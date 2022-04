Westliche Unterstützung für den Nationalsozialismus (1933-1940)

Die massive Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten für ukrainische Banderisten gegen Russland ist vergleichbar mit der Unterstützung desselben Lagers in den frühen Tagen von Hitlerdeutschland gegen die UdSSR. Erinnern wir uns daran, dass absolut alle westlichen Staaten, ohne Ausnahme, irgendwann einmal glaubten, dass die Nazis die Lösung der Wirtschaftskrise von 1929 seien. Sie allein schienen eine glaubwürdige Alternative zum Kapitalismus vorzuschlagen. Natürlich änderten fast alle diese Leute ihre Meinung, als sich die Nazi-Gefahr gegen sie wandte.

– Erinnern wir uns als Beispiel daran, dass der französische Außenminister Georges Bonnet, bezaubert von der jüdischen Politik des Reiches, seinem deutschen Amtskollegen Joachim von Ribbentrop vorschlug, französische, polnische und deutsche Juden in eine ferne Kolonie nach Madagaskar zu deportieren [1]." Am 6. Dezember 1938 unterzeichnete derselbe Georges Bonnet mit dem Reichsaußenminister Joachim Ribbentrop die deutsch-französische Verpflichtung zur friedlichen Zusammenarbeit.

– Der britische Premierminister Neuville Chamberlain organisierte das Münchner Abkommen vom 30. September 1938, das die Tschechoslowakei zugunsten des Reiches liquidierte [2], während der Gouverneur der Bank of England, Montagu Norman, 27 Tonnen tschechoslowakisches Gold stahl, um die Nazi-Armeen zu stärken [3].

– Oder noch ein Beispiel dieser Art: Prescot Bush,….) der Vater von Präsident George H. Bush und Großvater von Präsident George W. Bush, investierte 1940 in die Fabriken des Gefangenenlagers Auschwitz (das erst 1942 zu einem Vernichtungslager wurde) [4].

Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus wurden diese Leute nicht vor Gericht gestellt. Im Gegenteil, es wurden Anstrengungen unternommen, um die Reihen wieder zu vereinen und diesen Treubruch zu vergessen. Achten wir darauf, dass wir nicht die gleichen Fehler wiederholen!

Die Rolle der Ukrainer im Kalten Krieg

Während des Zweiten Weltkriegs beauftragte der NS-Theoretiker und Ostminister Alfred Rosenberg den Letten Gerhard von Mende damit, den Anschluss der Völker der UdSSR an den Führer Adolf Hitler zu organisieren. Dabei dachte er sich ein Modell der Manipulation der Minderheiten aus, das nach dem Fall des Dritten Reiches von der CIA aufgegriffen wurde. Mit Hilfe des Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, gründete von Mende Mullah-Schulen in Göttingen und Dresden, ernannte einen Großmufti auf der Krim und verpflichtete östliche SS-Regimenter. Er war auch der betreuende Offizier des ukrainischen "Nationalisten" Stepan Bandera.

In Washington beschlossen die Präsidenten Truman und später Eisenhower, alles für die psychologische Kriegsführung gegen die Sowjets aufzubringen. Die CIA schuf daher das AmComLib (American Committee for the Liberation of the Peoples of the USSR), das Radio Liberty von München aus verwaltete. Es nahm Gerhard von Mende in den Dienst. Er war es, der vorschlug, in München eine Moschee zu errichten, die schließlich Said Ramadan (dem Schwiegersohn des Gründers der Bruderschaft, Hassan el-Banna) anvertraut wurde [5]. Er war es auch, der Stepan Banderas Probleme löste und ihn in das MI6 und die CIA einführte [6].

Stepan Banderas ehemaliger Stellvertreter und von den Nazis aufgezwungener ukrainischer Ministerpräsident, Jaroslaw Stetsko, war auf Anweisung des Dritten Reiches, einer der Gründer des Blocks der antibolschewistischen Nationen (NBA) während des Zweiten Weltkriegs. Er hielt den antibolschewistischen Block NBA während des Kalten Krieges am Leben, diesmal aber für die Vereinigten Staaten. Als solcher wurde er zu einer der Säulen der World Anti-Communist League (WACL), die von der CIA gegründet wurde [7]."

Das Hauptquartier der NBA befindet sich in München, von wo aus Stepan Bandera und Jaroslav Stetsko Sabotageoperationen in der UdSSR leiteten. Der Präsident der NBA war der Däne Ole Bjørn Kraft, ehemaliger Präsident des Nordatlantikrates (die zivile Behörde, die die alliierten Streitkräfte befehligt).

