Бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назначена Председателем Еврокомиссии вместо Манфреда Вебера. На эту должность до сих пор назначался кандидат, представлявший атлантистские интересы.

Европейский союз намерен придать своим странам статус, который они в прошлом обретали с помощью силы. Но мир меняется, и теперь невозможно создавать колонии, базируясь, как и ранее, на пропасти, отделявшей дикарей от цивилизации. Поэтому нужна новая идеология, которая прикрыла бы европейское доминирование благородной идеей.

Последняя уже существует в эмбриональном состоянии и она использовалась Соединёнными Штатами для оправдания их превосходства. И теперь остаётся лишь уточнить её и сделать более стройной.

Её основной лозунг провозглашает, что «универсализм» должен пониматься не как равенство всех перед законом независимо от происхождения, имущественного положения и религии, а как равенство в отношениях к людям, независимо от того, в какой стране они пребывают. С этой точки зрения, истинный враг – это не беспорядок и не порождаемая им неуверенность в завтрашнем дне, а государства, которые вместо того, чтобы нас защищать, неправомерно создают между нами национальные различия – идеальное обоснование наднациональной структуры (федеративное государство США, затем европейская федеративная структура).

В социальном плане эта идеология поддерживает без исключения все формы миграции (так как ликвидирует существующие границы) и устраняет половые различия (так как способствует ликвидации неравенств, основанных на физических различиях между людьми).

В экономическом плане она способствует свободному перемещению капиталов (они не будут сдерживаться государствами) и глобализации обмена (так как торговля связывает людей).

В военном плане она допускает вмешательство «международного сообщества» во внутренние дела стран, не охваченных глобализацией (так как они сопротивляются Новому миропорядку) и использование частных армий (так как некоторые государства должны исчезнуть).

В политическом плане она поддерживает любые глобальные проблемы, такие как борьба против глобального потепления . В итоге, она отвергает международное право (то есть соглашение между странами) и подменяет его глобальным правом (то есть правом, которое вменяется всем) [1].

Если вопрос по миграции стал табу для всех европейских элит после просчётов германского канцлера Меркель в 2015 г., все остальные положения единодушно приняты.

Стирание половых различий, начавшееся с гендерного паритета, сегодня продолжается внедрением трансгендерной модели. Вряд ли кто будет возражать против того, что паритет в парламентских ассамблеях и административных советах оказался выгоден только элитам, а не народу.

Неясно, как переход от внедрения транссексуалов к апологии половой неопределённости будет способствовать каким-либо переменам.

Свободное перемещение капиталов – это одна из «четырёх свобод», учреждённых после Единого европейского акта (1986 г.). Оно позволяет крупным компаниям уклоняться от налогов. Все это осуждают, но никто не хочет это отменить.

Глобализация торгового обмена уничтожает миллионы рабочих мест в Европе и способствует уничтожению среднего класса [2].

Военное вмешательство в страны, не охваченные глобализацией, - это суть доктрины Рамсфельда-Цебровски, принятая в США в 2001 г. Поразительно, что западные элиты, кажется, не знают о ней. Так, в результате опроса о 18 годах неудач Соединённых Штатов по восстановлению мира в Афганистане были получены самые разные комментарии. Но никто не осмелился сказать, что эта миссия, порученная Пентагону министром обороны Дональдом Рамсфельдом, вовсе не была неудачной. 18 лет войн без конца продолжаются с возникновением новых театров военных действий [3].

Венцом частных армий стали джихадистские организации. Одна из них, ИГИЛ, докатилась до того, что объявила себя государством. А Европейский союз официально поддерживает террористическую организацию Рабочую партию Курдистана, хотя она действует в Сирии, а не в Турции [4].

Борьба с глобальным потеплением - это, прежде всего, политика, направленная на устранение спада в автомобильной промышленности: перейти от двигателей внутреннего сгорания к электрическим двигателям. Факт, что теория Милутина Миланковича (положение Земли относительно Солнца) достаточна для объяснения текущего изменения климата, не мешает утверждать, что эти изменения обусловлены промышленными выбросами и что это «научно доказано» [5].

Ещё хуже будет после внедрения глобального права.

Игнорируя национальные законы стран всего мира, Европейский союз содержит свой Международный уголовный суд. Будучи по отношении к Африке инструментом европейской колониальной системы, он служит для утверждения превосходства европейцев над всеми другими нациями.

После тщетных попыток осудить за преступления против человечности лауреата Нобелевской премии мира Ауна Сан Су Джи, этот суд намерен судить сирийского президента Башара аль-Ассада за его борьбу против Братьев-мусульман, равно как и Израиль за его преступления на землях Палестины. Как поверить в то, что Евросоюз намерен, жертвуя своей секулярностью, утвердиться в качестве защитника мусульман, и что он принимает позицию, противоположную по отношению к США, если его никак не заботят ни рохинжа, ни сирийцы с палестинцами [6]?

Верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о создании глобальной системы санкций в отношении нарушений прав человека, как это хотел Европарламент в апреле этого года (B8-0181/2019). Вдохновлённый глобальным «актом Магитского» [7], Евросоюз будет учить, что есть Добро или Зло, и приклеивать всем хорошие или плохие ярлыки.

Смысл слов меняется со временем. С XVI по XVIII век универсализм означал борьбу против колониализма. В XIX и XX веках он диктовал «права белого человека» и раздавал мандаты «развитым» странам на оказание помощи «слаборазвитым». А в XXI веке он становится оправданием неоколониализма.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою программу восстановления европейского доминирования следующими словами: «Мы должны применить Силу».