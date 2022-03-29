Военная операция России на Украине продолжается уже более месяца, а пропагандистские операции НАТО – более полутора месяцев.

Как и ранее, англосаксонская военная пропаганда координируется из Лондона. Во время Первой мировой войны британцы добились бесперцендентных успехов на этом поприще. В 1914 году им удалось убедить собственное население в том, что немецкая армия совершала массовые изнасилования женщин в Бельгии и что долг каждого британца - прийти им на помощь. Это был ответ на попытки кайзера Вильгельма II конкурировать с британской колониальной империей. По окончании конфликта британское население потребовало компенсации для пострадавших. Была предпринята попытка подсчитать их число, но в итоге выяснилось, что факты были сильно преувеличены.

А сегодня, в 2022 году, британцам удалось убедить европейцев, что 24 февраля русские напали на Украину, чтобы захватить её и аннексировать. Москва, мол, пытается возродить Советский Союз и будет отвоёвывать все свои бывшие владения. Эта версия более предпочтительна для западного человека, чем версия о «ловушке Фукидида» - к ней я еще вернусь. Но на самом деле, это киевские войска принялись обстреливать население Донбасса во второй половине дня 17 февраля. Затем Украина принялась размахивать красной тряпкой перед российским быком после выступления президента Зеленского перед политическими и военными лидерами НАТО в Мюнхене, в котором он объявил, что его страна собирается обзавестись ядерным оружием для защиты от России.

Вы мне не верите? Ниже приведены данные ОБСЕ с линии разграничения в Донбассе. Боевых действий не было уже несколько месяцев, но наблюдатели из нейтральной организации отмечали 1400 взрывов в день, начиная со второй половины дня 17 марта. После этого Донецкая и Луганская области, которые всё ещё считали себя украинскими, но претендовали на автономию в составе Украины, переселили более 100 000 гражданских лиц, чтобы защитить их. Большинство из них нашли убежище в Донбассе, другие бежали в Россию.

В 2014 и 2015 годах, когда между Киевом и Донецком и Луганском разразилась гражданская война, материальный и человеческий ущерб был вопросом внутренних дел Украины. Однако со временем почти все украинское население Донбасса задумалось об эмиграции и получило российское гражданство. Поэтому нападение Киева на население Донбасса 17 февраля было нападением на украинско-российских граждан. Москва в срочном порядке 24 февраля пришла им на помощь.

Эту хронологию нельзя оспорить. Не Москва хотела этой войны, а Киев, несмотря на высокую цену, которую ему придется заплатить. Президент Зеленский сознательно подверг свой народ опасности и он несет полную ответственность за ту беду, в которую он его вверг.

Зачем он это сделал? С начала своего срока Владимир Зеленский продолжил начатую его предшественником Петром Порошенко поддержку украинской властью расхищения гоударственных активов американскими спонсорами и экстремистами-бандеровцами. Президент Путин назвал первых «шайкой наркоманов», а вторых – «шайкой неонацистов» [1]. Владимир Зеленский не только публично заявил, что не хочет решать конфликт в Донбассе путем выполнения Минских соглашений, но и запретил своим согражданам говорить на русском языке в школах и администрациях и, что еще хуже, подписал расовый закон от 1 июля 2021 года, лишающий украинцев славянского происхождения прав человека и основных свобод.

Российская армия начала наступление на территорию Украины не из Донбасса, а из Белоруссии и Крыма. Она уничтожила все украинские военные объекты, которые использовались НАТО в течение многих лет, и вступила в бой с бандеровскими полками. Сейчас она сосредоточила свои усилия на том, чтобы уничтожить их на востоке страны. Пропагандисты в Лондоне и почти 150 информационных агентств по всему миру уверяют нас, что отброшенная назад славным украинским Сопротивлением и разбитая российская армия отказалась от своей первоначальной цели - взять Киев. Однако президент Путин никогда не говорил, что Россия возьмёт Киев, свергнет избранного президента Зеленского и оккупирует его страну. Напротив, он всегда говорил, что цель военной операции состоит в денацификации Украины и демилитаризации, то есть в ликвидации в ней запасов иностранного (натовского) оружия. Именно это он и делает.