Mehrere Operationen wurden geplant in Zusammenarbeit mit der CIA und dem MI6, d.h. unter der Aufsicht von Frank Wisner (Nicolas Sarkozys Großvater durch Heirat) und Kim Philby. Aber Letzterer verriet die Krone und übermittelte Informationen an den KGB, der sie scheitern ließ [8].

Einer von Jaroslaw Stetskos Mitarbeitern, Lev Dobriansky, wurde US-Botschafter auf den Bahamas, während seine Tochter Paula Dobriansky als Unterstaatssekretärin für Demokratie (sic) in der Regierung von George W. Bush diente. Es war Frau Dobriansky, die zehn Jahre lang historische Studien finanzierte, die darauf abzielten, die Menschen vergessen zu lassen, dass der Holodomor, die große Hungersnot, die die Ukraine 1932-33 heimsuchte, auch Russland und Kasachstan verwüstete und

glauben machte, dass der Holodomor von Stalin beschlossen worden war, um das ukrainische Volk zu eliminieren. Dieser Mythos wird von den Banderisten manipuliert, um einen säkularen Hass der Russen gegen die Ukrainer glaubhaft zu machen. Das Europäische Parlament hat ihn 2008 gebilligt [9].

Anschließend hatte Paula Dobriansky leitende Positionen bei Reuters inne und arbeitet nun beim Atlantic Council. Sie war Vizepräsidentin des NED während des Maidan-Putsches.

Präsident Ronald Reagan und sein Vizepräsident George H. Bush empfingen die Banderisten, darunter Jaroslaw Stetsko, 1983 im Weißen Haus [10].

Bandera wurde 1955 vom KGB ermordet. Stetsko starb 1986. Beide Männer sind auf dem deutschen Waldfriedhof in München begraben.

Unterstützung der Dschihadisten durch die Angelsachsen

1979 genehmigte US-Präsident Jimmy Carter die "Operation Cyclone". Es ging darum, arabische Dschihadisten, Mitglieder der Muslimbruderschaft, nach Afghanistan zu schicken, um gegen seine kommunistische Regierung zu kämpfen. An diesem Punkt verwandelte sich diese kleine Terrororganisation in eine echte Armee [11]. Nacheinander ging sie von den Kriegsschauplätzen in Afghanistan zu jenen in Jugoslawien und Tschetschenien, um mit Daesch im Irak und in Syrien zu enden [12].

Seit vierzig Jahren werden alle NATO-Mitgliedstaaten aufgefordert, Dschihadisten, die von arabischen Diktaturen "verfolgt" werden, "politisches Asyl" zu gewähren. Mindestens 17 verbündete Staaten nahmen an der "Operation Timber Sycamore" teil, um Waffen für Milliarden von Dollar an die Dschihadisten zu liefern [13]. Bis zu dem Tag, an dem sie dann den Westen bedrohten. Achten wir darauf, dass wir nicht die gleichen Fehler wiederholen!

Westliche Unterstützung für ukrainische Banderisten, kroatische Ustascha und baltische Neonazis

Während des Kalten Krieges wurden ehemalige Nazi-Spezialisten für Repression von den Vereinigten Staaten in ihren antisowjetischen Apparat aufgenommen. Wir erinnern uns zum Beispiel an den "Schlächter von Lyon", Klaus Barbie, der Leiter der Unterdrückung in Bolivien wurde, oder an SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, der nach der Vernichtung von Juden in Österreich, Griechenland und Frankreich Sonderberater des syrischen Präsidenten (vor der Baath-Partei) wurde. Es schien jedoch, dass dies mit der Auflösung der UdSSR aufgehört habe.

Dennoch tauchten mit der Auflösung des Warschauer Pakts und der Unabhängigkeit der ehemaligen Sowjetstaaten banderistische, Ustascha- und Nazi-Milizen im öffentlichen Raum auf. Sie erhielten die Unterstützung der Angelsachsen im Namen der Kollaboration ihrer Eltern während des Kalten Krieges. Erinnern wir uns als Beispiele an:

– In Bulgarien findet in Sofia seit etwa fünfzehn Jahren eine jährliche Veranstaltung zum Gedenken an General Hristo Lukov statt [14].

– In Estland begann man 2009 mit der Rückgabe der Asche von SS-Oberst Alfons Rebane (dem "estnischen Rommel"), dann mit der Anbringung einer Gedenktafel [15], jedes Mal mit der starken Unterstützung von Präsident Toomas Hendrik Ilves (selbst ein US-Beamter). Verteidigungsminister Urmas Reinsalu besuchte 2012 die Insel Saaremaa, um an einer Zeremonie der "Allianz der estnischen Freiheitskämpfer" (Nazi-Kollaborateure) teilzunehmen und ehemaligen SS-Männern zur "Befreiung der Heimat" zu gratulieren [16].

