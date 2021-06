Президент Путин, одержавший победу в Сирии, высказывает в Женеве свои условия президенту Байдену - лидеру побеждённых.



Часть I : « Зачем нужна Ялта-2? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 15 июня 2021.

Третья мировая война, в которой на территории Сирии участвовало 119 стран, закончилась победой Сирии, Ирана и России и военным поражением 116 стран, в числе которых страны Запада и их союзники. Для побеждённых настал момент признать свои преступления и возместить ущерб и затраты, которые они вызвали (400 000 погибших, ущерб в размере 400 миллиардов долларов для Сирии и 100 миллиардов долларов, потраченных на российские вооружения).

Однако Запад воевал не на своей территории и не страдал от боёв, которые он вёл с помощью наёмных джихадистов. Он по-прежнему сохраняет свою военную мощь. Соединённые Штаты остаются, вместе с Соединённым Королевством и Францией, во главе мощнейшей силы ядерного сдерживания.

Новый мировой порядок – не значит просто включить в число мировых держав Китай, который является первой мировой экономической державой и во время войны сохранял нейтралитет, но и пощадить проигравших, не доводить их до отчаяния. Но сделать это будет не просто, так как Запад не признал своё поражение в этой войне и продолжает считать себя победителем.

Поэтому Россия не представляет ущерб от войны как таковой, не ущемляет в военном отношении НАТО и не оглашает через СМИ свои решения. По форме саммит Россия-США – это скорее Ялта-2 (раздел мира между союзниками), чем новый Берлин (капитуляция III Рейха).

Заметим, что Соединённые Штаты не считаются ответственными за разрушение Ливии, так как в то время российский президент Дмитрий Медведев их поддержал.

Непонятный саммит

Россия не захотела создавать впечатление, что Запад потерпел поражение. Ещё до встречи СМИ были предупреждены, что общей пресс-конференции не будет, так как нет ни одного нарратива, приемлемого для обоих сторон. Никогда после 2014 года (дата вступления России в войну) межправительственный саммит не освещался так плохо. После того, как президенты высказалась на раздельных пресс-конференциях, вынуждены были вмешаться протокольные службы, чтобы не допустить давку. В итоге, всё закончилось так, как и планировалось: журналисты почти ничего не поняли и нечего важного рассказать не смогли.

В Соединённых Штатах считают, что Россия манипулировала двумя последними президентскими выборами в пользу Дональда Трампа, атаковала официальные интернет-сайты США, отравила некоторых своих оппозиционеров и что она угрожает военным вторжением на Украину.

Россия опровергла все эти детские упрёки и стала расхваливать президента США Джо Байдена, его опыт и общительность и даже - я не шучу - ясность сознания этого явно престарелого человека.

Решения, зафиксированные Москвой

В военном плане важно было убедиться в том, что Соединённые Штаты не будут модернизировать свой ядерный арсенал и что они не в состоянии разработать гиперзвуковое оружие.

На открытии саммита президент Байден заявил, что Соединённые Штаты возобновили переговоры по сокращению своих вооружений, которые они в одностороннем порядке прекратили во время Третьей мировой войны. Мы не знаем, были ли приняты какие-либо меру по предупреждению создания Западом гиперзвукового оружия, но учитывая, что Россия превзошла США по части ракет-носителей, Москва и Вашингтон могут значительно сократить свои ядерные вооружения, не нарушая российского превосходства. Разоружение США будет способствовать укреплению мира.

Президент Байден признал, что США должны отменить закон от 18 сентября 2001 г., допускающий применение силы (Authorization for Use of Military Force of 2001), то есть доктрину Рамсфелда-Цебровски по ведению «войны без конца».

Что касается экономики, Россия потребовала обезопасить свои доходы. Соединённые Штаты 19 мая признали, что индустрия Европейского союза теперь работает не на западной нефти, а на российском газе. Поэтому Вашингтон снял санкции, которые были предприняты в отношении компаний, участвовавших в строительстве трубопровода Северный поток-2. Само собой разумеется, что цена на газ не будет соответствовать рыночному значению, а будет определена с учётом компенсации ущерба, связанного с санкциями. Но не исключено, что страны Западной Европы будут освобождены от этой надбавки.

