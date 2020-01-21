Выступления иранских политиков в ООН всегда привлекали внимание всего мира. Иран высоко нёс знамя борьбы народов против империализма. Сегодня от этого наследства ничего не осталось. Президент Махмуд Ахмадинежад на трибуне 65-ой Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2010 г. выражает сомнение в отношении официальной версии терактов 11 сентября 2001 г. в США.

195 государств-членов ООН выражают стремление разрешать конфликты, не прибегая к военной силе и опираясь только на Право. Последнее принято на гаагской конференции 1899 г. и зиждется на простой идее: как и частные лица, включая политических руководителей, для недопущения гражданской войны руководствуются внутренним законодательством своей страны, так и государства для предотвращения войн друг с другом должны руководствоваться Международным правом.

Под «Международным правом» я понимаю процедуры, которые определяют межгосударственные отношения, но не те, что начиная от Нюрнберга до МУС узаконивают суды победителей над побеждёнными.

Три члена ООН сегодня демонстрируют своё неприятие Международного права, тогда как остальные о нём не вспоминают и, исказив концепцию «Прав человека» [1], предпочитают многосторонние отношения, основанные на определённых правилах [2].

Три страны, отвергающие Международное право

Первая - это Соединённые Штаты, которые в течение двух столетий, начиная с момента своего создания, утверждают себя в качестве нации, «не похожей ни на какие другие». Согласно распространённому ими мифу, они были убежищем для пуританской секты «Отцов-пилигримов», прибывших на «Майском цветке», и остаются им для всех, кого преследуют по политическим или религиозным мотивам. Поэтому они всегда отказывались применять международные соглашения во внутреннем праве. Граждан других стран они судят со всей суровостью, тогда как своих за те же самые нарушения освобождают от ответственности. Никакого вмешательства в свои внутренние дела они не допускают [3]. По этой причине они не вступили в Содружество наций, хотя других туда подталкивали. И хотя во время Второй мировой войны и в период от создания ООН вплоть до разрушения СССР они соблюдали Международное право, то после этого они, как только смогли, сразу же вернулись к внутреннему праву. Так в 1999 г. они вместе со своими вассалами из Атлантического альянса совершили незаконную агрессию против Федеративной Республики Югославии. Затем они под надуманными предлогами начали войны в Афганистане, Ираке и Ливии. Их атаки на Иран и две страны Ближнего Востока, Ирак и Йемен, совершённые 3 января 2020 г., также противозаконны.

Второй такой страной является Израиль, созданный в одностороннем порядке 14 мая 1948 г. в нарушение принятой ООН процедуры по разделу географической Палестины. На протяжении семидесяти лет все попытки осудить его блокируются Соединёнными Штатами. Каждый раз, когда хотят вынести решение и наложить на Израиль санкции, Соединённые Штаты накладывают на него вето, и Израиль всегда выходит сухим из воды. Он считает, что ему постоянно угрожают, и что он может выжить только за счёт войны. Такая позиция прекратит своё существование тогда, когда тех, кто считают себя евреями (Ликуд), будет количественно меньше тех, кто считает себя израильтянами (бело-голубые).

А третья такая страна – Иран. Тегеран всегда уничтожал своих оппозиционеров по всему миру, но этого никогда не было в отношении иностранных подданных. Например, шах Мохаммед Реза Пехлеви в Лондоне устранил мусульманского философа Али Шариати, а после этого в 1978 г. исламское правительство по всей Европе уничтожало иранских контрреволюционеров. Эти убийства никогда официально не признавались. Во время развязанной Ираком войны Иран противодействовал интересам своих врагов за рубежом. Например, теракт в Бейруте в 1983 г. против американских и французских военных, действовавших в составе сил ООН. Однако последний был реализован ливанскими прокси (которые впоследствии приняли участие в создании Хезболлы) и направлен против законной деятельности этих сил (закрытое региональное совещание ЦРУ). А иранские военные в течение двух лет несколько раз наносили ракетные удары по Израилю с территории Сирии в нарушение сирийско-израильского соглашения о прекращении огня 1973 г. И в это же время с территории Ирана официально и в нарушение суверенитета Багдада были нанесены ракетные удары по американским силам, дислоцированным в Ираке [4].

Соединённые Штаты считают себя преследуемой нацией и, следовательно, они не должны пользоваться советами тех, кто их преследует. А Израиль считает себя пристанищем для народа, которому все угрожают, и, следовательно, не должен получать советы от тех, кто его не признаёт или, что ещё хуже, совершает по отношению к нему насилие. А Иран?

