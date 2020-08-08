27 сентября 2018 г. Беньямин Нетаньяху во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на склад оружия Хезболлы. Этот склад был взорван 4 августа 2020 г.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал приказ на подрыв склада оружия Хезболлы с помощью нового орудия, испытанного в Сирии шесть месяцев назад. Неизвестно, имеет ли к этому приказу отношение второй Премьер-министр Бени Ганц.

Удар был совершён как раз по тому месту, которое Беньямин Нетаньяху указал 27 сентября 2018 г. во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН [1].

Характеристики нового оружия неизвестны. Однако оно тестировалось в Сирии начиная с января 2020 г. Речь идёт о ракете, содержащей тактический ядерный заряд, вызывающий взрыв в виде гриба, характерного для ядерной бомбы. Конечно, это далеко не атомная бомба, используемая в стратегических целях.

Тестирование израильской ракеты в Сирии.

Это оружие прошло проверку в Сирии на равнинной местности, а затем в Персидском заливе по иранским военным кораблям. В городской среде и в условиях, когда ударная волна и звуковые колебания отражались от воды и от гор, это оружие используется впервые. Взрывом уничтожен далеко не весь город, однако около ста человек погибли, 5000 ранены, а восточная часть города претерпела значительные разрушения (западная часть не пострадала благодаря тому, что оказалась под защитой зернохранилища).

На спутниковых фотографиях можно различить разрушенный склад Хезболлы и часть порта.

Израиль сразу после взрыва активизировал работу своих сетей в международных СМИ с целью замести следы своего преступления и вбросил идею о случайном взрыве склада удобрений. Как это часто бывает в подобных случаях, и на этот раз никакого расследования пока не проведено, но виновные указаны, а медийная машина без устали распространяет эту ложь. Однако все видели облако дыма в виде гриба, что вовсе не похоже на взрыв удобрений.

Так же как Сирия и Иран ничего не сообщили об этом оружии, когда оно было применено против них, политические партии Ливана тоже сговорились и молчат, чтобы не деморализовать своё население. А расследование направлено не на установление причины взрыва, а на установление виновников среди персонала в нарушении правил хранения удобрений, как предполагаемой причины взрыва. Однако эта ложь незамедлительно обернулась против тех политических партий, которые её сфабриковали.

Трибунал ООН по Ливану, созданный в связи с убийством бывшего Премьер-министра Рафика Харири, в 2005 г. принимает решение перенести публичное оглашение приговора на несколько дней. Теракт тогда был осуществлён с помощью ракеты с новой боеголовкой, а в СМИ распространялась информация о якобы начинённом взрывчаткой грузовике. А в этот раз для маскировки удара с помощью новой ракеты распространяется информация о якобы случайном взрыве нитрата аммония.

Пять лет назад я в одном из российских изданий сообщал о том, как был убит Рафик Харири [2], а Хезболла опубликовала видео, свидетельствующее о причастности к этому делу Израиля.

Следует отметить, что убитый в 2005 г. Премьер-министр был суннитом, а на этот раз целью теракта является не только шиитская Хезболла, но и всё ливанское сопротивление.

Ряд посольств взяли на пробу зерно и изъяли воздушные фильтры у машин скорой помощи, которые немедленно выехали на место происшествия. Они будут использованы в соответствующих странах для анализа.