Население Украины страдает. Мы знаем, что война жестока, что в ней всегда гибнут невинные люди. Но мы не задумывались над этим, когда, например, западные войска равняли с землёй Фаллуджу. Сегодня нас переполняют эмоции, но, игнорируя украинскую атаку 17 февраля, мы ошибочно обвиняем русских, называя их агрессорами.

И какими бы ни были наши сострадания, они не могут служить доказательством нашей правоты. Страдают все, и преступники, и невинные.

Международный суд (МС), то есть внутренний трибунал ООН, после обращения Украины 16 марта в порядке обеспечения иска вынес постановление о прекращении Россией войны и выводе её войск [2]. Однако, как я только что показал, Право на стороне России.

Как такое возможно? Дело в том, что Украина сослалась на то, что президент Путин в своей речи о начале специальной военной операции заявил, что жители Донбасса являются жертвами геноцида. Но она отрицает факт геноцида и обвиняет Россию в некорректном использовании этого термина. В международном праве слово геноцид означает не уничтожение этнической группы, а массовое убийство по приказу правительства. За последние восемь лет в Донбассе было убито от 13 000 до 22 000 мирных жителей, в зависимости от того, на какую статистику ссылаться - украинскую или российскую. Россия, которая направила свое заявление в письменном виде, утверждала, что она опирается не на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а на статью 51 Устава ООН, которая разрешает войну в порядке самообороны - то, что президент Путин ясно дал понять в своей речи. Суд даже не пытался что-либо проверить. Он поддержал украинские доводы. И поэтомупришёл к выводу, что Россия неправомерно использовала Конвенцию в качестве аргумента. Более того, поскольку Россия не сочла необходимым быть физически представленной в Суде, последний использовал её отсутствие для вынесения решения несоотетствующего Праву. Россия, уверенная в правоте своего дела, отказалась подчиниться и добивается вынесения решения по существу дела, которое должно быть вынесено не ранее конца сентября.

Понять двуличность Запада мы можем только рассматривая события в их контексте. В течение последнего десятилетия американские политологи говорили нам, что подъем России и Китая неизбежно приведет к войне. Политолог Грэм Эллисон ввел понятие «ловушки Фукидида» . О [3]н имел в виду Пелопоннесские войны между Спартой и Афинами в четвертом веке до нашей эры. Спарта против Афин. Историк и военачальник Фукидид понял, что война между Афинами и Спартой была неизбежной из-за страха Спарты перед ростом афинской власти. Аналогия выразительная, но ложная: если Спарта и Афины были близкими греческими городами, то США, Россия и Китай отличаются по своей культуре.

Китай, например, отвергает предложение президента Байдена о торговой конкуренции. Это противоречит его традиции взаимовыгодного обмена. При этом он ссылается не на взаимовыгодные торговые контракты, а на свою историю. «Срединная империя» имела весьма многочисленное население. Император был вынужден максимально делегировать свои полномочия. Даже сегодня Китай является самой децентрализованной страной в мире. Издаваемые указы соблюдались далеко не во всех провинциях. Поэтому император должен был быть уверен, что местный правитель выполнит его указ и не будет противиться его власти. Кроме того, он предлагал компенсацию тем, кто не был затронут указом, чтобы они тоже чувствовали себя подвластными имератору.

С начала украинского кризиса Китай не только занял нейтральную позицию, но и стал защищать российского союзника в Совете Безопасности ООН. США напрасно опасались, что Пекин окажет Москве помощь вооружениями. Этого не произошло - оказывается лишь материально-техническая помощь, например, в виде пайков для солдат. Китай наблюдает за происходящими событиями и делает выводы о том, как они будут развиваться, если он попытается вернуть мятежную провинцию Тайвань. Пекин любезно отклонил предложения Вашингтона. Он мыслит в долгосрочной перспективе и по опыту знает, что если он позволит разрушить Россию, то Запад снова его завоюет и разграбит. Его спасение возможно только вместе с Россией, хотя не исключено, что когда-то он вступит с ней в спор за Сибирь.

