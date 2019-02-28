Voltaire İletişim Ağı

Binyamin Netanyahu, Otzma Yehudit’li ırkçılarla ittifak kuruyor

Voltaire İletişim Ağı
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İsrail’deki genel seçimlerin favorisi General Benny Gant olarak gösterilirken, görev süresi sona erecek olan Binyamin Netanyahu, iktidarda kalabilmek için Otzma Yehudit’li ırkçılarla ittifak kurdu.

General Binyamin (« Benny ») Gantz, diğer iki genelkurmay başkanı ve merkezci Yair Lapid ile ittifak kurdu. Anket sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu’nun Likud Hareketini yenebileceklerini ortaya koyuyor.

Otzma Yehudit, Haham Meir Kahan’ın ABD’li terörist örgütünün (Jewish Defense League) mirasçısıdır. Nazizm gibi ama farklı bir düzene göre insanların ırklara göre hiyerarşik olarak örgütlenmesini savunmaktadır. Irklar arası cinsel ilişkileri yasaklamak ve « vatan düşmanları »nın (Arapları tanımlamak için kullanılan bir örtmece) kovulmasını istemektedir.

ABD basını, nüfuzlu hahamların Kahancılığı Nazizmle özdeşleştirdiğini anımsatarak bu ittifaka çok sert tepki gösterdi.

ABD basını, bu ittifak için çok sert tepki gösterdi ve etkili hahamların kahanizmi nazizmle karşılaştırdığını hatırlattı. Aipac’ın (ABD’deki İsrail lobisi) Mart ayında, yani İsrail’deki seçim kampanyası döneminde yapılacak olan bir sonraki kongresinde Binyamin Netanyahu’yu davet edip etmeyeceği merak edilmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Binyamin Netanyahu, Otzma Yehudit’li ırkçılarla ittifak kuruyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 28 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205402.html

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