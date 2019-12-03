Парижский форум мира: как всегда, превосходная постановка и выступление президента Эммануэля Макрона, но ничего конкретного.

Франция только что провела в Париже «Второй Парижский форум мира» [1]. По словам президента Макрона речь шла о продвижении принципа многовекторности, который его американский коллега президент Дональд Трамп отвергает.

Так ли это? И в этом ли вся проблема?

Факты свидетельствуют о том, что Запад, включая Францию, после распада СССР ведёт политику, противоречащую международному праву и уставу ООН. А форум явился всего лишь попыткой сохранить власть над миром, которую Запад осуществлял на протяжении четырёх веков.

Чтобы осмыслить происходящее, погрузимся в недавнее прошлое.

Президент Билл Клинтон и госсекретарь Мадлен Олбрайт переписывают почти все международные соглашения ООН, заменяя международное право на англо-саксонское. Такая «модернизация» не была простым переводом. В действительности она стала следствием «доктрины Корбеля», направленной на изменение всей юриспруденции в пользу англо-саксов. Эта стратегия была поддержана президентом Джорджем Бушем ст. и его госсекретарём Кондолизой Райс – приёмной дочерью профессора Корбеля и на этом основании дочерью Мадлен Олбрайт [2].

Тот же Билл Клинтон принял благоприятный для Израиля компромисс и узаконил его в Совете безопасности. Теперь речь не идёт о едином палестинском государстве, основанном на принципе «один человек - один голос», а о двух по модели бандустанов для чернокожего населения ЮАР.

Также под давлением президента США Билла Клинтона и британского Премьер-министра Тони Блера, Атлантический альянс провозглашает себя «защитником преследуемых», осуждает Злую Сербию и объявляет ей «гуманитарную войну». Здравый смысл подменяется правом, позволившим НАТО его нарушать.

Та же самая логика после Афганистана использовалась и против Ирака, Ливии и Сирии. Лора Буш убеждала, что следовало атаковать Афганистан по той причине, что там девочки не имеют права красить ногти лаком. Колин Пауэл взывал к свержению президента Саддама Хуссейна, потому что он был замешан в терактах 11 сентября. Николя Саркози утверждал, что нужно свергнуть Муамара Кадафи, потому что тот собирался уничтожить свой собственный народ. А Лоран Фабиус призывал изгнать президента Башара аль-Ассада, так как у него нет «права жить на этой земле».

Гуманитарные аргументы или ссылки на Права человека почти не скрывают глубокого презрения Запада к человечности и Правам человека. Напомним, что Всеобщая декларация прав человека признаёт эти права с учётом их иерархии [3]. В ней утверждается, что самое главное право – это право человека на «жизнь, свободу и личную неприкосновенность» (ст. 3). Первым конкретным применением этого права она называет борьбу против рабства (ст. 4) и только после этого борьбу против пыток (ст. 5). Однако Запад восстановил в Ливии рабство и поддерживает такие страны, как Саудовская Аравия, допускающие у себя рабство. Не лучше у них обстоят дела и по части пыток, если вспомнить о 80 000 человек, которые в начале XXI века незаконно удерживались и подвергались пыткам на военно-морских судах США, курсировавших в международных водах [4].

Гуманистическая риторика и ссылки на Права человека – достаточно вспомнить, как Соединённое Королевство напало на Османскую империю якобы ради спасения от угнетения греков. Тогда Лондон в 1827 г. уговорил Санкт-Петербург и Париж признать независимость Греции, а затем на основе этого признания и в нарушение правил Венского конгресса объявил теперь уже «легитимную» войну против Константинополя для конкретизации этой «независимости». То есть обеспечивать видимость соблюдения права при его явном нарушении!

После войны НАТО против Югославии ООН почти полностью парализована. Резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН для НАТО больше ничего не значат. За несколько лет «разъединительные силы» ООН превращаются в «силы поддержания мира». В их задачу входит не наблюдение за прекращением огня воюющими сторонами, а навязывание им решений. Зачастую это происходит в отношении политических партий внутри стран. На сегодняшний день НАТО является единственным военным альянсом, призванным обеспечивать «поддержание мира».

Сама Администрация ООН обслуживает не членов ООН, а только членов НАТО. Например, заместитель генсека ООН по политическим делам Джеффри Фелтман проталкивал идею о безусловной капитуляции Сирийской Арабской Республики вместо того, чтобы способствовать установлению в стране мира [5].

Западные страны-члены Совета безопасности называют себя защитниками международного права, но на деле таковыми не являются. Они без зазрения совести пренебрегают этим правом, когда оно им не выгодно. Так, Соединённое Королевство недавно заявило о своём суверенитете над островами архипелага Чагос, где размещается военная база Диего Гарсия, вопреки законным требованиям жителей, постановлению Международного Суда и решению Генеральной Ассамблеи ООН [6].

Сегодняшнее международное право берёт начало с Гаагской конференции 1899 г. Созванная по инициативе русского царя Николая II, она была призвана подтолкнуть крупные страны того времени на разработку договора по разоружению. Однако француз Леон Буржуа предложил регулировать разногласия между странами с помощью Арбитражной палаты – единственным средством предупреждения войн путём нахождения компромиссов при соблюдении интересов сторон, как это делается в случае гражданских исков. Однако, в отличие от суда, Арбитражная палата обязательной силы не имеет. Она компетентна лишь в том случае, если стороны признают её как таковую.

Арбитражная палата существовала и в Содружестве наций, и в ООН. Она существует и поныне и продолжает плодотворно работать, о чём свидетельствует недавний случай разрешения конфликта, произошедшего в Азовском море между Украиной и Россией.

ООН была создана после распада Содружества наций. В противоположность установившемуся мнению, распад Содружества наций был обусловлен не японским империализмом, итальянским фашизмом или германским нацизмом, а отказом США в предоставлении места и отказом Британской империи в признании равенства народов (вопреки предложению Японии, поддержанному Леоном Буржуа).

Одним из примеров отказа от соблюдения международного права может служить предложенная Францией реформа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) [7]. Теперь под предлогом «заботы об эффективности» решения будут приниматься простым большинством, и Организация сможет назначать виновных по результатам собственных технических расследований.

Однако ОЗХО по своей природе является техническим агентством, которому поручено проверять соблюдение подписантами Договора, запрещающего использование химического оружия. Она призвана проводить расследования согласно процедурам, согласованным всеми подписантами, и устанавливать факты, а выносить решения по ним должна Ассамблея стран, подписавших Договор. Ни в одной стране мира уголовным правом не предусмотрено, чтобы полицейские сами себя назначали судьями и палачами, чтобы они сами расследовали, сами указывали виновных и сами назначали наказание. Поэтому французская реформа предоставляет ОЗХО абсолютно нелепые полномочия. А поскольку благодаря этой реформе решения принимаются простым большинством участвующих в Договоре, само Агентство становится инструментом западной политики.

Вот уже несколько лет, как страны Запада в своих декларациях и коммюнике больше не ссылаются на международное право. Теперь они выступают за «основанную на правилах многовекторность». Но о каких правилах идёт речь? О правилах, продиктованных силой?

На второй «Парижский форум мира» многие политики не приехали. Глав государств и правительств на нём было в два раза меньше, чем на первом [8].