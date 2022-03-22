Военные действия на Украине освещаются по-разному западными и российскими СМИ. Эти две версии отличаются не только описанием боевых действий, но и, что более важно, целей этой войны.

На Западе общественность убеждена, что российская армия испытывает огромные проблемы с материально-техническим обеспечением и не в состоянии заправить горючим свои танки. Её самолеты хаотично наносят удары по военным и гражданским целям, разрушая целые города. «Диктатор» Путин не закончит её, пока не разгромит Киев и не убьет законно избранного президента Зеленского. Он считает, что Украина виновна в том, что в 2014 году выбрала демократию, а не стала на путь воссоздания Советского Союза. А теперь он сеет смерть и отчаяние среди гражданского населения, а российские солдаты гибнут в огромных масштабах.

Напротив, в России считается, что боевые действия ограничены отдельными районами - Донбассом, побережьем Азовского моря и разбросанными по всей стране военными объектами. Конечно, есть потери в живой силе, но массовой гибели российских военных нет. Нельзя без сожаления наблюдать, как бывшие братья по оружию в Великой Отечественной войне (Второй мировой) сегодня поддерживают бандеровцев - украинских неонацистов. И мы ждем, когда все они будут нейтрализованы, и в стране вновь воцарится мир.

На этом фоне Запад начал экономическую и финансовую войну против России. Многие западные компании покидают страну, а на их место тут же приходят другие из стран, не вовлеченных в эту войну. Например, рестораны McDonald’s будут заменены турецкой сетью Chitik Chicken, а Объединенные Арабские Эмираты примут олигархов, вытесненных из Европы. Китай и Евразийское экономическое сообщество планируют создать экономическую и финансовую систему, параллельную Бреттон-Вудской системе. Короче говоря, мир раскалывается на две части.

Кто их них говорит правду?

Собственно война

По данным наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), межправительственного форума, созданного в соответствии с Хельсинскими соглашениями (1973-75 гг.), ситуация на линии разграничения в Донбассе была стабильна за последние несколько месяцев, но в среду 16 февраля 2022 года обстрелы возобновились, достигнув пика в пятницу 18 февраля (было слышно более 1400 взрывов).

Вечером 18-го числа началась ежегодная встреча элиты НАТО - Мюнхенская конференция по безопасности. Одним из самых известных участников был президент Украины Владимир Зеленский. В своём выступлении 19-го числа он заявил, что его страна намерена приобрести ядерное оружие против России. 20-го числа Дума в Москве, дойдя до кипения, приняла обращение к президенту Путину о признании независимости двух республик Донбасса, что и было без промедления сделано вечером 21-го числа. В Кремле не было даже флагов двух новых государств.

Специальная военная операция началась 24-го числа нанесением массированных ударов по системам противовоздушной обороны, оружейным заводам и казармам бандеровцев (украинских неонацистов). Российская военная стратегия была импровизированной, как и дипломатическое признание республик Донбасса, а развернутые войска были уже измотаны учениями, которые только что были проведены на территории Белоруссии.

Белый дом и западная пресса, которые проигнорировали происходящие в Донбассе события и заявления президента Зеленского, утверждали, что все это было давно спланировано, и что российские войска были размещены на границе заранее. «Диктатор» Путин, отвернув выбор украинцев в пользу демократии, хочет принудить их снова войти в империю, как Леонид Брежнев заставил сделать это чехословаков в 1968 году. Такое прочтение событий вызвало в то время панику среди всех бывших членов Варшавского договора и Советского Союза (которые забыли, что Брежнев был не русским, а украинцем).

С тех пор, применяя технику, разработанную Джейми Ши во время войны в Косово, НАТО каждый день сочиняет назидательные истории о преступлениях России. Начиная от безответственной бомбардировки украинской атомной электростанции на границе с Россией до трогательного рассказа о том, как маленький мальчик в одиночку выбрался на свободу, пройдя через всю Европу до Берлина. Все это смешно и одновременно ужасно, но, тем не менее, бездумно и бездоказательно распространяется западными СМИ.

