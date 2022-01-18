Западная пресса не в состоянии дать правильную оценку отношений между «большой тройкой» (Китай, США и Россия), потому что сегментирует их. Она рассматривает каждый вопрос отдельно и игнорирует связи между ними. Прежде всего, она игнорирует различия между англосаксонским правом и правом ООН, что приводит к многочисленным неправильным толкованиям.

На этой неделе США и Россия провели три встречи для обсуждения гарантий безопасности:

– в Женеве на уровне заместителей министров иностранных дел;

– в Брюсселе Совет Россия - НАТО

– и, наконец, в Вене встреча в ОБСЕ.

США повторили свое предупреждение против размещения 100000 российских войск на российско-украинской границе, а Россия возмутилась отказом США обсуждать её предложение по Договору о гарантиях безопасности.

В то же время Конгресс США обсуждал санкции против России, Госдепартамент распространил свое отношение к России на Китай, а Министерство обороны рассматривало возможность увеличения ядерного арсенала.

А накануне Вашингтон проводил операцию по дестабилизации в Казахстане и вынудил Европейский Союз установить полную экономическую блокаду Приднестровья.

Так как Соединенные Штаты накануне отказались учитывать адресованные им упрёки и отвечать на российские доводы, то Москва стала угрожать размещением своих войск в Карибском бассейне.

Единственным позитивным событием является возможное возобновление переговоров между США и Россией по контролю над ядерными ракетами средней дальности - договору, который отверг президент Дональд Трамп.

Содержание переговоров

После прибытия в Женеву, делегация США сначала провела дружеский ужин со своими российскими коллегами, а затем, на следующее утро в начале переговоров, сообщила им, что её полномочия ограничиваются обсуждением размещения американских и российских войск на Украине.

«Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада», - заявил Сергей Рябков по прибытии в Женеву [1].

То есть россияне ответили, что полномочия делегации США лишь частично отвечают официальной цели встречи: гарантии мира во всем мире. Затем Венди Шерман и Сергей Рябков просмотрели темы, которые они могли бы обсудить позже, и нашли только одну: новый Договор о сокращении ядерных ракет средней м меньшей дальности; ранее заключённый договор был денонсирован президентом Дональдом Трампом.

На следующий день Венди Шерман приняла участие в заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Послам союзников было трудно оценить намерения Вашингтона после того, как он оставил Афганистан талибам и предал Францию, подписав соглашение AUKUS. Поэтому г-жа Шерман позволила им выступить первыми, а затем сказала российской делегации: «Да, нас здесь с вами тридцать человек, но мы едины в своих позициях». Затем она нарисовала картину того, во что превратится Европа, если Вашингтон уступит Москве: континент снова будет разделен на две зоны влияния, одну атлантистскую, другую российскую, как во времена холодной войны.

Такое представление вызвало неприятные воспоминания, так что послы союзников после этого больше ничего не хотели слушать. Возражения российской делегации о том, что она уже не советская и не намерена делить континент, были лишь фоновым шумом. Возможно, русские вновь высказали свои требования соблюдать Устав ООН и данные обещания, но никто об этом не упоминает.

Американская пресса комментируя эту встречу, заявила, что она дала НАТО, которую президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон раскритиковали, новую причину для существования: бороться с Россией.

В этих условиях третья встреча, встреча ОБСЕ в Вене, была, по словам Сергея Лаврова, лишь «тактикой затягивания». ОБСЕ не имеет права принимать решения, это просто форум, созданный во время холодной войны для оценки позиций. А председательство Швеции в Постоянном совете соответствовало тому, чем эта страна на самом деле является - официально нейтральная, но внутри страны обсуждается вопрос о вступлении в НАТО. Союзники находились в обороне, а сами США тянули время. По результатам встречи даже не было принято итогового коммюнике.

Москва ожидала, что Вашингтон полностью отвергнет её предложения, но была буквально ошеломлена тем, как американским дипломатам удалось манипулировать членами НАТО и ОБСЕ. Это уже второй раз, когда Владимир Путин сталкивается с иррациональным поведением европейцев из ЕС. Помните, в 2007 году он думал, что сможет отдалить западноевропейцев от их американского сюзерена, отправившись на Мюнхенскую конференцию по безопасности и предложив им задаться вопросом о своих собственных интересах. Он ошибочно полагал, что привлечет их внимание, особенно внимание немцев. То же самое происходит и сегодня.

Следует отметить, что большинство европейских лидеров, за исключением российских, не хотят быть независимыми. Они отказывается от собственной ответственности и предпочитает преклоняться перед нелегитимным и жестоким мировым порядком.

