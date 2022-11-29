После Второй мировой войны современное международное право формировалось с учётом противодействия «военной пропаганде» (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 110 от 3 ноября 1947 года [1] и Резолюция 381 от 17 ноября 1950 года [2]). Международные законодатели, то есть суверенные государства, вскоре согласились с тем, что бороться против войны можно только путём обеспечения «свободной циркуляции идей» (Резолюция 819 от 11 декабря 1954 года [3]).

Однако в последние годы мы стали свидетелями поразительного отката назад, который лишает нас мыслей других людей, открывает путь военной пропаганде и в конечном итоге ведет к глобальному конфликту.

А началось это с цензуры действующего президента США в социальных сетях и продолжилось публичной цензурой российских СМИ на Западе. Мысли других людей больше не рассматриваются как инструмент для предотвращения войн, а как яд, который угрожает нам.

Западные государства создают органы для «исправления» информации, которую они считают фальсифицированной (Fake News) [4]. НАТО рассматривает возможность создания подразделения под названием «Информационный Рамштайн», которое будет отвечать за цензуру не российских источников информации, а российских идей в 30 странах-членах Атлантического альянса [5].

Это никак не соответствует ценностям Атлантического альянса, который был основан после принятия Атлантической хартии, включавшей в себя «четыре свободы» президента Франклина Рузвельта. Первой из этих свобод была свобода слова.

Однако до изобретения Интернета, когда Соединенные Штаты и Советский Союз только что гарантировали «свободную циркуляцию идей» Хельсинскими соглашениями, Организация Объединенных Наций и, в частности, её агентство в этой области ЮНЕСКО были обеспокоены «информационным империализмом». Техническое превосходство Запада позволило им навязать развивающимся странам свой взгляд на реальные факты.

В 1976 году на конференции в Найроби ООН подняла вопрос о функционировании СМИ в отношении «укрепления мира и международного взаимопонимания, продвижения прав человека и борьбы против расизма, апартеида и подстрекательства к войне».

Бывший министр иностранных дел Ирландии и лауреат Нобелевской премии мира Шон Макбрайд создал В ЮНЕСКО комиссию, в которую вошли 16 видных деятелей. Среди них были француз Юбер Бюв-Мери (основатель газеты Le Monde), колумбиец Габриэль Гарсия Маркес (Нобелевская премия по литературе) и канадец Маршалл Маклюэн (теоретик коммуникации). США представлял Эли Абель, тогдашний декан Школы журналистики Колумбийского университета, а Россию - директор агентства ТАСС Сергей Лосев. Только пятая и последняя часть доклада (Коммуникация завтра) стала предметом общих дебатов. Комиссия Макбрайда обсудила проект других частей, но не смогла поставить под сомнение их окончательную редакцию. Как бы то ни было, доклад, представленный в 1978 году, казался консенсусом.

На самом деле, указав на то, что одни и те же факты могут восприниматься по-разному, и открыв вопрос о средствах массовой информации на Севере и на Юге, он открыл ящик Пандоры. Одновременно ЮНЕСКО столкнулась с пропагандой южноафриканского режима апартеида и отрицанием Израилем мусульманской и христианской культур. В итоге Соединенные Штаты и Великобритания завершили дебаты выходом из ЮНЕСКО. Теперь мы знаем, что Британская империя обеспечила свое интеллектуальное господство, создав информационные агентства. Уайтхолл закрыл Департамент информационных исследований (IRD) незадолго до публикации отчета Макбрайда [6]. Но война в Сирии показала, что этот аппарат был воссоздан в другой форме [7]. На Западе продолжают фальсифицировать информацию в самом её источнике.

За сорок лет весь медиаландшафт преобразился: появились международные телевизионные новостные каналы, веб-сайты и социальные сети. В то же время произошла огромная концентрация СМИ в руках нескольких владельцев. Однако ни одна из проблем, перечисленных в 1978 году, не изменилась. Напротив, в условиях однополярного мира они ещё более обострились.

Профессия журналиста сегодня сводится либо к написанию сообщений Агентств, либо к контекстуализации новостей для СМИ. Информационные агентства не являются источниками информации, они представляют только факты, а СМИ комментируют их и анализируют, ссылаясь на информационные агентства. Контекстуализация требует большого количества исторических, экономических и других знаний, которых современным журналистам в значительной степени не хватает. Оперативность работы радио и телевидения не дает им времени читать книги и тем более обращаться к архивам, за исключением глубоких расследований. Поэтому комментарии и анализы стали значительно беднее.

