концепций в части прав человека не лишено последствий. В Соединенных Штатах, учитывая опыт правления британского короля Георга III и Конституцию США, согласно которой монархия организована без короля или дворянства, народ должен сам обеспечивать свою защиту от возможных злоупотреблений властью. Именно поэтому в этой стране допускается свободная продажа огнестрельного оружия, в то время как в континентальной Европе она запрещзена.
Замечания по существу
А теперь попробуем разобраться в сути вопроса. Признавая свое несовершенство, Соединенные Штаты утверждают, что являются «маяком демократии». Но являются ли они демократией?
Если воспринимать это слово в его американском смысле как «политическое равенство», то придется признать, что это совсем не так. Существует огромное политическое неравенство, особенно между белыми и черными, о котором постоянно пишут в прессе. Президент Байден взваливает на себя непосильную ношу. Мы уже объясняли, что его подход к этой проблеме не только не решает её, а фактически её усугубляет [4].
Если мы принимаем «демократию» как во всём мире за «суверенитет народа», тогда мы должны признать, что согласно Конституции США не являются демократической страной; что они никогда не были демократией. Конституция наделяет суверенитетом губернаторов штатов и только их. Выборы на основе всеобщего избирательного права могут существовать на уровне штатов, но являются необязательными на федеральном уровне. Все помнят выборы президента Джорджа Буша-младшего в 2000 году: Верховный суд США отказался пересчитать бюллетени во Флориде на том основании, что он не намерен выяснять волю избирателей Флориды, поскольку решение принимает губернатор этого штата (брат кандидата, в итоге ставшего президентом).
Следует также напомнить, что политические партии в США - это не объединения граждан, как сегодня в России, а институты федеративных штатов, как это было при однопартийной системе в Советском Союзе. Таким образом, предварительные выборы, позволяющие выбрать кандидата от партии, организуются не самими политическими партиями, а финансирующими их федеральными штатами.
Учитывая, что Соединенные Штаты не являются демократией в общепринятом смысле, а олигархией, и отстаивают они только гражданские права, естественно, что за рубежом они борются против «суверенитета народа» посредством государственных переворотов, цветных революций и войн. При этом их ценности диаметрально противоположны ценностям континентальных европейцев, включая Россию.
Однако американская трактовка имеет и положительные стороны. Борьба за гражданские права означает борьбу против определенных форм коррупции. Вашингтон считает совершенно нормальным тайно выплачивать вознаграждения иностранным политикам и финансировать их избирательные кампании. Госдепартамент составляет списки деятелей, которых можно со спокойной совестью поддерживать, и ему нет дела до того, что эти лидеры считаются коррумпированными в своих странах. В то же время Соединенные Штаты борются с клептократами, т.е. лидерами иностранных государств, использующими власть для собственного обогащения (но не с лидерами США, которые освобождаются от ответственности за совершённые преступления в силу «американской исключительности»). В редких случаях США оказывают поддержку и демократиям в европейской трактовке этого термина.
Эдуард Феоктистов
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[1] « Вступительное слово Джо Байдена на Саммите демократии », Джозеф Байден мл., Сеть Вольтер, 9 декабря 2021.
[2] « Заявление МИД России в связи с планами США провести «саммит за демократию» », Сеть Вольтер, 30 ноября 2021. “China: Democracy That Works”, Voltaire Network, 4 December 2021.
[3] « ООН уничтожается «исключительностью» США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 2 апреля 2019. American Exceptionalism and Human Rights, Michael Ignatieff, Princeton University Press (2005).
[4] « Джо Байден возрождает расизм », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 11 мая 2021.