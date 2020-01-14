Вспоминая о кризисе с заложниками 1979 г., в котором президент Картер столкнулся с Ираном, президент Трамп хотел разбудить былую американскую прыть. Но это всего лишь мнение журналиста Уолтера Кронкайта, который тем самым направил подсказку Ирану, который смог с помощью переговоров с президентом Рейганом добиться счастливой развязки.

Две разделённые державы

Отношения между США и Ираном трудно понять в силу того, что эти две страны глубоко разделены:

Президентом США избран Дональд Трамп, но все видят, что федеральная администрация настроена против него, не исполняет его указания и принимает участие в парламентской процедуре по отстранению его от власти.

• И дело не в том, что политики разделены на республиканцев и демократов, а избранный на законном основании президент представляет республиканцев, а в том, что имеет место культурный раскол общества в результате трёх англо-саксонских гражданских войн (британская гражданская война, война за независимость и американская гражданская война). Жители сельской глубинки или «реднеки» (красношеие) – потомки «завоевателей Запада» противостоят пуританам – потомкам «Отцов-пилигримов» из «Майского цветка» [1].

В Иране противостоят друг другу две ветви власти: с одной стороны правительство шейха Хассана Рохани, а с другой – Верховный Лидер Революции аятолла Хаменеи. В противоположность утверждениям западных СМИ, страна парализована не в результате действий одной из этих ветвей, а в результате борьбы на жизнь или смерть, которую они ведут друг против друга.

• Президент Рохани представляет интересы буржуазии Тегерана и Исфагана и предпринимателей, ориентированных на внешнюю торговлю и жестоко пострадавших от американских санкций. А шейх Рохани издавна является приближённым Глубинного государства США: он был первым, с кем контактировала администрация Рейгана и Израиля по делу «Иран-контрас» в 1985 г. Это он представил Оливеру Норту Хашеми Рафсанджани, предоставив ему возможность осуществить закупку вооружений и занять должность Главнокомандующего вооружёнными силами и попутно стать самым богатым человеком в стране, а затем и президентом Исламской Республики. Шейх Рохани был избран во время тайных переговоров в 2013 г. в Омане между представителями администрации Обамы и Али-Акбаром Велаяти, цель которых состояла в том, чтобы покончить со светским национализмом Махмуда Ахмадинежада и восстановить отношения между обеими странами.

• Должность Лидера Революции была введена имамом Роухоллой Хомейни согласно идеям идеального государства Платона, так что здесь мусульмане ничего сами не выдумали. Аятолла Хаменеи призван следить за тем, чтобы политические решения не противоречили принципам ислама и антиимпериалистической революции 1978 г. Он руководит вооружёнными формированиями Стражей Революции, в которые входил генерал Касем Сулеймани. Выделяемые на них бюджетные средства слишком непостоянны и непредсказуемы, так как они зависят от нефтяных доходов. Поэтому именно он, а не администрация Рохани, больше всего пострадал от американских санкций. Последнее время он пытался представить себя в качестве первого лица в исламе, приглашая в Тегеран религиозных и политических деятелей всех мусульманских стран, включая своих самых ярых противников.

Большинство решений, принимаемых какой либо из ветвей власти, так же как и в США, тотчас опротестовывается другой.

Никакого кризиса заложников в 1979 г. не было. Американские дипломаты были застигнуты на месте преступления и обвинены в шпионаже. Американское посольство в Тегеране стало резиденцией ЦРУ для всего Ближнего Востока. Это не Иран, а Соединённые Штаты нарушили правовой статус дипломатических представительств. Два морских пехотинца из охраны посольства осудили махинации ЦРУ. Шпионская аппаратура и поныне находится в зданиях посольства, а перехваченные совершенно секретные документы были опубликованы в более чем 80 томах.

Исламская республика Иран никогда не признавала Израиль, но её целью не было истребление евреев. Она поддерживает принцип «один человек, один голос» и настаивает на том, чтобы он был применим ко всем палестинцам, включая тех, кто иммигрировал, либо получил иностранное гражданство. В 2019 г. она представила в Совет безопасности ООН проект референдума по самоопределению в географической Палестине (то есть, одновременно в Израиле и в политической Палестине).

Иран и Израиль не являются непримиримыми врагами, поскольку они вместе эксплуатируют трубопровод Эйлат-Ашкелон, являющийся их общей собственностью [2].

