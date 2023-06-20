По словам киевских властей, 8 июня украинская армия начала «масштабное контрнаступление против российского агрессора».

Никакого контрнаступления нет

Военные чаще говорят о контратаке, а не о контрнаступлении. Контратака заключается в том, чтобы, воспользовавшись минутной слабостью противника, перейти в наступление. Например, Наполеон в сражении при Аустерлице отвел часть своих войск, чтобы заманить противника в ловушку, и тем самым добился победы.

Выбор термина «контрнаступление» не является случайным. Он означает, что русские якобы начали наступление с целью захвата Украины. Но они после высадки на военном аэродроме на севере столицы отступили.

Русские никогда не пытались взять Киев и не намерены захватить Украину. Именно об этом заявил президент Владимир Путин в первую неделю специальной операции. Захват военного аэродрома, расположенного к северу от Киева, - это всего лишь операция, призванная обеспечить России превосходство в воздухе. Это не говорит о том, что русские намеревались захватить столицу.

Выражение «специальная операция» также несёт определённый смысл. Москва подчеркивает, что она не ведёт захватническую войну, а выполняет свою «обязанность по защите» населения Донецкой и Луганской областей, которые с 2014 года официально являются объектами карательной операции Киева. Ставить под сомнение обоснованность российской спецоперации было бы всё равно, что ставить под сомнение операцию французской армии по прекращению массовых убийств в Руанде. Обе спецоперации были санкционированы резолюциями Совета Безопасности ООН (резолюции 929 от 22 июня 1994 года и 2202 от 17 февраля 2015 года). Вот только резолюция, на которую опирается Москва, не была принята в спешном порядке. Она одобрила Минские соглашения и предоставила Германии, Франции и России возможность вмешаться для их выполнения.

Главный смысл термина «контрнаступление» состоит в том, что заставляет нас забыть о том, что в течение восьми лет Киев вёл войну против собственного народа, уничтожив, в зависимости от подсчетов, от 14 000 до 22 000 человек.

В течение нескольких месяцев Киев попрошайничал и получил большое количество западного оружия. Он также обучал своих солдат обращению с ним. Тем временем Москва отступила на позиции, которые были установлены во время мирных переговоров в Беларуси, а затем в Турции, но не были приняты Верховной Радой (украинским парламентом, в котором Вашингтон создал офис постоянных советников из Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID)). Москва пошла ещё дальше, отказавшись от правого берега Херсона (но не от левого), сделав Днепр естественной границей между Украиной и Новороссией. Поскольку жители этого региона на референдуме присоединились к Российской Федерации, Москва построила две линии обороны, протянувшиеся от устья Днепра до Донбасса (Луганска и Донецка). Это две линии, состоящие из «зубов дракона» (укреплений, препятствующих проезду бронетехники) и траншей.

Атлантический альянс, предоставляющий Киеву оружие и стратегии, отдал приказ начать контрнаступление в тот момент, когда Киев уже не контролировал воздушное пространство и испытывал недостаток в боеприпасах. В течение предыдущего года украинская армия могла использовать беспилотники для наблюдения за передвижениями противника. Теперь она больше не может этого делать, поскольку противник глушит все коммуникации на «своей» территории и немного за её пределами. Теоретически Киев обладает впечатляющим набором наземных вооружений, подобных которым никогда ни у одной страны не было. Но на практике многие из поставленных вооружений уничтожены или отправлены в другие места, с согласия или без согласия щедрых спонсоров. Что касается боеприпасов, то они не могут храниться на Украине не будучи уничтоженными российскими гиперзвуковыми ракетами. Поэтому их хранят в Польше и Молдавии и оттуда доставляют непосредственно на линию фронта.

В течение двух недель украинские войска пытаются прорвать российские линии обороны, но безуспешно. Войска останавливаются перед этими линиями и обстреливаются российской артиллерией. А когда они начинают отступать, русские с помощью беспилотников разбрасывают мины на их пути.

Единственное, что остаётся делать киевским войскам, - это захватить деревни, расположенные в нескольких километрах перед линиями обороны. Тем временем российские ВВС бомбят их арсеналы, иногда глубоко на территории Украины. Самые эффективные системы противовоздушной обороны Patriot, были уничтожены сразу же после развёртывания. А с тем, что осталось, можно перехватить только старые ракеты. Украинский Генштаб утверждает, что уничтожил шесть ракет «Кинжал», что невозможно, учитывая их скорость (10 махов). Мэр Киева Виталий Кличко распространил фотографию, на которой он позирует перед обломком сбитого «Кинжала». Увы! Этот обломок к «Кинжалу» не имеет никакого отношения.

