Одним из главных принципов, на которых основана ООН, является то, что все государства и народы свободны, равны и независимы. В этом её главное отличие от Лиги наций, которая ей предшествовала. Последняя отказывалась признавать равенство народов и тем самым способствовала сохранению колониальной системы.

Все страны в ООН имеют одинаковые голоса. Поэтому Соединённые Штаты не могли представить членами ООН все свои 50 штатов, а Советский Союз - свои 15 республик. Они были просто федеральными государствами, и было бы неправильно, если бы США имели 50 голосов, СССР 15 голосов, а все остальные по одному.

Тем не менее, Франция и Германия, которые должны соответственно в апреле и мае председательствовать в Совете безопасности ООН, только что заявили, что они будут вместе использовать свой мандат. Однако не было уточнено, будут ли обе делегации придерживаться одной и той же позиции по всем вопросам. Ведь при этом внешняя политика этих стран не будет ни свободной, ни независимой. Организация, основанная на равенстве членов, не допускает подобного типа коалицию.

Этот вопрос уже ставился в 1949 г. при создании НАТО. Страны-члены обязались коллективно действовать в случае агрессии против одного из них. При этом они сошлись на том, что все важные функции, то есть функции Главнокомандующего, будут выполнять Соединённые Штаты.

Советский Союз осудил создание блока, в котором страны-члены не были свободными и независимыми. Но тот же СССР в 1968 г., вводит свои войска в Чехословакию под предлогом, что члены Варшавского Договора не могут отходить от коммунистической идеологии. Сегодня советского тоталитаризма больше нет, а вот американский живёт и здравствует.

Президент Шарль Де Голь, не выходя из Северо-Атлантического договора, вышел из Объединённого командования, так как не был согласен с тем, чтобы французские вооружённые силы находились под американским командованием. Это мудрое решение было отменено президентом Саркози, который в 2009 г. вновь подчинил французские ВС Объединённому командованию.

Во Франции утверждают, что совместное с Германией председательствование в СБ ООН не означает, что обе страны готовы выступать в ООН как единое целое. Однако сразу после вступления в должность президента Николя Саркози Кэ д’Орсе и Вильгельм-штрассе (то есть министерства иностранных дел Франции и Германии) начали сокращать свой персонал и поручили послам распределить между собой все обязанности.

Сближение стран было прервано при президентах Франсуа Олланде и Эммануэле Макроне из-за военного альянса с Соединённым Королевством, за который ратовал Жак Ширак. Но оно возобновилось после того, как стало ясно, что Лондон готов выйти из ЕС и намерен создать другие альянсы.

Возможное сближение внешних политик Франции и Германии сопряжено с рядом проблем. Во-первых, оно возможно лишь при условии объединения вооружённых сил, иначе между странами не будет доверия. Об этом уже высказывался Ален Жюпе в 1995 г. В этом случае Германия получит возможность принимать участие в решениях по использованию наступательных сил Франции. Это в 2017 г. предлагалось Бундестагом, а теперь это и позиция председательствующего на Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера [1]. Именно поэтому Эммануэль Макрон говорит о европейской армии совсем не так, как об этом говорилось в проекте Европейского оборонного сообщества (1954 г.), а так, чтобы можно было довести до конца слияние французских и германских армий. Во-вторых, одна и та же внешняя политика и совместная оборона предполагают наличие общих интересов. Именно это примеривают на себя Париж и Берлин, совместно развёртывая свои войска законно в Сахеле и незаконно в Сирии.

Речь не идёт о создании нового независимого государства. Франко-германское сближение осуществляется под неусыпным оком Вашингтона – обе армии являются членами Объединённого командования НАТО и подчинены одному и тому же Главнокомандующему, назначаемому президентом США. Кстати, именно этот сюзерен обеспечил Франции и Германии мирное сосуществование. Недавно силы специального назначения этих стран в бывшей Югославии тайком воевали друг с другом, одни выступая за сербов, а другие – за хорватов. Столкновения прекратились лишь тогда, когда Вашингтон навязал сторонам свою точку зрения.

Руководители Франции и Германии, желая сплотить обе страны, полностью игнорируют человеческий фактор. Ставя знак равенства между примирением двух народов, осуществлённым их предшественниками, и интересами народов и образом их мышления, они намерены создать новую политическую систему выйдя за рамки демократического контроля. На самом деле, можно ли соблюдать положенные процедуры, если ни одна из этих стран не является суверенной?