Иран прекратил исследовательские работы по созданию атомного оружия ещё в 1988 г., когда имам Хомейни заявил, что оружие массового уничтожения несовместимо с его видением ислама. Похищенные Израилем и опубликованные в 2018г. Премьер-министром Беньямином Нетаньяху документы свидетельствуют о том, что проводимые исследования касались только генератора ударной волны (это устройство необходимо для изготовления детонатора атомной бомбы [3]). Оно не является исключительно составной частью ядерного оружия, так как относится к механическим устройствам и может быть использовано в других целях.

На Западе считают, что президент Трамп добавил в свой список уничтоженных террористов Касема Сулеймани. А на Ближнем Востоке думают, что он перешёл в другой лагерь: после убийства халифа Абу Бакр аль-Багдади, он ликвидировал главного врага ИГИЛ Касема Сулеймани.

Ликвидация лица, игравшего одну из главных ролей

А теперь проанализируем убийство генерала Касема Сулеймани и порождённый им кризис.

Генерал Сулеймани был исключительным воином. Он стал таковым ещё во время войны, развязанной Ираком в 1980-88 г.г. Его Силы специального назначения, подразделение Аль-Кудс (что на арабском и персидском языках означает Иерусалим), пришли на помощь народам Ближнего Востока, ставшим жертвами империализма. Например, вместе с ливанским шейхом Хассаном Насралла и сирийским генералом Хассаном Туркмани он был в Бейруте в 2006 г. во время израильского нападения. Он не ставил знака равенства между империализмом и Соединёнными Штатами и не раз вступал с Вашингтоном в переговоры, идя на временные союзы, например с президентом Джорджем Бушем против афганских талибов. Однако начиная с мая 2018 г. ему было позволено сражаться только на стороне шиитских формирований. Нарушив в войне 1973 г. режим прекращения огня, он с сирийской территории начал наступление на Израиль, чем поставил Дамаск в очень трудное положение.

Президент Трамп, конечно, понимал, какую роль генерал играл при выработке указаний аятоллы Хаменеи, но ему было невдомёк, что он стал символом, и им восхищались в военных академиях всего мира. Поэтому дав разрешение на его ликвидацию, он многим рисковал, и его репутация на Ближнем Востоке пострадала. Действительно, тогда как американский президент постоянно выступал против поддержки своей страной Аль-Каиды и ИГИЛ, он признал себя ответственным за смерть человека, который стал символом беспощадной борьбы против терроризма. Вряд следует останавливаться на том, что это убийство является преступлением. У Соединённых Штатов с самого их создания и без этого убийства преступлений не счесть.

Убийство Касема Сулеймани произошло после того, как Вашингтон объявил Стражей Революции террористической организацией. Иранцы сознают, что они представляют единый народ и единую цивилизацию. А смерть генерала на какое-то время объединила две ветви власти в едином порыве. Миллионы людей вышли на улицы во время его похорон.

Когда стало ясно, что убийство генерала не приведёт к Третьей мировой войне, именно в этот момент Израиль заявляет через американскую телерадиокомпанию CBS о том, что он сообщил Пентагону о точном местонахождении генерала Сулеймани, а через Нью-Йорк Таймс, что он был заранее проинформирован об этой операции.

Пожара не будет

Все западные СМИ изложили иранский план ответа на убийство генерала. Но ни президент Рохани, ни Лидер Революции Хаменеи по этим планам не действовали. Иранцы не похожи на мальчишек, которые устраивают потасовки на школьном дворе. Это нация. И оба руководителя действовали во имя высших интересов своей страны, как они их понимают. Поэтому не следует придавать особого значения громогласным призывам о мести. Никакой мести со стороны Ирана не будет, так же как её не было со стороны Хезболлы после убийства Израилем Имада Мухния в Дамаске в 2008 г.

Шейху Рохани, независимо от смерти генерала Сулеймани, необходимо восстановить отношения с Вашингтоном. До сих пор он действовал с учётом того, что администрация Обамы способствовала его приходу во власть. А Дональда Трампа он принимал за временного постояльца, который неминуемо будет смещён с поста сразу после своего избрания (сначала Russiagate, а теперь Ukrainegate). Поэтому призывы о ведении переговоров он всегда отвергал. Но президент Трамп продолжает оставаться на своём посту и будет оставаться последующие четыре года. Иранская экономика под действием американских санкций рушится. Но неприятие преступного убийства генерала Сулеймани во всём мире позволяет ему приступить к этим переговорам с позиции силы, а не исходя из комплекса неполноценности.

