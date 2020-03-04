Газета Le Monde: «СИРИЯ: ОПАСНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ ВОКРУГ ИДЛИБА» “В четверг 27 февраля в Идлибе силами Башара Ассада при поддержке российской авиации уничтожены 33 турецких военнослужащих;

Анкара в ответ нанесла удары по позициям сирийских войск и угрожает европейцам открыть ворота для беженцев в Европу;

около 900 000 человек, из которых 80% женщины и дети, начиная с декабря 2019 г. бежали из Идлиба, где проводились военные операции”.

По данным западной прессы, между турецкими и российскими силами растёт напряжённость, что может привести к «опасной эскалации вокруг Идлиба». Всё это полностью противоречит тому, что об этом говорят в Турции и России. Данное противоречие даёт нам повод изложить собственный анализ. Для большей ясности, мы возьмём за основу «образец французской прессы» - газету Le Monde.

Позиция Германии и Франции

В газете Le Monde от 29 февраля 2020 г. говорится следующее:

от рук армии Башара Ассада при поддержке российских ВКС погибли 33 турецких военнослужащих;

«в ответ» Анкара нанесла удары по позициям сирийских войск и угрожает европейцам;

за три месяца зону боевых действий покинули 900 000 человек.

В редакционной статье упоминается также заявление 14 министров иностранных дел стран Евросоюза, в числе которых Франция и Германия, с требованием к сирийскому правительству и его российским и иранским союзникам положить конец наступлениям и вернуться в рамки Сочинского соглашения о прекращении огня 2018 г.

Операция по дезинформации

Прежде всего, несколько замечаний:

- Армия Сирии – это не армия Башара Ассада, Это армия Сирийской арабской Республики. Конечно, президент Башар аль-Ассад является её Главнокомандующим, но не он сам себя назначил – он является таковым потому, что на демократической основе подавляющим числом своих сограждан избран президентом. Ни один журналист не додумается назвать французскую армию «армией Эммануэля Макрона».

- 33 турецких военнослужащих не являются причиной кризиса. Последний начался 1 февраля с гибели в турецкой засаде в Идлибе четырёх российских офицеров ФСБ, о чём газета, в отличие от российской прессы, никогда не упоминала. После этого Турция не прекращает провокации в отношении России.

- цифра 900 000 человек, якобы покинувших зоны боевых действий, взята с потолка. С самого начала сирийской войны против Сирии (середина 2012 г., когда с помощью «арабской весны» стали проводить дестабилизацию), западная пресса приводит ужасающие цифры, которые опровергаются фактами. Так, во время событий в Гуте утверждалось, что число узников в анклаве было в 10 раз больше, чем тех, кто оттуда вышел после отступлении джихадистов. На самом деле во время войны вести подсчёты нельзя. Их можно провести только после установления мира. И сегодня никто не в состоянии сказать, сколько человек проживает в Идлибе.

Нот это не всё. Газета публикует заявление европейских министров [1]. Заметим, что подписали его не 27, а только 14 министров. 13 отказались от подписи. Кроме того, большинство подписантов недовольны тем, что им выкручивали руки. Они не перевели и не опубликовали его в своих странах.

Министры потребовали от Сирии, России и Ирана положить конец наступлениям. Но, во-первых, Иран не принимает участия в этих боях, а эти министры возлагают на него ответственность и обращаются к нему. Во-вторых, эти министры требуют от Сирии не освобождать свою территорию от иностранных джихадистов, которых именно европейцы совсем недавно называли «умеренными исламистами» и оказывали им военную поддержку. Наконец, эти министры ссылаются на Сочинское соглашение о прекращении огня, которое Турция никогда не соблюдала. Этим соглашением предусматривалось отделить «сирийскую оппозицию» от джихадистов с тем, чтобы можно было защитить первых и бороться со вторыми. Но в данном случае, как и во всех остальных, кроме джихадистов, никакой «сирийской оппозиции» нет.

Остальная часть передовицы представляет собой изложение позиции, которая позволяет лучше понять упрощённую идею ежедневника. Говорится о «решимости западных демократий перевести свои амбиции в военные действия», о том, что Соединённые Штаты «умыли руки и ушли от сирийской проблемы», о параличе Совета безопасности, где «Россия, часто при поддержке Китая», систематически накладывает своё вето. То есть, мы, европейцы, - святые, Соединённые Штаты – это Понтий Пилат, а Россия и Китай – Зло.

При этом Le Monde обвиняет Турцию в том, что она угрожает «больше не сдерживать беженцев из Сирии, которых у неё и без того 3,5 миллиона», что неправда. Турция заявляла, что не будет сдерживать своих беженцев, включая сирийцев и 800 000 тех, кто покинул свои места, спасаясь от разрушений, осуществлённых Западом в Афганистане и Ираке.

А заканчивается статья восхвалением позиции Франции, которая «начинает наконец-то обращать внимание на поведение российских сил…, ответственных за повторяющиеся военные преступления и прикрывающих своей ложью преступления сирийской армии». Но народы, которые в течение восьми лет терпели джихадистов – этих «умеренных» людоедов и головорезов – сами дадут им оценку.