А теперь вернемся к ловушке Фукидида. Россия знает, что Соединенные Штаты хотят стереть её смеждународной арены и не исключает возможное вторжение и разрушение. Но её территория огромна, а население недостаточно многочисленно. Она не в состоянии защитить свои необъянтные границы. С XIX века она защищалась, скрываясь от своих противников. Когда Наполеон, а затем Гитлер напали на нее, она отступала на восток. И сама сжигала собственные города до прихода в них захватчиков. Захватчик оказывался не в состоянии снабжать свои войска. Ему приходилось встретить холодную зиму без средств и, в конце концов, отступить. Эта стратегия «выжженной земли» работала только потому, что ни Наполеон, ни Гитлер не имели поблизости логистических баз. Современная Россия знает, что она не сможет выстоять, если американское оружие будет размещено в Центральной и Восточной Европе. Именно поэтому в конце своего существования Советский Союз требовалал, чтобы НАТО не расширялось на восток. Президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Кель, знавшие историю, потребовали от Запада взять на себя это обязательство. Во время воссоединения Германии они составили и подписали договор, гарантирующий, что НАТО никогда не пересечет линию Одер-Нейсе - границу между Польшей и Германией.

Россия закрепила это обязательство в 1999 году и в 2010 году соответственно в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ. Но Соединенные Штаты нарушили его в 1999 году (Чехия, Венгрия и Польша вступили в Нато), в 2004 году (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения), в 2009 году (Албания и Хорватия), в 2017 году (Черногория), и, наконец, в 2020 году (Северная Македония). Проблема не в том, что эти страны заключили союз с Вашингтоном, а в том, что на их территориях размещено американское оружие. Но никто не упрекает их за выбор союзников, кроме Москвы, которую не устраивает то, что они служат Пентагону тыловой базой при подготовке нападения на Россию.

В октябре 2021 года Виктория Нуланд [4], второй человек в Госдепартаменте, приезжает в Москву и пытается уговорить Россию согласиться на размещение американского оружия в Центральной и Восточной Европе. Она обещает, что в ответ Вашингтон будет инвестировать в Россию. Затем она грозит России, если та не примет её предложение, что добьется суда над президентом Путиным в Международном суде. В ответ на это Москва 17 декабря выступила с предложением о заключении Договора, гарантирующего мир на основе соблюдения Устава ООН. Именно это и стало причиной нынешней бури, так как соблюдение Устава, основанного на принципе равенства и суверенитета государств, неизбежно повлечёт за собой реформирование НАТО, которая основана на иерархической структуре. Попав в ловушку Фукидида, Соединенные Штаты принялись разжигать нынешнюю войну на Украине.

Если принять, что их цель действительно состоит в том, чтобы убрать Россию с международной арены, то становится понятно, как англосаксы реагируют на украинский кризис. Они не пытаются оттеснить российскую армию военным путем и ослабить российское правительство, их цель - уничтожить все следы русской культуры на Западе. И, вдобавок, ослабить Европейский Союз.

Они начали с замораживания активов российских олигархов на Западе - меры, которая была встречена апплодисментами народами России, считающими олигархов незаконными бенефициарами развала СССР. Затем они вынудили западные компании прекратить вести бизнес с Россией. А в довершение перекрыли российским банкам доступ к западным банкам (система SWIFT). Если эти финансовые меры оказались катастрофическими для российских банков (но не для российского правительства), то меры против компаний, работающих в России, наоборот, благоприятны для России, которая возвращает свои инвестиции с меньшими издержками. Более того, Московская фондовая биржа, которая была закрыта с 25 февраля (день после ответных мер России) по 24 марта, зафиксировала рост сразу после того, как вновь открылась. Правда, индекс РТС в первый день упал на 4,26%, но он отражает в основном спекулятивные акции, в то время как индекс IMOEX, отражающий национальную экономическую активность, вырос на 4,43%. Проигравшими от западных санкций являются члены Европейского Союза, которые приняли их по глупости.