Аятолла Хаменеи считает, что США для Ирана на протяжении целого века являлись хищником, а Дональд Трампа считает человеком, который не держит данного им слова. И вовсе не потому, что он не сдержал своих обещаний, а потому, что не исполнил обещаний своего предшественника. Соглашение 5+1 было одобрено Советом безопасности ООН. Иран считал его высеченным на камене законом. Однако Дональд Трамп разорвал его, что он вправе делать. Договор содержал секретную часть, в которой оговаривалось распределение влияний на Ближнем Востоке. Эта часть также была аннулирована президентом Трампом, и он намерен возобновить переговоры на двусторонней основе.

Иран после этого сразу заявил о выходе из договора 5+1, а проиранские депутаты в Ираке потребовали вывода из их страны американских военных. В противоположность тому, как это понимается на Западе, оба эти акта не вели к безвыходной ситуации. Они были посылами к заключению мира. Соглашение 5+1 после выхода из него США больше не действует. Иран заявил об этом после того, как тщетно пытался его спасти. Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал вывести войска не только из Ирака, но и со всего Ближнего Востока. Но он не может выполнить свои обещания из-за противодействия его собственной администрации. А Иран полностью на его стороне.

Антииранские протесты в Ливане и Ираке, а также выступления против иранского режима внезапно прекратились.

Мощнейшее нефтяное лобби США оказало поддержку президенту Трампу, заявив о негативном отношении к «доктрине Картера». В 1980 г. президент Джимми Картер утверждал, что экономика США не может обойтись без нефти Залива. С этой целью его преемником был создан ЦентрКом, и Пентагон гарантировал американским компаниям доступ к нефти Залива. Но сегодня Соединённые Штаты не испытывают энергетического голода. Им больше не нужна эта нефть, и им не требуется содержать свои войска в этом регионе. Теперь у них другие цели. Им не нужна ни арабская, ни персидская нефть - они хотят держать под контролем всю мировую торговлю нефтью.

Политики не смогли адаптироваться к бурному развитию средств коммуникации. Они много говорят и притом слишком быстро. Они придерживаются устаревших взглядов и не знают, как от них отступить. После безумных призывов к мести Стражи Революции должны были перейти к действиям. Но руководству не следовало усложнять ситуацию. Поэтому оно решило нанести удары по венным базам США в Ираке так, чтобы избежать человеческих жертв. Точно так же, как Франция, США и Соединённое Королевство действовали при осуждении якобы имевших место химических атак. В конечном счёте, они нанесли удары по военной базе, избежав при этом жертв (но на подступах к базе они вызвали пожар).

Глубинное государство США, которое стало для президента Трампа плохим советчиком, распространило по первому каналу иранского телевидения голосовое сообщение с призывом убить президента Трампа. В качестве вознаграждения названа сумма в 80 миллионов долларов. Так что теперь, если на президента будет совершено покушение, не нужно будет никаких расследований – виновным в любом случае окажется Иран. А вот когда имам Хомейни призывал убить Салмана Рашди, почему-то никакого вознаграждения не предусматривалось. Значит, это всё проделки Far West (Дальнего Запада).

И в это смутное время Стражи Революции по ошибке сбивают гражданский самолёт Международных авиалиний Украины, который вылетал из Тегерана. Посол Соединённого Королевства организовал после этого в Тегеране манифестацию с требованием отставки аятоллы Хаменеи. Этот эпизод путает военным карты и лишает их оснований действовать в качестве жертвы.

Само собой разумеется, что США ничего не делают за спасибо. Вывести свои войска они согласятся только при условии, что Иран выведет свои. Этот план сегодня обсуждается. Также намечается вывод американских войск из Сирии и Ирака в Кувейт. Случай с письмом, отправленным генералом Уильямом Шелли III, а затем аннулированным, с заявлением о выводе американских войск свидетельствует о том, что эти переговоры идут полным ходом.

Основные положения по установлению мира могут быть сформированы в короткие сроки, но мир быстро не наступит.

Сразу после похорон генерала Сулеймани Иран не может публично заявить о заключении мира с его убийцей.

Мирный договор вступит в силу только при условии, что он будет одобрен Ираком, Ливаном, Сирией, Турцией и, разумеется, Россией (Соединённое Королевство, несмотря на бурную деятельность, не в состоянии его сорвать). О заключении договора будет объявлено, скорее всего, на региональной конференции.

Касем Сулеймани мог бы считать свою жизнь прожитой не зря, если бы его смерть позволила установить в регионе мир.