Методология

Задача журналистики состоит не в том, чтобы рассказать об увиденном (с этой точки зрения статья в Le Monde безупречна, кроме цифр и обвинений), а в том, чтобы разъяснять людям увиденное. А это вовсе не то, что делает «образец французской прессы». В течение десятилетий эта газета, как и правящий класс, которому она служит, сознательно скрывает от своих читателей главную информацию, а другую искажает.

Невозможно понять что-либо не изучив предварительно региональный контекст событий и историю каждого из участников. Как и во всех науках, надо постоянно подвергать сомнению то, что кажется понятным, и возвращаться к началам, чтобы исправить ошибки. Наконец, само собой разумеется, что во время этой работы нужно освобождаться от личных симпатий к какой-либо стороне.

Что Le Monde скрывает от своих читателей

А теперь перейдём к двум десятилетиям то ли некомпетенции, то ли злого умысла. После терактов 11 сентября 2001 г. Соединённые Штаты ведут «войну без конца» по словам президента Буша не против своих врагов, а против способа ведения войны – терроризма. В Афганистан (2001 г.), Ирак (2003 г.), Ливию (2011 г.), Сирию (212 г.) и Йемен (2015 г.) они направляли деньги, оружие, наёмников, а порой и свои войска для свержения сил, которые считали незаконными. Однако всем известно, что терроризм не только никуда не исчез, но он не прекращает усиливаться, и везде, где они свергали своего противника, ситуация только ухудшалась.

Карта перекройки Ближнего Востока, разработанная в Пентагоне в 2001 г., но опубликована она была только в 2006 г. полковником Петерсом.

После опубликования карты «перекройки Ближнего Востока», разработанной Пентагоном, все страны региона, за исключением Израиля и Иордании, узнали, что их лучший союзник намерен их резать по живому. Не стала исключением даже Турция, являющаяся членом НАТО.

Турция, начиная от своего создания, располагает мощной и эффективной системой управления, унаследованной от Османской империи. Основное население страны – это потомки монголов, завоевавших регион, а её основатель и первый президент Мустафа Кемаль – военачальник и реформатор, так что армия пользуется в стране большим уважением, чем сама власть. Поэтому внешняя политика Турции после публикации американского плана направлена на защиту страны от хищного союзника [2].

Турецкие военные убеждены, что после расправы с Сирией Пентагон обрушится на Турцию. В отчаянии и долго не раздумывая, они стали угрожать союзникам по НАТО гуманитарной катастрофой, которая неизбежно последует после раздела Турции, и предложили другое место для брани – Ливию, как можно дальше от своей страны [3].

Турция сама не знает, что хочет. Она оспаривает свои границы (клятва Ататюрка) и не признаёт свою историю, отрицая геноцид немусульманских народов, но не хочет умереть. Потеряв дар речи, она плачет и рыдает как поставленный в угол ребёнок.

Сознательные выступления против России (убийство офицеров ФСБ 1 февраля, встреча с главой крымских татар, участие в митинге бандеровцев на Украине, схватки с российскими войсками в Идлибе, нанесение ударов по российским самолётам-разведчикам, атаки с помощью дронов российской базы Хмеймим, задержание журналистов российского агентства в Турции) не направлены против Москвы [4]. Это средства угрозы Соединённым Штатам самым страшным катаклизмом, который можно себе вообразить, - Третьей мировой войной, если они не отступят.

Угрозы направить колонны беженцев по дорогам Европейского союза не направлены на дестабилизацию ЕС. Это призыв о помощи. В случае разрушения Турции, потока беженцев нельзя будет избежать, следовательно, сделайте что-нибудь, пока не поздно!

Президент Эрдоган во дворце Долмабахче 29 февраля 2020 г.

Если бы Эрдоган хотел воевать с Россией, он не звонил бы 4, 12, 21 и 28 февраля Путину и не пытался бы с ним встретиться.

Президент Эрдоган не военный, он – простой гражданский из исламской милиции. 29 февраля 2020 г. на встрече с депутатами во дворце Долмабахче (бывшая резиденция султана) он сказал то же самое, что говорится в нашем анализе: «Настоящая цель сценария, с которым мы столкнулись в Сирии, - это не Сирия, а Турция. И было бы безрассудно считать, что те, кто разделил Сирию на три части, будут соблюдать территориальную целостность Турции».

Конечно, не газете Le Monde, которая всегда поддерживала колониальные амбиции французской элиты и привела к войне в Сирии, переписывать стратегию США.

Выбор Запада

Но что бы ни думала редакция газеты, вопрос вовсе не в «эскалации вокруг Идлиба». Последняя может быть немедленно прекращена. Вопрос в том, позволят ли страны-члены НАТО перекроить Турцию или нет.

И пора прекратить выть о несчастных семьях джихадистов и принять меры к тому, чтобы не было раздроблено ещё одно государство.