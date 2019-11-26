Новый президент многонационального государства Боливия размахивает «четырьмя евангелиями» и осуждает «сатанинские обряды» индейцев. Вопреки утверждениям мировой прессы, она не выступает против индейцев, исповедующих христианскую веру, а насаждает религиозный фанатизм.

14 октября 2019 г. президент Эво Моралес во время интервью на канале GigaVision заявил, что он располагает записями, свидетельствующими о том, что крайне правые силы вместе с бывшими военными готовятся осуществить в стране госпереворот в случае, если он выиграет президентские выборы [1].

Однако на самом деле это был не переворот, а просто смещение с поста конституционно избранного президента. И ничто не позволяет надеяться на то, что новая власть будет в состоянии стабилизировать ситуацию. В стране начинается хаос.

Волнения, которые после 21 октября вынудили президента, вице-президента, председателя Сената, председателя Национальной Ассамблеи и первого заместителя председателя Сената покинуть свои посты, не прекратились и после того, как 12 ноября обязанности президента были возложены на второго заместителя председателя Сената Жанину Аньес. Из ста тридцати депутатов и сенаторов только четверо являются членами её партии. Назначение нового правительства без коренных жителей привело к тому, что на этот раз вместо толп негодяев, изгнавших Моралеса, на улицу вышли индейцы.

По всей стране начались межэтнические столкновения. Местная пресса приводит случаи публичных унижений, насилия и называет погибших.

О том, что президента Аньес поддерживает армия, знают все, а вот кто изгнал её предшественника, толком никто не знает. Это либо местные силы, либо транснациональные корпорации, либо те и другие вместе. Подтолкнуть кого-либо из конкурентов на финансирование свержения действующего президента мог бы аннулированный контакт на добычу лития.

Ясно одно, Соединённые Штаты Америки, которые потирают руки от такого поворота событий, к этим событиям отношения не имеют, хотя не исключено, как об этом сообщил глава российской СВР Сергей Нарышкин, что некоторые американские граждане и чиновники к ним причастны.

Публикация записи разговора колумбийского министра Иностранных дел Клаудио Блюма со своим послом в Вашингтоне Франциско Сантосом в кафе американской столицы [2] не оставляет никакого сомнения в том, что госсекретарь Майк Помпео противостоит любому вмешательству США в Латинскую Америку. Он уже приостановил деятельность самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, ввергнув антимадуровскую Колумбию в полное смятение и отказавшись от каких либо контактов с латино-американскими путчистами.

Представляется, что назначение Элиота Абрамса спецпредставителем по Венесуэле было не просто разменной монетой, позволившей прекратить поиски российского следа прокурором Робертом Мюллером [3], но также и средством расправы с неоконсерваторами в администрации президента. Этот «дипломат» так плохо себя повёл, что за несколько месяцев не оставил никакой надежды на империалистическое вмешательство США в Латинскую Америку.

В итоге, госдеп США в полном разладе: в Комиссии по импичменту, созданной Палатой представителей, высокопоставленные дипломаты свидетельствуют против президента Трампа.

Но если администрации Трампа не до этих игр, тогда кто их ведёт? Ясно, что сети созданные ЦРУ в период 50-70 годов никуда не исчезли. Сорок лет спустя они живут и здравствуют во многих странах Латинской Америки и в состоянии действовать без посторонней помощи.

Тени прошлого

Глава усташских вооружённых формирований Анте Павелич и его покровитель католический архиепископ Загреба Алоизие Степинац. Первого считают одним из самых злейших преступников Второй мировой войны, а второго - праведником, боровшимся против титоизма.

Когда США начали вести против СССР политику сдерживания, директор ЦРУ Аллен Даллес и его брат государственный секретарь Джон Фостер Даллес для борьбы против коммунистических партий наводнили весь мир бывшими гестаповцами. Все они действовали в составе Всемирной антикоммунистической лиги [4], которая осуществила в Латинской Америке операцию «Кордон» [5], направленную на создание связей между проамериканскими режимами и ликвидацию лидеров революций, где бы они ни скрывались.

Президент Боливии генерал Альфредо Орандо Кандиа (1965-70 г.) поручает бывшему гестаповцу Клаусу Барби («Лионский мясник») провести облаву на аргентинца Че Гевару, которого ему удаётся ликвидировать в 1967 г., так же, как он в 1943 г. расправился с главой французского Сопротивления Жаном Муленом. Во время пребывания во власти диктаторов Хуго Банзера Суареса (1971-78 г.) и Луиса Гарсиа Меса Техада (1980-81 г.) тот же Клаус Барби вместе со Стефано Делле Кьяйе (член Гладио, которая организовала попытку госпереворота князем Боргезе), осуществляют перестройку полиции и спецслужб.

