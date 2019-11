Seit einigen Jahren warnen wir vor den Unterstützern der Rumsfeld/Cebrowski-Strategie im Pentagon, die im karibischen Becken das tun wollen, was sie im Erweiterten Nahen Osten getan haben. Technisch gesehen stand der Umsetzung ihres Planes das Fehlen von Latino-Truppen, die mit der Muslimbruderschaft und Al-Kaida vergleichbar sind, im Wege. Alle Manipulationen liefen auf die traditionelle Opposition von "Liberalen Kapitalisten" gegen "Sozialisten des 21. Jahrhunderts" hinaus. Jetzt nicht mehr. Nun setzt sich eine politische Strömung innerhalb des Katholizismus für Gewalt im Namen Gottes ein. Sie macht das Chaos möglich. Die Latino-Katholiken befinden sich in der gleichen Situation wie die arabischen Sunniten: Sie müssen diese Leute dringend verurteilen, oder sie werden von ihrer Gewalt erfasst werden.

Alle Christen, die etwas von der neuen Präsidentin gelesen haben oder sie haben reden hören, wie sie die Rückkehr der Bibel oder der Vier Evangelien in die Regierung ankündigte – sie scheint keinen Unterschied zwischen den beiden Büchern zu machen – und wie sie "die satanischen Riten der Indianer" anprangerte, waren schockiert. Alle glaubten, sie gehöre irgendeiner Sekte an. Nein, sie ist eine fromme Katholikin.

Die Anhänger der Ustascha in Bolivien haben die Verbindungen zu ihren Waffenbrüdern in Kroatien aufrechterhalten, insbesondere während des Krieges von 1991-95, in dem sie die christlich-demokratische Partei (HDZ) von Franjo Tudjman unterstützten. In Bolivien gründeten sie die "Union der jungen Kreuzer", eine Miliz, die für ihre Schlägereien und Morde von Aymara-Indianern bekannt ist. Einer ihrer ehemaligen Führer, der Anwalt und Geschäftsmann Luis Fernando Camacho, ist jetzt Vorsitzender des Pro Santa Cruz Civic Committee. Er ist es, der offen die Handlanger anführt, die den Aymara Evo Morales aus dem Land vertrieben haben.

Was auch immer die ethischen Gründe sein mögen, es ist immer schwierig, sich einer Waffe zu entledigen. Es sollte daher nicht überraschen, dass die von Präsident Carter aus der CIA vertriebenen Mitarbeiter trotzdem mit Ronald Reagans Vizepräsident und dem ehemaligen CIA-Direktor George Bush Senior zusammengearbeitet haben. Einige von ihnen bildeten den "Antibolschevik Bloc of Nations" [ 8 ] hauptsächlich Ukrainer [ 9 ], Balten [ 10 ] und Kroaten. All diese Verbrecher sind jetzt an der Macht.

Die Ustacha-Anhänger, einschließlich ihres Anführers Ante Pavelićć, flohen am Ende des Zweiten Weltkriegs aus Europa nach Argentinien, wo sie von General Juan Peron empfangen wurden. Aber einige lehnten seine Politik ab und spalteten sich. Es war also die härteste Gruppe, die nach Bolivien auswanderte [ 7 ].

Als die Vereinigten Staaten beschlossen, die UdSSR einzudämmen, evakuierten der erste Direktor der CIA, Allen Dulles, und sein Bruder, der Außenminister John Foster Dulles, Milizionäre der Achse praktisch überall auf der ganzen Welt, um gegen die kommunistischen Parteien zu kämpfen. Sie wurden in einem Verein der World Anti-Communist League (WACL) zusammengeführt [ 4 ], die den "Plan Condor" in Lateinamerika organisierte [ 5 ], dazu ausersehen, die Zusammenarbeit zwischen den pro-amerikanischen Regimes zu organisieren und revolutionäre Führer zu ermorden, wo immer sie Asyl suchten.

Aber wenn es nicht die Trump-Verwaltung ist, die den Ton angibt, wer ist es dann? Offensichtlich sind von den Netzwerken, die von der CIA in den 50er bis 70er Jahren installiert wurden, wirksame Reste verblieben. Vierzig Jahre später sind sie immer noch in vielen lateinamerikanischen Ländern existent und können allein, mit wenig Unterstützung von außen handeln.

Es scheint, dass die Ernennung von Elliott Abrams zum US-Sonderbeauftragten für Venezuela nicht nur ein Tauschgeschäft bezüglich der Schließung der Russland-Ermittlungen von Staatsanwalt Robert Mueller war [ 3 ], sondern auch ein Mittel, den Neokonservativen in der Verwaltung ein Ende zu setzen. Dieser "Diplomat" verhielt sich so dilettantisch, dass er in wenigen Monaten jede Hoffnung auf eine imperialistische Intervention der USA in Lateinamerika zunichte gemacht hat.

Die Veröffentlichung einer Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen der kolumbianischen Außenministerin Claudia Blum und ihrem Botschafter in Washington, Francisco Santos, in einem Café in der US-Hauptstadt lässt keinen Zweifel aufkommen [ 2 ] : US-Außenminister Mike Pompeo ist heute gegen jegliche Intervention in Lateinamerika. Er hat Venezuelas selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó bereits im Stich gelassen, womit er das Anti-Maduro-Kolumbien ins Wanken gebracht hat und verweigert jeglichen Kontakt mit den vielen lateinamerikanischen Putschisten.

Obwohl klar ist, dass Präsidentin Áñez von der Armee unterstützt wird, weiß niemand genau, wer seinen Vorgänger vertrieben hat. Es könnte eine lokale Kraft wie eine transnationale Körperschaft oder beides sein. Die Annullierung eines Vertrages zur Ausbeutung von Lithium in großem Umfang könnte ebenso einen Konkurrenten veranlasst haben, in den Sturz des Präsidenten zu investieren.

Die Unruhen, die seit dem 21. Oktober den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Präsidenten des Senats, den Präsidenten der Nationalversammlung und den Ersten Vizepräsidenten des Senats dazu gebracht haben, nacheinander zu fliehen, haben mit der Amtsübernahme der zweiten Vizepräsidentin des Senats, Jeanine Áñez, am 12. November als Interims-Präsidentin nicht aufgehört. Ihre Partei hat nur vier Abgeordnete und Senatoren von hundertdreißig. Im Gegenteil, die Ernennung einer neuen Regierung ohne indigene Völker veranlasste die Indianer, auf die Straße zu gehen, an Stelle der gedungenen Mörder, die die Morales-Regierung vertrieben haben.

Am 14. Oktober 2019 sagte Präsident Evo Morales in einem Interview im Fernsehsender GigaVision, er besitze Aufzeichnungen über die Vorbereitung eines Staatsstreichs durch rechtsextreme Persönlichkeiten und ehemalige Militärs, falls er die Präsidentschaftswahlen gewinnt [ 1 ].

Übersetzung

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

Horst Frohlich



