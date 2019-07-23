После Второй мировой войны Соединённое Королевство с неохотой отказывалось от своих имперских амбиций. По всему миру оно создавало независимые центральные банки, чтобы продолжать грабить бывшие колонии, ставшие независимыми государствами, и различные компании, чтобы присваивать себе львиную долю их природных богатств.

Иран для Запада самый опасный противник.

Защищая свою империю, Премьер-министр её Высочества Уинстон Черчиль убедил своего американского коллегу президента Дуайта Эйзенхауэра свергнуть Мосаддыка. МИ6 и ЦРУ разработали совместную операцию «АЯКС », которую возглавили Кермит Рузвельт и Герберт Шварцкопф. Первый был внуком президента Теодора Рузвельта, который колонизировал Латинскую Америку, а второй – отцом генерала Нормана Шварцкопфа, который руководил военными действиями во время войны США в Персидском заливе против Саддама Хуссейна.

Затем англичане и американцы привели к власти Премьер-министра генерала Фазлоллу Захеди и создали жестокую политическую полицию САВАК, в состав которой входили нацистские преступники из немецкого Гестапо. Иранский народ дорого заплатил за своё стремление к подлинной независимости.

Операция «АЯКС» была для британцев и американцев успешной. Она не только стала образцом цветных революций, направленных на свержение строптивых режимов, но и на 35 лет отбила у народов охоту к свободе.

Поэтому, когда США свергли шаха Резу Пехлеви, готовившего повышение курса нефти через ОПЕК, они рассчитывали, что обеспечив совместно с Францией приход к власти Рухоллы Хоменеи, они и на это раз добьются успеха. Однако ковбои не такие прыткие в делах как их английские наставники. И Иран, как и до восстановления исламского режима, вновь становится лидером борьбы против империализма.

Так что сегодняшний конфликт не нов. Как и при Мосаддыке, добыча иранской нефти рухнула под угрозами Запада. Королевский флот захватил иранское нефтеналивное судно (Rose Mary в июле 1952 г., и Grace 1 в Гибралтаре в 2019 г.). Британцы, как и ранее, утверждают, что имеют на это право, но кроме высокомерия, у них ничего нет. При Мосаддыке они обвиняли Иран в экспорте краденой нефти (так как не признавали национализацию), а сегодня - в нарушении европейских санкций (но последние нарушают международное право).

И если конфликт закончится победой британцев, он на несколько десятилетий отобьёт у колонизированных народов охоту к свободе, а если победят иранцы, то будет открыт путь к новому миру.

Но возможен и третий вариант. Если Лондон и Вашингтон в 1952 г. были союзниками, то со временем они стали соперничать, и в 1957 г. во время Суэцкого кризиса США завладели частью бывшей Британской империи. В то время Вашингтон принимал участие в британских переговорах с Гамаль Абдель Насером, он видел, что французы сближались с англичанами и израильтянами, но не действовал, пока последние не начали свою неисправимую экспедицию. Сегодня США тоже дистанцируются от Соединённого Королевства и ради того, чтобы «спасти мир», они могли бы воспользоваться неудачным шагом Лондона и выдворить его из Залива. Британские советники сегодня присутствуют в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане и Катаре.

Вашингтон по отношению к Ирану преследует две цели. Первая состоит в том, чтобы ликвидировать государственные структуры, как он это делает в Афганистане, Ираке и Ливии и как он пытается это сделать в Сирии. Это стратегия Рамсфельда-Цебровски. Вторая цель состоит в контроле над экспортом иранских углеводородов и управления мировым рынком. Это стратегия Трампа-Помпео. А полемика о ядерной программе – ничто иное как базарная болтовня и явный вздор.

Возможно, что вовлечённый в запоздалый и трудно управляемый Брексит, Уайтхолл упрямо будет стараться не упустить из рук остатки былой империи. Но раскол в правительстве Терезы Мэй может вынудить его отказаться от каких-либо авантюр.