Возможно, Германия и Франция будут освобождены от оплаты этого ущерба в силу того, что бывший канцлер Герхард Шрёдер и бывший Премьер-министр Франсуа Фийон всегда выступали против санкций. К тому же социалист Герхард Шрёдер является администратором государственной нефтяной компании Роснефть, а деголлевец Франсуа Фийон должен быть назначен администратором государственной нефтяной компании Зарубежнефть. Нужно только, чтобы Германия и Франция прекратили военные действия, первая в Идлибе, а вторая в Джалабие, а главные лица этой бойни, такие как Уокер-Питерс и Франсуа Олланд, были бы уличены в недостойном поведении.

Что касается дипломатических отношений, Москва и Вашингтон заявили о возобновлении связей и возвращении послов. Остаётся определить зоны влияния.

Путин прежде всего обозначил для США красную линию, за которую нельзя переходить. Это запрет на вступление Украины в НАТО и размещение на её территории ядерного оружия (1), запрет на вмешательство в Белоруссию (2) и запрет на вмешательство во внутренние дела России (3).

Достигнуто согласие в том, что Ближний Восток остаётся зоной влияния США и России. За исключением Сирии, которая останется под крылом Москвы с тем, чтобы разделить суннитов на две группы и не допустить возрождения Османской империи, чтобы Сирия (а не Иран) заняла лидирующую позицию в зоне, включающей Ливан, Ирак, Иран и Азербайджан (опять же для того, чтобы не допустить возрождения Османской империи) и, наконец, чтобы Израиль оставил экспансионистский план Владимира Жаботинского.

Москва понимает, что эти соглашения встретят со стороны некоторых ответственных лиц США сопротивление, не прямое, а с помощью третьей стороны. Как бы то ни было, Вашингтон заявил 2 июня всем странам Ближнего Востока, что он выведет из региона свои ЗРК Patriot и противоракетные системы Thaad.

Место Китая

Что касается Дальнего Востока, Россия решительно отвергла предложение альянса с Западом против Китая. Она считает, и это подтверждает история, что Китай не будет претендовать на Восточную Сибирь, но будет поддерживать Запад в состоянии, когда тот не сможет вредить. Вот почему президент Путин заявил, как раз перед саммитом, что он не считает Пекин угрозой.

С российской точки зрения экономическое развитие Китая, как нельзя более, нормально. Конечно, он нарушает правила западной глобализации, но при этом опирается на совершенно законную национальную доктрину. Итоговое коммюнике G7, в котором участники осудили Китай и заявили о выработке правил мировой торговли, - это полная бредятина. Как бы то ни было, Пекин, предпочтя экономическое развитие, вместо того, чтобы кровью оплатить мир, не может требовать привилегий. Москва поддерживает воссоединение Тайваня с Китаем, но без применения военной силы.

Москва намерена соединить политические усилия России с экономической поддержкой Китая через Большое евразийское партнёрство, в частности, для совместного развития Восточной Сибири. С этой целью она намерена построить транссибирскую железную дорогу и магистраль, связывающую озеро Байкал с рекой Амур, транспортные коридоры Пиморье-1 и Приморье-2, Северный шёлковый путь, скоростную железную дорогу Европа-Восточный Китай, дорогу Север-Юг и экономический коридор Россия-Монголия. Такое предоставление российского пространства под китайские шёлковые пути обойдётся обеим странам в сумму более 700 миллиардов долларов.

Что хотят США?

Что касается предложений США по кибербезопасности, то этот вопрос не может быть решён на двусторонней основе. Москва не совершала атаки ни против президентских выборов в США, ни против сайтов американских государственных организаций.

Информационные атаки совершались частными хакерами, действовавшими как пираты в пользу государств. НКЦКИ – российский центр по предупреждению компьютерных инцидентов (создан з года назад по приказу ФСБ) – считает, что, в противоположность тому, что утверждают западные СМИ, четверть информационных атак исходит от Соединённых Штатов.

Россия добилась создания ООН 31 декабря 2020 г. (A/RES/75/240) «Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025». Только он компетентна по этим вопросам. Для Москвы речь идёт о придании ООН роли мирового демократического форума, которого она была лишена во время Третьей мировой войны, превратившей эту организацию в фельдъегеря вашингтонских ястребов.