Перемены в Иране

Можно ли объяснить эти перемены иначе, как глубокими изменениями во власти? Всё началось с неудач в конце 2013 г., а начиная с 2017 г. не только в Тегеране и Исфахане, но и по всей стране стали проходить демонстрации протеста. Постепенно изменялись институты власти. Юридическая система, не зависящая от исполнительной и судебной властей, превратилась в орган политических репрессий [5]. Дело дошло до того, что по неизвестной причине закрытым судом был приговорён к 15 годам заключения бывший вице-президент Хамид Бахаи [6]. Совет Стражей Революции, который во время Революции должен был следить за тем, чтобы не допускать к выборам иностранных агентов, стал органом цензуры для оппозиции, дойдя до того, что команда бывшего президента Махмуда Ахмадинежада была объявлена «плохими мусульманами». В исламе правовые функции принадлежат духовенству, и теперь, когда оно вновь возвращается к власти, все юридические принципы нарушаются.

В течение 6 лет мы беспрестанно повторяли, что всё это не имеет никакого отношения ни к про- или анти-западной оппозиции, ни к вере. Это вековая проблема иранцев – слепое почитание служителей культа вне зависимости от доминирующей веры. И эта проблема не будет решена до тех пор, пока не будет конституционно закреплённого деления власти на светскую и религиозную. Эта проблема существовала во все времена, во всех религиях и во всех формациях.

Я повторяю, это не имеет ничего общего и с революцией 1978 г., которая в противоположность распространённой на Западе идее, совершилась не при участии духовенства, а против него. Аятолла Хомейни был отвергнут своими соратниками, и они примкнули к нему лишь после того, как он одержал победу. Они приложили все старания к тому, чтобы об их бесчинствах никто не вспоминал. Если верить рассекреченным американским документам [7], бывший советник президента по Национальной безопасности Збигнев Бжезинский считал иранское духовенство союзником США в противостоянии шаху, который был не прочь лишний раз отхватить себе лакомый кусочек. И он организовал приход к власти имама Хомейни, ошибочно считая, что он ничем от других имамов не отличался. Разочарование наступило лишь после речи Хомейни на кладбище Бехешт-е Захра.

На Ближнем Востоке многие, включая Хезболлу и Сирию, осознали эти изменения. Последние отвергли внутреннюю политику Ирана. В разгар войны у Сирии не было посла в Иране на протяжении более года. Что касается стран Запада, то они не осмыслили эти перемены, так как стали пленниками своей собственной пропаганды, направленной против Революции 1978 г. Их представления о текущих движениях в Иране зависят от того, какие попытки они совершают по свержению режима, а не от того, чем живут иранцы.

Выступления США и Ирана в Совете безопасности

При каждой военной интервенции после нанесения взаимных ударов США и Иран убеждают Совет безопасности в том, что они действуют согласно Уставу ООН.

Заявление постоянного представителя США Келли Крафт, в котором сообщается об убийстве генерала Касема Сулеймана, от 2 января 2020 г., выходит за пределы разумного [8].

В нём нет упоминания о попытке убийства в Йемене её помощника – тайного агента Абдуллы Реза Шахли [9].

В нём выдвинуты обвинения против союзников Ирана, а не против него самого. Нет никакого упоминания об обвинениях, высказанных президентом Трампом в отношении угроз Сулеймани атаковать четыре посольства США. Впрочем, они были опровергнуты министром Обороны Марком Эспером [10].

Единственным обвинением против самого Ирана остаётся его ответ 7 января.

Заявление постоянного представителя Ирана Маджида Тахт-Раванчи не менее абсурдно [11].

В нём обосновывается законность ответа Ирана, но не сам ответ. Ничто не позволяет Ирану наносить удары по территории Ирака без согласия его правительства.

Впрочем, Ирак немедленно заявил протест против незаконных действий США и Ирана [12]

Соблюдение Международного права

Многие считают, что нет смысла соблюдать Международное право, если другие его попирают. А всё потому, что они воспринимают его как принуждение, а не как способ защиты.

В своём труде «Левиафан» философ Томас Гоббс, переживший английскую гражданскую войну (1642-1651 г.г.), показал, что люди должны сделать всё возможное, чтобы не допустить хаоса. Те, кому пришлось столкнуться с вооружёнными джихадистами, знают, насколько он прав, а те, кто нежится в комфорте, этого понять не хотят. Гоббс пришёл к выводу, что лучше допустить авторитарное государство, чем муки хаоса. Он признавал несовершенство государства, которое он сравнивал с Левиафаном – чудовищем, охраняющим ад.

Но в Международном праве нет ничего чудовищного. Оно не противоречит нашему сознанию. А открещиваться от него – значит допустить угрозу миру на земле и жизни каждого из нас.