Сеть Вольтер

Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 г.

Тьерри Мейсан
Сеть Вольтер | Москва (Россия)
+
JPEG - 37.6 kb

Российская Федерация и Турецкая Республика (далее – Стороны) как страны-гаранты соблюдения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике,

ссылаясь на Меморандум о создании зон деэскалации от 4 мая 2017 г. и Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 г.,

подтверждая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики,

отмечая решимость бороться со всеми проявлениями терроризма и уничтожить все террористические группировки, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, соглашаясь при этом, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами,

подчеркивая, что сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН,

акцентируя важность предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарного положения, защиты гражданских лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам без выдвижения предварительных условий и дискриминации, а также предотвращения вынужденного перемещения людей и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии,

договорились о нижеследующем:

1. Прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 г.

2. Создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение 7 дней.

3. 15 марта 2020 г. начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от н.п. Трумба (2 км зап. Серакаб) до н.п. Айн-эль-Хавр.

Дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания.

Совершено в г. Москва 5 марта 2020 г. в трех экземплярах на русском, турецком и английских языках, все тексты имеют одинаковую силу.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 г. », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 5 марта 2020, www.voltairenet.org/article209432.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Кто на очереди после Сирии?
Геополитика
Кто на очереди после Сирии?
Тьерри Мейсан
Западная пропаганда против Турции
Создание Соединённым Королевством мифа о «сирийской революции»
Пандемия вируса страха
Пандемия вируса страха
Манлио Динуччи, Сеть Вольтер
 
« NATO Go Home ! »
« NATO Go Home ! »
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
«Запад побеждает»
«Запад побеждает»
Mike Pompeo, Сеть Вольтер
 