Уже в 1991 году Страусс Пол Вулфовиц написал в официальном докладе, что США не должны допускать какой-либо державе развиться до уровня соперничества с ними. В то время СССР был на грани развала. Поэтому в качестве потенциального соперника, которого необходимо устранить, они назвали Европейский Союз [5]. Именно так он поступил в 2003 году, когда, будучи вторым номером в Пентагоне, запретил Германии и Франции участвовать в восстановлении Ирака. Об этом же говорила Виктория Нуланд в 2014 году, когда рекомендовала послау США в Киеве «плевать на Европейский Союз» [6].

Теперь от ЕС требуют прекратить импорт российских углеводородов. Если он подчинится этому требованию, Германия рухнет, а вместе с ней и весь Союз. Это будет не побочный ущерб, а плод стратегии, которая четко выстраивалась в течение тридцати лет.

Самое главное для Вашингтона - исключить Россию из всех международных организаций. В 2014 году им уже удалось исключить Россию из Большой восьмерки. Поводом стала не независимость Крыма (которую он требовал с момента распада СССР и за несколько месяцев до того, как Украина задумалась о собственной независимости), а его вхождение в состав Российской Федерации. Проводимая на Украине специальная военная операция служит предлогом для исключения России из G20. Китай сразу же заявил, что никто не может быть исключен из неофициального форума, не имеющего устава. Однако 24-25 марта президент Байден приезжает в Европу для давления на неё.

Вашингтон множит контакты с целью исключения России из Всемирной торговой организации. Однако принципы ВТО подорваны односторонними санкциями, введенными Западом. Но такое решение станет губительным для обеих сторон. Здесь следует вспомнить труды Пола Вулфовица. В 1991 году он писал, что Вашингтон должен стремиться не к тому, чтобы быть лучшим в том, что он делает, а к тому, чтобы быть первым по отношению к другим. Из этого следует, что для сохранения гегемонии Соединенные Штаты должны без колебаний причинять вред самим себе, если они причиняют при этом гораздо больший вред другим. За такой образ мышления платить придётся всем.

Самое главное для штраусианцев - исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Но это невозможно при соблюдении Устава ООН, и Вашингтону придётся иметь по этому вопросу хлопот не иеньше, чем по другим. Он уже принялся обсуждать его со всеми странами-членами ООН, за некоторыми исключениями. И англосаксонской пропаганде уже удалось выдать желаемое за действительное и заставить поверить в то, что один из членов Совета Безопасности начал завоевательную войну против своего соседа. Если Вашингтону удастся созвать внеочередную Генеральную Ассамблею ООН и изменить ее устав, он сможет добиться успеха.

Запад охватила настоящая истерия. Гонениям подвергается всё, что связано с Россией, вне зависимости от того, имеет ли оно отношение к украинскому кризису или нет. Российским артистам запрещено выступать, даже если они не согласны с президентом Путиным. Один университет запрещает изучение произведений писателя-антисоветчика Солженицына, а другой - обсуждать писателя Достоевского (1821-1881), выступавшего против царского режима. Одни исключают из программы дирижёра за то, что он русский, а другие убирают из репертуара Чайковского (1840-1893). Всё русское должно быть вычеркнуто из нашего сознания, подобно тому, как в свое время Римская империя сравняла с землей Карфаген и методично уничтожила все следы его существования так, что сегодня мы почти ничего не знаем об этой цивилизации.

21 марта президент Байден, выступая перед крупными бизнесменами, заявил: «Сейчас настало время, когда всё меняется. И наступает новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. И для этого мы должны объединить весь остальной свободный мир» [7]. Этот новый порядок [8] должен разделить мир на два изолированных блока. Такого раздела мы до сих пор не знали, его нельзя сравнить с железным занавесом холодной войны. Некоторые страны, например, Польша, считает, что она наравне с другими может что-то потерять, но и что-то выиграть. Так, генерал Вальдемар Скшипчак только что призвал к тому, чтобы российский анклав Калининград стал польским [9]. Действительно, после того, как мир будет разделён, как Москва будет общаться с этой территорией?