Нарушив санитарные требования, госсекретарь Майк Помпео посетил Израиль 13 мая 2020 г. , то есть за четыре дня до назначения нового правительства. Ко всеобщему удивлению, он в течение нескольких минут изложил региональные проблемы, а остальное время посвятил знакомству с китайскими инвестициями в эту страну.

В результате эпидемии коронавируса, Запад, наконец, осознал, что не может обойтись без китайских товаров. Ни Европа, ни США, как оказалось, не в состоянии произвести миллион медицинских масок, которыми они намеревались срочно снабдить своё население. Они вынуждены были обратиться к Китаю, и часто дрались между собой, и дело доходило до того, что маски, подготовленные к отправке в одну страну, перехватывались и направлялись в другую.

В ситуации, когда действует принцип «спасайся, кто может», превосходство США над Западом потеряло смысл. Именно по этой причине Вашингтон отказался от установления торгового баланса с Китаем и принялся противодействовать строительству шёлковых путей и одновременно помогать Европе возвратить часть своих предприятий. Возможно, речь идёт о решительном повороте: частичной приостановке процесса глобализации, начавшемся после разрушения Советского Союза. При этом, внимание, речь идёт не об экономике и не о пересмотре принципов свободного движения товаров, а о геополитической стратегии умерить китайские амбиции.

Изменение стратегии началось с развязывания экономической, политической и военной кампании против Уханя. США и НАТО опасались, что Huawei проникнет на рынки стран Большой пятёрки, и тогда Народно-освободительная армия Китая сможет перехватывать их сообщения. А ещё и потому, что овладев этими рынками, китайцы смогут перейти ко второму этапу [1].

Дело вовсе не о том, что администрация Трампа одержима паранойей «Красного рассвета» [2], антикитайская направленность которого основана на примитивном антикоммунизме, а в том, что Вашингтон осознаёт гигантскую военную мощь Пекина. Конечно, военные расходы Китая смехотворны по сравнению с военными расходами США, но очень экономная стратегия и технический прогресс позволяют ему бросить вызов американскому монстру.

В конце Первой мировой войны Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая приступают к возрождению Китая и освобождению его от векового колониального унижения. Лидер Гоминьдана Чан Кайши пытается устранить Коммунистическую партию, но терпит поражение и сбегает на Тайвань. Мао Цзедун продолжает начатое дело и ориентирует Коммунистическую партию на социальные преобразования. Однако его цель была прежде всего националистическая, как это показал китайско-российский конфликт из-за острова Чженьбаодао в 1969 г. В 80-х годах адмирал Лю Хоакин (который подавил попытку государственного переворота Чжао Цзыяна) разрабатывает стратегию по вытеснению американских военных из зоны китайского культурного влияния. Данная стратегия терпеливо воплощается в жизнь на протяжении сорока лет. Избегая вооружённых столкновений, Пекин распространяет свой суверенитет на Китайское море и щекочет нервы американским морякам. Недалеко то время, когда последние вынуждены будут покинуть эти воды, предоставив возможность Китаю силой присоединить к себе Тайвань.

После распада СССР президент Джордж Буш ст. посчитал, что у США больше нет соперников, и что пришла пора делать деньги. Он сокращает вооружённые силы на один миллион и открывает путь к финансовой глобализации. Американские транснациональные корпорации выводят свои предприятия в Китай, где неквалифицированная рабочая сила в двадцать раз дешевле американской. Постепенно почти всё, что потребляется в США, будет производиться в Китае. В результате средний класс в США нищает, а в Китае богатеет и в нём формируется высококвалифицированная рабочая сила. В силу свободного движения товаров эта тенденция распространяется на весь Запад, а затем и на весь мир. В 2013 г. Компартия Китая принимает решение о восстановлении эквивалента античного шёлкового пути, и для реализации этого плана на пост Генерального секретаря избирается Си Цзиньпин. Если этот план будет выполнен, а он должен быть выполнен, Китай станет монопольным производителем промышленных товаров во всём мире.

Встав на путь саботажа шёлковых путей, президент Дональд Трамп пытается вытеснить Китай из зоны американского культурного влияния, подобно тому, как Китай пытается вытеснить США из своей зоны. В этом деле он попытается воспользоваться поддержкой своих «союзников», предприятия которых разорены, будучи неспособными конкурировать с дешёвыми и качественными китайскими товарами. У некоторых «союзников» по этой причине возникают протестные движения, например, движение «Жёлтые жилеты» во Франции. В древние времена по Великому шёлковому пути в Европу доставляли только заморские диковинки, а сегодня по всем торговым артериям в Европу поставляют те же товары, что производятся в самой Европе, но по гораздо меньшей цене.

В противоположность распространённому мнению, Китай мог бы отказаться от шёлковых путей по геостратегическим мотивам и независимо от осуществлённых инвестиций. В прошлом такое уже было. В XV веке он направляет армаду кораблей под руководством адмирала Чжень Хе, «евнуха Трёх драгоценностей», в дальние страны, доходя до Африки и Среднего Востока, но в итоге одумался, затопил все корабли и никогда больше в эти места не возвращался.

Госсекретарь Майк Помпео в разгар эпидемии направляется, несмотря на изоляцию, с визитом в Израиль. Он попытался убедить двух будущих премьеров Беньямина Нетаньяху (еврейский колониалист) и его помощника и, тем не менее, соперника генерала Бенни Ганца (израильский националист) не допускать китайские инвестиции в страну [3]. Китайские компании уже контролируют половину сельскохозяйственного сектора страны и в ближайшем будущем должны обеспечивать порядка 90% внешней торговли. Не исключено, что Майк Помпео также привлёк на помощь и египетского президента Абделя Фаттаха аль-Сисси. Ведь Суэцкий канал и израильские порты Хайфа и Ашдод должны стать терминалами современного шёлкового пути в Средиземноморье.

Сделав несколько попыток, Китай убедился в нестабильности Ирака, Сирии и Турции и отказался от них. С Вашингтоном и Москвой было достигнуто молчаливое согласие о сохранении зоны джихадизма где-нибудь на сирийско-турецкой границе, чтобы не допустить китайские инвестиции в этот регион. Москва намерена создать альянс с Пекином по шёлковым путям, проходящим по её собственной территории, а не через страны Запада. Это проект «Великого евразийского партнёрства» президента Владимира Путина [4].

Мы неизбежно приходим к одной и той же дилемме (ловушка Фукидида): столкнувшись с новой державой (Китаем), доминирующая держава (Соединённые Штаты) должна либо начать войну (как Спарта начала войну против Афин), либо уступить место новичку, то есть согласиться на новый раздел мира.