– In Lettland behauptete Präsidentin Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007), dass die "SS-Mitglieder Helden des antisowjetischen Kampfes" seien. Sie ließ Geschichtsbücher ändern und erlaubte Demonstrationen zum Gedenken an diese "Helden". Lettland, wo ein Viertel der Bevölkerung Russen sind, hat die Verwendung von Russisch in weiterführenden Schulen verboten. Darüber hinaus hat es 2018 zusammen mit Estland eine Mauer an der russischen Grenze gebaut [17].

– In Bolivien stützte sich der MI6 auf die kroatische Ustaschi-Gemeinschaft, um Präsident Evo Morales im Jahr 2019 zu stürzen [18].

Am 18. November 2020 verabschiedete der 3. Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution zur "Bekämpfung der Verherrlichung des Nationalsozialismus, des Neonazismus und anderer Praktiken, die zur Förderung zeitgenössischer Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz beitragen" (United Nations A/C.3/75/L.49). Alle UN-Mitglieder stimmten mit "dafür", nur die USA und die Ukraine stimmten mit "dagegen". Alle Mitglieder der NATO und der Europäischen Union enthielten sich der Stimme.

Die gleichen Ursachen erzeugen die gleichen Effekte

Am 8. Mai 2007 gründeten Nazi- und Islamistengruppen in Ternopil (Westukraine) eine "Antiimperialistische Front", um gemeinsam gegen Russland zu kämpfen. Organisationen aus Litauen, Polen, der Ukraine und Russland nehmen daran teil, darunter islamistische Separatisten aus der Krim, Adygeja, Dagestan, Inguschetien, Kabardino-Balkarien, Karatschaiwo-Tscherkessien, Ossetien, Tschetschenien. Dokka Umarov, der Emir von Itschkeria (Tschetschenien), der von den Vereinten Nationen als Mitglied der Al-Qaida betrachtet wird, konnte wegen internationaler Sanktionen nicht dorthin reisen, und ließ seinen Beitrag dort vorlesen. Die Front wurde von Dmitryo Jarosch geleitet, der in Tschetschenien kämpfte. Mit Andriy Biletsky, dem "Weißen Führer", schuf er den Rechten Sektor, der die Euromaidan-Revolution organisierte, und dann das Asow-Bataillon. Seit dem 2. November 2021 ist er Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armeen, General Valerii Zaluzhnyi.

Am 7. April 2022 sprach Präsident Selenskyj vor dem griechischen Parlament. Er spielte während seiner Rede ein kurzes Video ab. Ein Ukrainer griechischer Herkunft stellte sich als Mitglied des Asowschen Regiments vor und lobte den Kampf seiner Fraktion gegen die Russen.

Seit der Auflösung der UdSSR hat die Ukraine ihre alten Dämonen wiederbelebt. Geschichtslehrbücher wurden geändert. Seit dreißig Jahren lernen Kinder in der Schule, dass ihr Land nur dank der Nazis unabhängig war und dass sie mit den Russen, dieser minderwertigen Rasse, keine gemeinsamen Gene haben. Jedes Jahr besuchen Zehntausende Kinder und Jugendliche die "Sommerlager" der „Banderisten“, ebenso wie es die Hitlerjugend tat. Sie skandierten ihren Slogan: "Ruhm sei der Ukraine!" Diese jungen Menschen, Mädchen und Jungen, finden jetzt Asyl in der Europäischen Union. Morgen werden einige von ihnen, wie ihre Verbündeten der Muslimbruderschaft, dort Anschläge verüben.

Wie können wir so blind sein?

Die Bandera-Anhänger rekrutieren bereits Kadetten in Deutschland, Kanada, Frankreich, Polen, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten und jetzt auch Offiziere in den Militärakademien dieser Länder. Dafür schufen sie 2019 einen geheimen Orden, Centuria, der ihre Ideologie verbreitet. Dieser Orden steht im Gegensatz zu demokratischen Verfahren und allgemeinem Wahlrecht. Seine Mitglieder rezitieren das "Gebet der ukrainischen Nationalisten", das Josef Maschtschak in der Zwischenkriegszeit geschrieben hat. Sie tragen das dänische Sonnenkreuz und verweisen häufig auf den Thule-Orden, zu dem die sehr hohen Nazi-Würdenträger gehörten. Die westlichen Armeen haben diese Bedrohung nicht ernst genommen. Diese Ideologie verbreitet sich, wie die der Muslimbruderschaft im Nahen Osten, wie ein Lauffeuer.

Die schmutzige Bestie ist schon da, unter uns.