Дипломатическая война

Поскольку дела украинской армии и ее бандеровских (или «неонацистских» в российской терминологии) сторонников шли плохо, на второй день конфликта президент Зеленский обратился в посольство Китая в Киеве с просьбой организовать переговоры с Кремлем. Соединенные Штаты сначала возражали, но, в итоге, согласились. Со своими инициативами выступили также Франция и Германия, после чего им на смену пришли Турция и Израиль. И это вполне естественно. Ведь Франция и Германия не справились со своими обязанностями, позволив Киеву уничтожить от 13 000 до 22 000 человек в нарушение Минских соглашений, гарантами которых они являлись, тогда как Турция поддерживала украинских татар и не предпринимала никаких действий на Украине, а Израиль сразу же осознал, что бандеровская (т.е. неонацистская) опасность, которую осуждал его посол в Киеве, реальна.

Переговоры проходят успешно, несмотря на убийство украинскими бандеровцами одного из делегатов, банкира Дениса Киреева, виновного в том, что он утверждал, что украинцы и русские - братья-славяне. И несмотря на глупое заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Франция тоже является ядерной державой, после чего президент России отдал приказ о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Трудно представить, чем могут закончиться эти переговоры: Украина, которая включила 102 000 бандеровцев в состав сил территориальной обороны, может быть разоружена и передана под защиту Соединенных Штатов и Великобритании (фактически НАТО). Это единственный способ соблюдения договоров, включая Стамбульскую (1999) и Астанинскую (2010) декларации. Согласно декларациям, Украина имеет право выбирать своих союзников, но не размещать у себя иностранное оружие. Поэтому она может подписывать оборонные соглашения, но не входить в состав объединенного командования. Такой была позиция Шарля де Голля: он сохранил подпись Франции под Североатлантическим договором, но вывел французскую армию из структуры военного командования Организации Североатлантического договора (НАТО) и, таким образом, выпроводил американских солдат с французской земли.

Россия должна будет полностью оккупировать или даже аннексировать побережье Азовского моря (включая Мариуполь), чтобы соединить Крым с Донбассом. Кроме того, она должна занять или даже аннексировать Северо-Крымский канал, который снабжает питьевой водой Крымский полуостров. Наконец, она может оккупировать или даже аннексировать черноморское побережье (включая Одессу), чтобы соединить Крым с Приднестровьем. Венгерское меньшинство, также ставшее жертвой бандеровцев, закрывших их школы, может быть присоединено к Венгрии. Однако лучше - враг хорошего: потеря Украиной доступа к морю может стать причиной будущего конфликта.

Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что Россия будет продолжать свои действия до тех пор, пока все бандеровцы не будут нейтрализованы, и пока Израиль будет её поддерживать, но не далее. С этой точки зрения, митинг, который президент Путин созвал в Москве «против нацистов», - это не просто сигнал о решимости общественного мнения, это уже победный клич. Все памятники Степану Бандере и нацистам должны быть уничтожены. А страны, которые поддерживали неонацистов, включая Латвию, должны принять это к сведению.

Экономическая и финансовая война

Именно здесь поставлено на карту то, что наиболее важно для Соединенных Штатов. За несколько дней им удалось заставить своих сателлитов принять односторонние (а значит, незаконные с точки зрения международного права) меры. Но эти меры, которые они называют санкциями, в среднесрочной перспективе бессмысленны. Зато в Европе они уже вызвали безудержную спекуляцию энергоресурсами и привели к быстрому росту цен. Крупные европейские компании с тяжелым сердцем покидают Россию. Они уверяют Кремль, что у них нет выбора, и надеются вернуться как можно скорее.