Доминирующая на Западе идеология, которая стремится стать глобальной, превратилась в религию без Бога. Теперь есть только два лагеря: лагерь праведников и лагерь отступников. Истина определяется консенсусом элит, тогда как народ её отвергает. Любая критика считается кощунственной. Больше нет места для дебатов и, следовательно, нет демократии.

Альтернативная пресса тоже обеднела, потому что она полагается на те же данные, что и международные СМИ: сообщения информационных агентств. Достаточно контролировать AFP, AP и Reuters, чтобы навязать нам своё видение фактов. Вы можете приправить его в соответствии с той или иной тенденцией, республиканской или демократической, консерваторской или прогрессистской и т.д., но это всегда будет одно и то же блюдо.

После терактов 11 сентября тех, кто оспаривает официальную версию событий, стали называть конспирологами. После избрания Дональда Трампа тех, кто оспаривает данные информационных агентств, обвиняют в искажении реальности и выдумывании фейковых новостей. Журналисты, отказавшиеся передавать идеи конспирологов, то есть инакомыслящих, пытаются представлять исправленные фейки на сайте Check News.

И в то же время люди с недоверием стали относиться к информации мировых СМИ. В США Институт Гэллапа оценивает доверие к печатным СМИ с 1973 года, а к аудиовизуальным - с 1993 года. Доверие к печатным СМИ упало с 51% до 16%, а к радио и телевидению - с 46% до 11%.

Единственное решение - увеличить количество информационных агентств, то есть источников информации. И делать их не большими по численности, а разными. Только тогда мы поймем, что как событие освещается, так мы его и осмысливаем.

Например, сегодня три упомянутых выше информационных агентств представляют конфликт на Украине как «российское вторжение». Они утверждают, что Москва не смогла взять Киев и свергнуть президента Зеленского, и что каждый день она совершает военные преступления. Это их видение реальных фактов. У нас нет возможности постоянно публиковать сообщения, но мы издаем еженедельный информационный бюллетень [8]. Наш критерий другой. Мы работаем согласно международному праву, а не по западным «правилам». Поэтому с 2014 года этот конфликт мы описываем как результат применения резолюции Совета Безопасности 2202 и «обязанности защищать» притесняемое население. События одни и те же, но одни излагают их так, чтобы люди поверили в то, что русские виновны, а мы - что российская позиция законна. По правде говоря, есть и другое различие: мы представляем факты с учётом их предыстории. Для нас, равно как и для Совета Безопасности, на Украине уже восемь лет идет гражданская война, и в ней 20 000 погибших, а три мировых агентства делают вид, что не знают об этом. Для нас интегральные националисты имеют давнюю криминальную историю, стоившую жизни 4 миллионам их сограждан, а западные агентства делают вид, что этого они тоже не знают [9].

Это различие можно применить к любым темам. Например, основные информационные агентства сообщают нам, что Запад ввел санкции, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину. А мы воспринимаем события иначе. Ссылаясь на международное право, а не на западные правила, отметим, что решения англосаксов и Евросоюза нарушают Устав ООН. Это не санкции, поскольку не было никакого судебного решения, это экономическое оружие для ведения войны против России, подобно тому, как в прошлом использовали осаду замков, чтобы уморить голодом тех, кто там укрывался.

За одним расхождением в интерпретации событий следует другое. Например, когда мы указываем на то, что западные псевдосанкции не были одобрены Советом Безопасности, нам говорят, что это нормально, поскольку Россия имеет право вето в Совете. Это значит, что мы забыли, с какой целью была создана ООН. Её цель состояла в том, чтобы предотвращать войны, а не в том, чтобы утверждать Добро. Именно это позволило Совету принять резолюцию 2202 для предотвращения войны на Украине. Однако Запад, несмотря на обязательства Германии и Франции, не выполнил её, вынудив Россию вмешаться.

Мы могли бы привести сколько угодно примеров двойного прочтения событий. Важно помнить, что наше восприятие зависит от того, как тот или иной факт нам представлен. В заключение я предлагаю вам оказать финансовую помощь информационным агентствам, которые излагают факты согласно своим представлениям, а не в угоду нашим руководителям. Именно таким образом, а не путём обсуждения искажённой информации мы обретём ясность ума.