Моральный дух украинских войск находится на рекордно низком уровне. Министерство обороны уверяет, что в тылу еще много мужчин. Однако Ивано-Франковская область издала постановление о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения редки. Похоже, что готовых к бою бойцов на Украине не осталось.

Атлантический альянс развернул все свои АВАКСы для дистанционного наблюдения за полем боя. Он не может не замечать масштабов поражения. Тем не менее, он продолжает подталкивать украинцев к войне или, скорее, к смерти.

Киеву не нужны посредники

Вашингтон всё ещё надеется, что Киев победит, обеспечив президенту Джо Байдену громкие перевыборы. Правда, он мог бы пойти на попятную и положиться на миссии посредников из Китая и Африканского союза. Однако по наущению Вашингтона Верховная Рада запретила вести переговоры с «оккупантом».

Китай опубликовал 12 принципов, которые, по его мнению, должны лежать в основе любого мирного соглашения. Специальный посланник Пекина Ли Хуэй отказался обсуждать их реализацию, пока они не будут одобрены обеими сторонами. Теперь это сделано. Но на Западе дураков нет. Мы можем делать вид, что разделяем эти принципы, но будем продолжать лгать, как мы это делали на протяжении трех десятилетий. В противном случае нас заставят признать обоснованность российской позиции и, следовательно, пожелать поражения Киеву.

Африканский союз и Фонд Браззавиля направили глав четырех государств: Азали Ассумани (Коморские острова и нынешний президент Африканского союза), Маки Салл (Сенегал), Сирил Рамафоса (ЮАР) и Хакаинде Хичилема (Замбия). Остальные в последний момент увернулись. Президент Египта прислал своего премьер-министра Мостафу Мадбули. Йовери Мусевени из Уганды, у которого выявили Ковид, прислал своего бывшего министра иностранных дел Рухакану Ругунду. Конголезского президента Дени Сассу-Нгессо представлял Флоран Нциба, государственный министр при администрации президента.

Сразу по прибытию всю делегацию пригласили посетить Бучу, где хозяева рассказали о «зверствах русских оккупантов». Но африканские делегаты не встретились с иностранными следователями, которые, напротив, установили, что массовые убийства были совершены стрелками (боеприпасы, широко использовавшиеся во время Первой мировой войны). Русские покинули Бучу 30 марта 2022 года. Местный мэр не видел ничего необычного. На следующий день в город вошли националисты батальона «Азов», и тела погибших были найдены только 4 апреля. Так что это напоминает гражданскую войну, в ходе которой националисты казнили своих сограждан, которые, по их мнению, сотрудничали с русскими. А африканские делегаты хорошо знакомы с подобными ситуациями, и их трудно одурачить.

Когда делегаты прибыли в Киев, там включили сирены. Но на лидеров это не подействовало. Они поняли, что бомбили не столицу, а лишь несколько военных объектов.

На заключительной пресс-конференции президент Коморских островов Азали Ассумани заявил: «Путь к миру должен включать уважение Устава ООН, и Африка готова продолжать работать с вами в поисках прочного мира (...) Даже если путь к миру может быть долгим, надежда есть, потому что переговоры возможны». А Президент Украины Владимир Зеленский ответил так: «Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече – допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания».

17 июня 2023 года Владимир Путин предъявил африканской делегации проект мирного договора, подписанный в марте 2022 года председателем украинской делегации во время мирных переговоров в Турции.

После этого отказа африканцы отправились в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Конечно, Путин был гораздо более откровенным. Ему не только нечего было терять, но и у него был весомый аргумент. Он представил делегации (см. видео) текст мирного договора и дополнения к нему, заключенного украинцами в марте 2022 года и подписанного главой их делегации. Он даже напомнил, что во исполнение этого проекта российские войска покинули Киевскую и Черниговскую области, и что украинцы не только отказались ратифицировать эти тексты, но и приняли закон, запрещающий вести мирные переговоры с Россией.

На российско-африканском саммите, запланированном на 26-29 июля, предстоит выяснить, кто из двух глав государств выглядит более искренним в глазах делегации Африканского союза. Интерес Киева к миссиям посредников столь же фальшив, как и его контрнаступление.