А президент Владимир Путин вновь выдвигает либералов, которых недавно обвиняли в том, что они продались загрнице. Бывший президент Дмитрий Медведев вновь помилован. Глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина, назначенная на этот пост во времена идиллии с Западом, представлена в Думе на новый срок, но теперь для работы в другой команде. А Сергею Глазьеву, чье имя ассоциируется с приватизацией ельцинской эпохи, поручено создание новой экономической и финансовой системы взамен Бреттон-Вудской, которая была задумана англосаксами в 1944 году. Этим либералам всё прощается, лишь бы они гарантировали Китаю и Евразийскому экономическому сообществу (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), что не будут государственниками.

Идеологическая война

Мир на Украине не будет означать окончания конфликта между Россией и США, начавшегося 17 декабря 2021 года. Противостояние будет продолжаться. Штрауссианцы, которые использовали и злоупотребляли религиозными символами для нападок на Россию в Боснии и Герцеговине, Афганистане, Чечне и на Ближнем Востоке, теперь намерены использовать их в глобальном масштабе.

Напомним, что востоковед штрауссианец Бернард Льюис (бывший агент британских спецслужб, затем член Совета национальной безопасности США, затем советник Биньямина Нетаньяху) придумал способ использовать против русских арабов, вместо европейцев. Это была стратегия «столкновения цивилизаций». В Афганистане верующие мусульмане сражались против советских атеистов. Усама бен Ладена тоже боролся с неверными. Та же стратегия была успешно использована в Боснии-Герцеговине и Чечне. На первом театре военных действий НАТО опиралась на армию Саудовской Аравии и иранских Стражей Исламской Революции (а также на некоторые ветви ливанской Хезболлы). Один из штауссианцев, Ричард Перл, даже стал дипломатическим советником президента Боснии Алии Изетбеговича, военным советником которого был Усама бен Ладен. Позже, во время Второй чеченской войны, штраусианцы создали альянс между украинскими бандеровцами и чеченскими исламистами (Тернопольский конгресс, 2007) при материально-технической поддержке движения Milli Görüş (в то время возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом). Все они сражались бок о бок за Исламский эмират Ичкерия (Чечня). В конечном итоге, стратегия Бернарда Льюиса была в популярной форме изложена его помощником, Сэмюэлем Хантингтоном. Однако последний представил её не как военный план, а как неизбежность, которая приписывает теракты 11 сентября одновременно всем мусульманам.

Считая, что людей, которые сражаются с верой в то, что они служат Богу, ничто не может остановить, штраусианцы решили четыре года назад возобновить схизму, которая в XI веке разделила христиан на католиков и православных. Сначала они поставили перед собой цель отделить Украинскую православную церковь от Московского патриархата. Им это удалось с помощью Турции, которая оказала давление на Константинопольского патриарха. Теперь речь шла о разжигании страстей путем воскрешения фатимских пророчеств. В 1917 году, сразу после февральской революции в России, португальским прорицателям явилась Дева Мария. Она поведала им три тайны, одна из которых косвенно осуждала свержение царя, наделённого божественным правом. Россия была представлена как ствшая на путь Зла и пытающаяся его распространить. В итоге, советник по национальной безопасности Джейк Салливан отправляется в Рим, якобы на встречу с Китаем, а фактически для того, чтобы убедить Папу Франциска. Ему это удалось.

Был разработан график. Сначала президент Зеленский выступит в парламенте Франции, затем президент Байден поедет в Европу, чтобы председательствовать на чрезвычайном саммите НАТО, и, наконец, Папа Франциск, произнося молитву Девы Марии в Фатиме, освятит Украину и Россию во имя Непорочного Сердца Марии. Подобная схема может показаться искусственной, но её эффект должен стать действенным. Для многих католиков борьба с Россией станет религиозным долгом.

Заключение

В ближайшие недели президенту Джо Байдену придется попробовать свои силы в новом дискурсе. Мир на Украине будет представлен как победа разума. Неважно, что украинцы вступили в игру и проиграли. Неважно, что все бандеровцы в плену или мертвы. Неважно, что Украина потеряет выход к морю. А сателлитам будет предложено увеличить военные расходы и заплатить из своего кармана за всю эту бессмысленную бойню.