Истерия в Вашингтоне

Белый дом сознает, что у него больше нет среств продолжать свою глобальную политику, но это не относится к правящему классу в Вашингтоне. Конгресс стал ареной принятия высокопарных заявлений, обличающих «наглость» России и особенно президента Владимира Путина. Парламентарии дошли до того, что обсуждают вопрос о введении против него персональных санкций, что означало бы разрыв дипломатических отношений с его страной. Никто из них, похоже, не знает, что США больше не являются ведущей военной державой мира и что Россия и Китай пришли им на смену.

Не меньшую глупость, чем объявление санкций против президента Путина, Конгресс проявил при повторном обсуждении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Сенатор-республиканец Марко Рубио утверждал, что немцы должны быть наказаны за общение с «дьяволом», все, включая бывшего канцлера-социал-демократа Герхарда Шредера, который руководил строительством трубопровода, чтобы у них больше не было выбора [2]. Вместо этого демократы, по совету Белого дома, утверждали, что лучше заставить немцев самим выбрать правильную сторону, а не принуждать их к этому. Украинское правительство поддержало этот здравый подход, указав на то, что немцы договорились с Россией о гарантиях того, что она не будет использовать поставки газа в качестве оружия [3].

Эти абсурные дебаты стали возможны только потому, что все забыли причину, по которой президент Джо Байден снял санкции с «Северного потока-2» прямо перед российско-американским саммитом в Женеве [4]. Это был способ переложить счет за ущерб от войны в Сирии на европейцев. Они будут покупать дешевый российский газ, но чуть-чуть дороже, чем ожидалось. Никто уже не помнит, что США проиграли эту войну.

Всё идёт так, словно ничего не было

Не уступая по существу, Госдепартамент распространил свои претензии к России на Китай, который поддерживает Россию. Не только Россия, мол, хочет вторгнуться в Украину и распространить свое господство на всю Восточную и Центральную Европу, Китай рассчитывает заполучить всё Китайское море.

Если спор с Россией возник после распада Советского Союза, то спор с Китаем уходит корнями гораздо дальше, в пресловутый колониальный период.

Стараясь отклонить аргументы Пекина, Госдепартамент опирается на решение Гаагского арбитражного суда от 2016 года, осуждающее Китай в территориальном споре с Филиппинами [5]. Однако Китай не признаёт арбитражный суд и последний никаких решений не выносил, а лишь одобрил филиппинскую версию спора. Этот эпизод не позволяет что-либо устанавить, он всего лишь свидетельствует о том, как США интерпретируют международное право в общем и Устав ООН в частности.

Китай имеет законные права на эти острова. Они входили в состав Китая в XVIII веке, но были оставлены им после того, как он рухнул под натиском колонизации. Большинство из островов оставались необитаемыми примерно до 30 лет назад, то есть до того, как распался Советский Союз. Соединенные Штаты, заявляя о принадлежности островов своим союзникам в этой зоне, демонстрируют тот же завоевательский империализм, что и при передаче Центральной и Восточной Европы под командование НАТО.

Кроме того, на этой неделе Вашингтон продолжил свою операцию по дестабилизации Казахстана и поддержал призывы к свержению режима, с которыми выступил Мухтар Аблязов из Парижа. Наконец, он побудил Европейский Союз организовать блокаду Приднестровья, непризнанного государства, зажатого между Украиной и Молдовой [6]. И несмотря на то, что в Казахстане он, похоже, проиграл, тем не менее, в Приднестровье он готовит следующий эпизод.

Соединенные Штаты не хотят принимать действительность, какой она есть, и посылают эмиссаров к своим вассалам, чтобы предупредить их о неизбежном нападении России на Украину якобы путём провокации под ложным флагом,

Предварительное заключение

Эта неделя, как и ожидалось, показала, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать ни Устав ООН, ни данные ими обещания. Они ни в чём и никому не собираются уступать. Их предложения в лучшем случае направлены на сохранение статус-кво.

Их стратегия, похоже, основана на идее, что русские и китайцы не осмелятся пойти на конфронтацию. Это «метод сумасшедшего», который использовал президент Ричард Никсон против Советского Союза: да, я ошибаюсь и, возможно, я не самый сильный, но я сумасшедший, и мои действия иррациональны и непредсказуемы. Мне все равно, выиграю я или нет, зато я могу всё переломать. Такое отношение похоже на игру в покер. Но это не помогло США выиграть войну во Вьетнаме.

Россия, очевидно, предвидела следующий шаг, когда опубликовала проект договора о гараниях безопасности. Но ей придется скорретировать его, поскольку Вашингтону удалось сплотить всех своих напуганных вассалов. Если конфронтации не избежать, то она будет ядерной и неизбежно приведет к сотням миллионов жертв.

Если Вашингтон планирует следующую перепалку в Приднестровье, то Москва, возможно, будет готовить следующий ход в Карибском бассейне по образцу кубинского ракетного кризиса 1962 года. Цель - спровоцировать шок, который заставит правящий класс США осознать, что у него больше нет превосходства, которым он так часто пользовался и злоупотреблял.