Однако после импичмента президента Ричарда Никсона США проводят масштабное расследование комиссиями Чёрча, Пайка и Рокфеллера тайных операций ЦРУ. Но мир узнает всего лишь малую толику из всего, что творилось, но и этого оказалось достаточно. В 1977 г. президент Джимми Картер назначает директором ЦРУ адмирала Стенсфильда Тёрнера и поручает ему преобразовать проамериканские «диктатуры» в «демократии». Однако возникает вопрос, как Клаус Барби и Стефано Делле Кьяйе могли курировать репрессии в Боливии вплоть до августа 1981 г.?

Наверняка в Боливии им удалось установить систему, которая позволила обходиться без поддержки Белого дома и ЦРУ. Возможно, они воспользовались скромной поддержкой нескольких высокопоставленных чиновников США и финансовой помощью некоторых транснациональных компаний. Точно так же действовали путчисты и в 2019 г.

В период борьбы с коммунизмом Барби способствовал устройству хорватских усташей, обеспечившим ему побег из Европы. Они входили в состав созданной в 1929 г. террористической организации, причисляли себя к католикам и пользовались поддержкой Святейшего Престола, а их целью была борьба против СССР. В период между двумя мировыми войнами они организовали серию убийств, в числе которых убийство православного царя Александра I в Югославии. Во время Второй мировой войны они объединились с фашистами и нацистами, сохранив свою специфичность. Они массово уничтожали православных и вербовали в свои ряды мусульман.

В полном противоречии с истинными христианскими идеями, они пропагандировали расизм и не считали за людей славян и евреев [6] .

Усташи вместе со своим предводителем Анте Павеликом в конце Второй мировой войны бежали из Европы в Аргентину, где были приняты генералом Хуаном Пероном. Но некоторые из них отказались от своих взглядов, чем вызвали раскол. А наиболее радикальные эмигрировали в Боливию [7].

Для нео-усташа Луи Фернандо Камачо «Боливия принадлежит Христу», и эту прописную истину в стране, где 98% жителей составляют христиане, никто не оспаривает. Однако что это значит на самом деле?

Усташи в Боливии

Каких бы этических норм вы ни придерживались, а от оружия всё равно не отказаться. Поэтому не следует удивляться тому, что агенты, изгнанные из ЦРУ президентом Картером, сотрудничали с вице-президентом Рональдом Рейганом и бывшим директором ЦРУ Джорджем Бушем ст. Некоторые из них вошли в состав Антибольшевистского Блока Наций [8], Это были, главным образом, украинцы [9], прибалты [10] и хорваты. Сегодня все эти преступники находятся во власти.

Концерт нео-усташской группы в Загребе в 2007 г.

Боливийские усташи сохранили связи со своими братьями по оружию из Хорватии, в частности во время войны 1991-95 г. они поддержали Христианско-демократическую партию Франьё Туджмана. В Боливии они создали «Союз молодых крусинистов» - вооружённые формирования, прославившиеся избиениями и массовыми убийствами индейцев аймара. Один из бывших руководителей этого союза адвокат и бизнесмен Луис Фернандо Камачо в настоящее время является председателем Гражданского Комитета Санта Крус. Это он открыто руководит головорезами, изгнавшими из страны президента Эво Моралеса.

Представляется, что новый главнокомандующий сухопутными войсками Иван Патрицио Инкаусти Риойя является выходцем из хорватских усташей. Это он проводит кровавые репрессии против индейцев, получив карт бланш от президента Жанины Аньес.

Сила боливийских усташей не в их численности. Это всего лишь крошечная организация. Тем не менее, им удаётся изгнать из страны президента страны Эво Моралеса. Их сила в идеологии. Для оправдания своих преступлений они используют религию. А в христианской стране никто не осмеливается дать отпор людям, исполняющим волю Христа.

Все христиане были шокированы тем, как новый президент, объявив возврат к Библии и четырём Евангелиям (похоже, она не видит между ними двумя никакой разницы), клеймила «сатанинские обряды индейцев». Казалось, что она принадлежит к какой-то секте. Нет, она истинная католичка.

Вот уже несколько лет, как мы не перестаём трубить о пентагоновских поборниках стратегии Рамсфельда-Цебровски, стремящихся повторить в Карибском бассейне то, что они совершили на Ближнем Востоке. Однако сил, подобных братьям-мусульманам и Аль Каиде в Латинской Америке нет. Ранее все манипуляции сводились к традиционному противостоянию «либеральных капиталистов» и «социалистов XXI века”. А теперь по-другому. Теперь внутри католицизма возникло течение, провозглашающее насилие во имя Бога. А за ним неизбежно последует хаос. Латинские католики оказываются в том же положении, что и арабские сунниты: они должны срочно осудить своё руководство, иначе им самим насилия не избежать.